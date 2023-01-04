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контрабанда (1550) Львівщина (1924) Бюро економічної безпеки (198)

На Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Події

контрбанда

У Львівській області викрито групу осіб, які підозрюються в організації ввезення великої кількості незадекларованого товару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

півробітники БЕБ виявили та затримали водіїв транспортних засобів, які нелегально завезли товари в Україну. В ході обшуку одного з транспортних засобів вилучено побутову техніку, імпортером яких є РФ.

За результатами невідкладних обшуків вантажних автомобілів з причепами виявлено різну побутову техніку та товари широкого вжитку. Загалом вилучено понад 2000 одиниць продукції орієнтовною вартістю близько 40 млн грн.

В автомобілях також виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів та сплата митних платежів не здійснювалося.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на товари, вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних осіб. Тривають слідчі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які "кришували" нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+26
Як, як... На кордонах новиє ліца.
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04.01.2023 18:12
+24
Вопрос как они проехали 10 месяцев идёт война с кацапской падалью.
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04.01.2023 18:10
+16
А ми про ,,Леопарди, Патріоти " ...
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04.01.2023 18:09
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"півробітники БЕБ"
Це як напівпровідники? Проводять гроші всі, окрім тих, що до рук прилипли?
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04.01.2023 18:08 Відповісти
Напівпровідник - напівпровідник, напівспекулянт. (Ж/Д)
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04.01.2023 18:16 Відповісти
Два землекопа и две третих (С. Маршак, если не ошибаюсь).
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04.01.2023 18:40 Відповісти
А ми про ,,Леопарди, Патріоти " ...
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04.01.2023 18:09 Відповісти
Вопрос как они проехали 10 месяцев идёт война с кацапской падалью.
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04.01.2023 18:10 Відповісти
Як, як... На кордонах новиє ліца.
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04.01.2023 18:12 Відповісти
Нажаль, не нових ліца, а старі похабні ї@бальники! Як і взагалі при владі!
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04.01.2023 18:57 Відповісти
А у меня вопрос ,10 месяцев война а еще никто нипопал в газопровод. Хотя для одних это кацапский газ, для других газ для вражеского Запада. СТРАННО.
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04.01.2023 19:50 Відповісти
чи не час митникам збільшити зарплатню, щоб таке не повторювалось?
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04.01.2023 18:14 Відповісти
Скiльки не плати один хрiн будуть красти бо це рибне мiсце.
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04.01.2023 18:21 Відповісти
Сарказм.
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04.01.2023 18:49 Відповісти
Непоможет. 100% уверен шо был приказ з верху.
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04.01.2023 19:36 Відповісти
В Бахмут - окопи копати!
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04.01.2023 18:16 Відповісти
Это свои или опять "понаехали"? Хотя и так ясно что свои. Просто раньше выгодно было спихивать на других. И такое там всегда было, есть и будет. И кто есть кто, уже и так понятно.
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04.01.2023 18:21 Відповісти
А то что эти запеденцы возят пассажиров из Украины в Москву вы не видите!!??? Козлы!!
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04.01.2023 18:28 Відповісти
Дык, границы с каазлабадией шо, открыты - начнем с этого.
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04.01.2023 18:37 Відповісти
Товар йшов через третю країну.
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04.01.2023 18:47 Відповісти
Белорусию?
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04.01.2023 19:38 Відповісти
Я, чесно кажучи, не знаю - як зараз функціонує кордон з Білоруссю. Можливо - Польща, Угорщина, Молдова.
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05.01.2023 07:50 Відповісти
клистроны для пво и запчасти на камазы?
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04.01.2023 18:52 Відповісти
Клістрони наші почали виробляти самі. Колись зустрічав таку інформацію. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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05.01.2023 07:56 Відповісти
Цитата: нелегально завезли товари в Україну
Цитата: документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту

Це ЯК ?????
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04.01.2023 18:52 Відповісти
та уйня якась бредова...
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04.01.2023 22:28 Відповісти
Не дуже вірю, що машини з ua номерами вантажились в раші. І водіїв крайніми зроблять? Чи керівництво якогось інет магазину, який знав місце походження.
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04.01.2023 18:59 Відповісти
імпортером яких є РФ. - Завжди імпортер був тот хто завозить.
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04.01.2023 19:00 Відповісти
В автомобілях також виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів та сплата митних платежів не здійснювалося.

