На Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн
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У Львівській області викрито групу осіб, які підозрюються в організації ввезення великої кількості незадекларованого товару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бюро економічної безпеки України.
півробітники БЕБ виявили та затримали водіїв транспортних засобів, які нелегально завезли товари в Україну. В ході обшуку одного з транспортних засобів вилучено побутову техніку, імпортером яких є РФ.
За результатами невідкладних обшуків вантажних автомобілів з причепами виявлено різну побутову техніку та товари широкого вжитку. Загалом вилучено понад 2000 одиниць продукції орієнтовною вартістю близько 40 млн грн.
В автомобілях також виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів та сплата митних платежів не здійснювалося.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на товари, вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних осіб. Тривають слідчі дії.
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Це як напівпровідники? Проводять гроші всі, окрім тих, що до рук прилипли?
Цитата: документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту
Це ЯК ?????
Це як ? Чи було декларування, чи не було.
Чи просто Бюро з нас робить ідіотів.
Львівська область немає кордони з рф.
Це значить кордон з рф, рб не заминовано, можно проїхати на фурі?
Хтось тут добре бреше.
Який перевізник повезе товар із ЕС до рф, коли кордони заминовано ?
Чі просто перевізник взяв товар, та знав що не довезе товар ?
А чі не дешевше везти через рб ?
Усі товари по паралельному імпорту везуть через Казахстан.
Ваше питання правильне - навіщо, якщо є РБ. На це саме я і натякаю, коли пишу, яким чином авто мало перетнути кордон з РФ (відповідь - ніяким)
Мабуть перевізник вирішив не тількі русню кинути, та й ще до бюджета України не сплатити податки.
Водій контрабандою ввіз в Україну, а далі що вантаж повинен був прямувати до рф.
Але щось не задалось.
Після перетину кордону з ЄС фура зникала в Україні (іноді під виглядом рейдерського захвату). Російська сторона якби несла збитки. Але звісно, рейдерьский напад- то постанова, і паливо продавалось