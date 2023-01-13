Усі острови на Херсонщині є "сірою зоною", контроль над ними можливий після визволення лівобережжя, - Сили оборони
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Наразі всі острови у Херсонській області розташовані в "сірій зоні", яку не контролюють ні наші війська, ні окупанти.
Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, коментуючи інформацію про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз усі острови розташовані в так званій сірій зоні, яку не контролюють чітко ні наші війська, ні окупанти. Відповідно, так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в рамках ведення операції. Водночас говорити про контроль над островами неможливо", - сказав він.
Він додав, що острови не є плацдармом, "який треба утримувати на довгострокову перспективу". Як наголосив Єрін, контроль над островами можливий уже після отримання повноцінного контролю над протилежним берегом.
"Тоді ми можемо говорити вже про контроль над цими островами. Зараз це не зовсім доцільно, тому що острови прострілюються", - сказав він.
Нагадаємо, Херсон був окупований росіянами 2 березня, а звільнений українською армією 11 листопада. Армія РФ пішла з усього правобережжя Херсонщини.
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