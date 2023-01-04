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МАГАТЕ (373) Енергоатом (444) Петро Котін (61) Запорізька АЕС (884)

МАГАТЕ не вдасться добитися створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, - глава НАЕК "Енергоатом" Котін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін не вірить, що МАГАТЕ вдасться добитися створення безпекової зони навколо Запорізької атомної станції. Він вважає, що в України більше шансів повернути АЕС воєнним шляхом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Bloomberg.

"Уже новий рік, а створення цієї зони немає", – сказав глава "Енергоатому".

Він припускає, що в разі успішного наступу Збройних Сил України в Запорізькій області та деокупації Мелітополя у росіян не залишиться іншого виходу, крім як піти з АЕС.

"Ми сподіваємося на Збройні Сили України", – сказав Котін.

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Автор: Марина Макєєва
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МАГАТЕ, ООН та усі інші буцімто поважні збіговиська виявилися непотрібним сміттям.
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04.01.2023 17:40 Відповісти
Ніхто за нас роботу не зробить. Марно й сподіватися, тим більше шо гросі не за тим на болота їздить...
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04.01.2023 17:43 Відповісти
ЗСУ доб'ється....
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04.01.2023 17:47 Відповісти
ЗСУ надіслали «привіт» окупантам у Василівці - у готелі з росіянами стався вибух

Втрати росіян внаслідок «бавовни» наразі встановлюються
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04.01.2023 18:05 Відповісти
Як бальзам на душу...
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04.01.2023 18:50 Відповісти
МАГАТЕ дурные на всю голову...
Хотите решить проблему с безопасностью ЗАЕС? Исключите РФ и Росатом из МАГАТЕ. Что проще?! Потом же вам ***** ещё больше денег заплатит, чтобы обратно приняли!
Вы настолько тупые, что дальше собственного пуза не видите?!
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04.01.2023 19:06 Відповісти
Правильно він говорить. Магате, як і інші лівацькі міжнародні "говорильні", ні на що не здатний.
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05.01.2023 03:46 Відповісти
 
 