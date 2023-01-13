Усі острови на Херсонщині є "сірою зоною", контроль над ними можливий після визволення лівобережжя, - Сили оборони

Наразі всі острови у Херсонській області розташовані в "сірій зоні", яку не контролюють ні наші війська, ні окупанти.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, коментуючи інформацію про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз усі острови розташовані в так званій сірій зоні, яку не контролюють чітко ні наші війська, ні окупанти. Відповідно, так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в рамках ведення операції. Водночас говорити про контроль над островами неможливо", - сказав він.

Він додав, що острови не є плацдармом, "який треба утримувати на довгострокову перспективу". Як наголосив Єрін, контроль над островами можливий уже після отримання повноцінного контролю над протилежним берегом.

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"Тоді ми можемо говорити вже про контроль над цими островами. Зараз це не зовсім доцільно, тому що острови прострілюються", - сказав він.

Нагадаємо, Херсон був окупований росіянами 2 березня, а звільнений українською армією 11 листопада. Армія РФ пішла з усього правобережжя Херсонщини.