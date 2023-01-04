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Рішення в постанові Дунди щодо позбавлення мандатів не є конституційним і нардепи ОПЗЖ відновлять свій статус через суд, - "слуга народу" Подгорна

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

вікторія,подгорна

Нардеп "Слуги народу" Вікторія Подгорна пояснила, чому відмовилася підписатися під зверненням про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій, яке підготував її колега по фракції Олег Дунда. Вона вважає, що запропонована постанова не є конституційною і з легкістю може бути оскаржена, зокрема в Європейському суді з прав людини. Натомість, з її слів, в Раді ще з червня є законопроєкт, який вирішує це питання у конституційному полі.

Про це Вікторія Подгорна розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Олег Дунда намішав туди (у своєму зверненні. – Ред.) всі існуючі постанови і законопроєкт Кабінету Міністрів. І мене вкрай здивувало, що серед постанов були постанови депутата Мамки і депутатки Плачкової, які є колишніми членами фракції ОПЗЖ. Коли ви прочитаєте ці постанови, ви звернете увагу, що це бджоли проти меду. Тобто вони націлені саме на те, щоб зберегти мандат. Я не могла під цим підписатися", - пояснила вона.

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З її слів, інші постанови і законопроєкт Кабінету Міністрів, вирішують частину питань, зокрема щодо місцевих депутатів на тимчасово окупованих територіях, але не вирішують питання народних депутатів.

"Ця постанова, яку пропонує Дунда та "Європейська Солідарність", не вирішує питання в конституційному руслі. Нам потрібно дотримуватися принципів конституціоналізму, а не просто приймати популістські рішення, які не можна буде імплементувати або вони будуть імплементовані таким чином, що всі ці нинішні депутати ОПЗЖ звернуться до Конституційного Суду, до Верховного Суду, або взагалі до Європейського суду з прав людини і відновлять свій статус. Це буде вкрай погана ситуація для нас", - наголосила "слуга народу".

"Я пропонувала Дунді створити робочу групу для пошуку конституційного рішення. І, насправді, воно є. Є законопроєкт, який зареєстровано ще в червні минулого року, який я підтримую, який є конституційним, який вирішує питання припинення де-факто повноважень депутатів ОПЗЖ. Він спирається на ст. 51 Регламенту, коли за рішення Регламентного комітету, а потім Верховної Ради, всі депутати колишньої фракції ОПЗЖ припиняють свою фактичну діяльність в якості депутатів – вони не можуть відвідувати ніякі засідання, ні Верховної Ради, ні комітетів, ні підкомітетів. Тобто вони фактично є такими, що не можуть здійснювати ніякі свої повноваження", - запропонувала Подгорна.

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"Звичайно, всім би хотілось просто забрати мандат, але такі рішення підривають наше європейське майбутнє. На це сильно звертатимуть увагу наші європейські партнери, які б хотіли, щоб рухалися в конституційному руслі. Рішення щодо позбавлення мандатів теж може бути, але для цього достатньо піти шляхом, яким вже йде Верховна Рада. У нас вже було два кейси – окремі постанови стосовно Рабіновича, Василевського. Ми забрали у них мандати, але підставами були наявність подвійного громадянства і паспортів інших країн. Але є ще одна підстава, коли шість місяців депутати не виконують свої повноваження, знаходяться фактично за межами країни. Ми можемо їх притягнути до політичної відповідальності. Індивідуально на кожного, хто не знаходиться на території України, ми приймаємо таку постанову і забираємо у них мандати. Звичайно мова йде не про всіх депутатів. Всі інші можуть бути нейтралізовані через прийняття законопроєкту на основі ст. 51 Регламенту. Ось такі рішення знаходяться в руслі Конституції і верховенства права, і це вкрай важливо для нашої держави", - резюмувала нардеп.
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Топ коментарі
+20
Ну якщо є інша "конституційна" можливість позбавити прокацапських депутатів мандату то чого ж ви тоді соплі жуєте?!!!
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04.01.2023 19:11
+15
Це з яких таких пір Європейський суд з прав людини вирішує конституційні питання інших держав? Ось оскаржити звільнення з приватного підприємства ще можна попробувати а тлумачити конституцію має право лише КСУ та ніякі там Вітьки Підгорні
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04.01.2023 19:13
+14
Получается,что слуги хайпонули на этой теме,а все останется как и ранее.Все по классическому телевизионному разводу лохов.
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04.01.2023 19:08
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подгорна, іді нхй.
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04.01.2023 19:07 Відповісти
тобто тобі до вподоби вінигрет Дунди?
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04.01.2023 19:38 Відповісти
Получается,что слуги хайпонули на этой теме,а все останется как и ранее.Все по классическому телевизионному разводу лохов.
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04.01.2023 19:08 Відповісти
Чого тільки слуги -- Європеиська Солідарність теж . Хаи виганяють -- поки Європеиськии Суд роздуплиться проиде років 5 а там іних уж нєт а тє далече .
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04.01.2023 19:25 Відповісти
Ну якщо є інша "конституційна" можливість позбавити прокацапських депутатів мандату то чого ж ви тоді соплі жуєте?!!!
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04.01.2023 19:11 Відповісти
Це з яких таких пір Європейський суд з прав людини вирішує конституційні питання інших держав? Ось оскаржити звільнення з приватного підприємства ще можна попробувати а тлумачити конституцію має право лише КСУ та ніякі там Вітьки Підгорні
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04.01.2023 19:13 Відповісти
А що,Європейський суд не розглядає порушення прав людини-будь яких,инь-янь?Він,суд,не міняє конституцію,він тільки вкаже-порушили Конституційні права людини,чи ні.
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04.01.2023 20:52 Відповісти
Цей Суд не може повернути мандати депутатам через порушення конституційних уставів, це аж ніяк не стосується його повноважень. Хведорович он теж волав що в єспч піде та таке інше але вже другий президент після нього змінився
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04.01.2023 22:11 Відповісти
Малеча

