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Росіяни знову обстріляли з важкої артилерії Нікополь: одну людину поранено, пошкоджено до 20 будинків
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Дніпропетровщину обстріляли з важкої артилерії Нікополь.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю. Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку. Пожежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.
Наслідки атаки ще уточнюються.
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