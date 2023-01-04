Росіяни протягом дня обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської області, випустили понад 20 снарядів, - ОК "Північ"

Російські війська в середу, 4 січня, завдали ударів по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей, випустивши загалом понад 20 мін і снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 12:30 до 12:40 повідомили про 2 приходи, імовірно з САУ, в районі н.п. Кустине. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 12:20 до 12:30 повідомили про 3 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кам’янська Слобода. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 13:50 до 14:00 повідомили про 3 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Михальчина Слобода. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 15:15 до 16:20 повідомили про 12 приходів, імовірно з міномета 120 мм, та 2 ВОГи в районі н.п. Михальчина Слобода. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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