Це як ? Чи було декларування, чи не було.
Чи просто Бюро з нас робить ідіотів.
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04.01.2023 19:02 Відповісти
Мабуть після декларування на митному посту рашки , нелегальний перевіз через окопи.
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04.01.2023 19:17 Відповісти
імпортером яких є РФ - А це як ? Імпортер той хто ввозить .
Львівська область немає кордони з рф.
Це значить кордон з рф, рб не заминовано, можно проїхати на фурі?
Хтось тут добре бреше.
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04.01.2023 19:48 Відповісти
уйня розрахована на лохів які експорт від імпорту не відрізняють
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04.01.2023 22:29 Відповісти
В митних деклараціях імпортером значиться РФ. Товар задекларований на експорт в сусідній країні (тобто це може бути Польща, Словакія, Угорщина, Румунія, Молдова). Територія України мала б бути транзитною- в країні транзиту митні платежи не сплачуються - отже все збігається, окрім одного - як авто мало переїхати кордон раши або білараши, якщо вони зачінені?
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04.01.2023 19:53 Відповісти
У українського водія декларація рф ? Навіщо йому декларація ?
Який перевізник повезе товар із ЕС до рф, коли кордони заминовано ?
Чі просто перевізник взяв товар, та знав що не довезе товар ?
А чі не дешевше везти через рб ?
Усі товари по паралельному імпорту везуть через Казахстан.
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04.01.2023 20:08 Відповісти
Звісно що не декларація РФ, декларація зроблена експортером, в неї вказана назва російського імпортера.
Ваше питання правильне - навіщо, якщо є РБ. На це саме я і натякаю, коли пишу, яким чином авто мало перетнути кордон з РФ (відповідь - ніяким)
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04.01.2023 20:15 Відповісти
Якщо русня не отримує побутову технику то норм.
Мабуть перевізник вирішив не тількі русню кинути, та й ще до бюджета України не сплатити податки.
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04.01.2023 20:32 Відповісти
Кацапы будут наступать с Белоруссии на фурах, что бы никто не заметил, таможня возьмёт долю и пропустит до Киева😂😂😂
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04.01.2023 19:56 Відповісти
Яким чином товари пересікли кордон. І навіщо тримати накладні. Якась ..уйня.
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04.01.2023 21:00 Відповісти
Я так зрозумів що з ЕС, товари йшли до рашки, що дуже дивно. Коли є беларусія.
Водій контрабандою ввіз в Україну, а далі що вантаж повинен був прямувати до рф.
Але щось не задалось.
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04.01.2023 22:08 Відповісти
Це було оформлено під виглядом того, що мало йти до рашки. Насправді мало осісти в Україні. Це звичайна контрабанда. Тільки типу офіційно оформлена. Ця схема родом з 90-х - 2000 х. Таким чином паливо фурами тоді завозили. Вказували в митних супроводжувальних документах експортером якусь європейську фірму, імпортером якусь російську. Територія України таким чином опинялася транзитною, та перевізник не мав по Закону сплачувати ввізне мито та ПДВ.
Після перетину кордону з ЄС фура зникала в Україні (іноді під виглядом рейдерського захвату). Російська сторона якби несла збитки. Але звісно, рейдерьский напад- то постанова, і паливо продавалось
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05.01.2023 11:50 Відповісти
Місцеві жлоби тільки на словах патріоти. А на ділі готові навіть у Путіна відсмоктати за 100 долларів.
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04.01.2023 21:10 Відповісти
Балалайки? Лапті? Бояру?
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04.01.2023 22:18 Відповісти
Якась маячня, якщо везли з рососії то це експорт. Якщо експорт то куди везли, хто отримувач? Дуже непрофесійно нпписана стаття, таке враження що хотіли когось похвалити, створити позитивний імідж певним структурам
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05.01.2023 22:28 Відповісти
 
 