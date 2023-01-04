МАГАТЕ не вдасться добитися створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, - глава НАЕК "Енергоатом" Котін
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Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін не вірить, що МАГАТЕ вдасться добитися створення безпекової зони навколо Запорізької атомної станції. Він вважає, що в України більше шансів повернути АЕС воєнним шляхом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Уже новий рік, а створення цієї зони немає", – сказав глава "Енергоатому".
Він припускає, що в разі успішного наступу Збройних Сил України в Запорізькій області та деокупації Мелітополя у росіян не залишиться іншого виходу, крім як піти з АЕС.
"Ми сподіваємося на Збройні Сили України", – сказав Котін.
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Втрати росіян внаслідок «бавовни» наразі встановлюються
Хотите решить проблему с безопасностью ЗАЕС? Исключите РФ и Росатом из МАГАТЕ. Что проще?! Потом же вам ***** ещё больше денег заплатит, чтобы обратно приняли!
Вы настолько тупые, что дальше собственного пуза не видите?!