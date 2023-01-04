УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16441 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
812 4
Дніпропетровщина (2343) обстріл (20945) Резніченко (493)

Росіяни знову обстріляли з важкої артилерії Нікополь: одну людину поранено, пошкоджено до 20 будинків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

Дніпропетровщину обстріляли з важкої артилерії Нікополь.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю. Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку. Пожежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.

Наслідки атаки ще уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Нікопольщину із "Ураганів" та важкої артилерії, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюсь,перед здохом бісяться,кляті москалі.
показати весь коментар
04.01.2023 17:02 Відповісти
у нас пулемета нет ,кроме форда,запустите производство МГ_42 класика
показати весь коментар
04.01.2023 17:44 Відповісти
твари,хуже кацапни,бабло превише всего ,ничего вас по деревям розвесят после войни
показати весь коментар
04.01.2023 17:49 Відповісти
суки казламордые... только и способны терроризировать мирное население...
бумеранга прошу у Неба для нелюдей одичавших...
показати весь коментар
04.01.2023 17:52 Відповісти
 
 