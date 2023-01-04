Засідання РНБО відбуваються щонайменше раз на тиждень, ведеться робота щодо запровадження санкцій, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відомство продовжує вести роботу щодо санкцій, самі засідання проводяться щотижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наразі засідання РНБО відбуваються щотижня, а іноді й двічі на тиждень... Учора відбулося засідання РНБО. Розглядалося санкційне питання. Те, що стосується санкцій - це засідання РНБО. Ми продовжуємо свою роботу. За цей час дуже багато колаборантів і тих людей, які потребують свого включення до санкційного списку - вони саме через рішення РНБО проходили", - заявив Данілов в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада".
Водночас, за його словами, "наразі не той час, коли він, як секретар РНБО, має виходити та публічно комунікувати із суспільством". "Наразі війна, наразі є чим займатися", - сказав він.
Також, зазначив Данілов, за весь час повномасштабного російського вторгнення в Україну, учасники Ради нацбезпеки і оборони збиралися лише двічі - в одному приміщенні.
"Це дуже небезпечно під час війни, тому ми маємо трохи іншу процедуру", - вказав він.
Будь ласка, зачекайте...
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
10 отобрав с полсотни -
самые важные! -
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». -
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -
объединение Тео[1] и Гукона[2]».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
20 Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет -
го́ло!
Все до 22-х лет
30 на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» -
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
40 И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
50 «Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
60 Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
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"Єдінождьі солгав - кто тєбє поверіт?" (с)