@odna_malecha

·

23 ч

Можна я вас про дещо попрошу? Купіть свічку у дружини загиблого азовця з Чернігова Віталія "Біцухи" Одна свічка коштує 300 гривень 200 вона перерахує Асоціації родин захисників Азовсталі Я теж куплю пару штук

https://www.instagram.com/p/CmwqSNZNO2o/?igshid=OGQ2MjdiOTE%3D

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04.01.2023 19:14 Відповісти
Вона права, щоб українського депутата позбавити мандату його потрібно вбити і поховати інакше ніяк
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04.01.2023 19:19 Відповісти
🤭
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04.01.2023 19:21 Відповісти
Нє ше спалити а попіл розвіяти .
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04.01.2023 19:26 Відповісти
Це ж чому?Депутат запосто може перейти в іншу партію,стати її новим членом.Ось приклад-Льошик Гончаренко з "ворожої" партії регіонів-перейшов до провладної,тоді ще блк-БПП.Промотивувавши,що він не може бути в партії,яка дала дозвіл на вбивство Майдану.Ці ,тим паче,повині вийти з ОПЗЖ,скласти мандати і пояснити,як це вони з прокацапськими нарративами,дивляться,як кацапи вбивають Україну.
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04.01.2023 20:59 Відповісти
та хоча би віддати до суду, і винести вирок.
До речі, ні Трухіна, ні Юрченко під суд навіть не думають доставити. І Вовка також.
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04.01.2023 19:26 Відповісти
навіщо ховати, нехай всі бачать
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04.01.2023 19:26 Відповісти
так нехай убють і поховають , вони всі за ху....ла , по другому війну нам не закінчити
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04.01.2023 20:28 Відповісти
ця "прорашистська зелена слугиня", або вірніше прислуга прорашистської "********" таки добре вдарена по тім'ячку антиукраїнським мішком з рашистським лайном....І ось чому-Нардеп "Слуги народу" Вікторія Подгорна пояснила, чому відмовилася підписатися під зверненням про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій, Увага!Партії прорашистські заборонені,а діяльність тих прорашистських зрадників із мандатами депутатів ВЗРади України , заборонених прорашистських партій в Україні дозволена, і лишити їх мандатів,кажуть такі ж самі "зелені ,та інші зрадники "поцріоти",котрі не підписалися, "неконституційно".Діяльність де3,14здатів заборонених прорашистських партій в Україні вважається "конституційною" позаяк .звільнити їх від мандатів і антиукраїнської діяльності в Україні "не конституційно" .Капздец .
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04.01.2023 19:40 Відповісти
Просто іде гра...хто довше буде сцяти в очі
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04.01.2023 19:58 Відповісти
Найдовше зсяти в очі нам будуть СН.
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04.01.2023 22:13 Відповісти
не думаю...не довго залишилось...
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04.01.2023 22:18 Відповісти
з її слів, в Раді ще з червня є законопроєкт, який вирішує це питання у конституційному полі. Джерело: https://censor.net/ua/n3391300


НУ ТО ГОЛОСУЙТЕ, мать вашу!
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04.01.2023 20:25 Відповісти
Кожна дупутатська срака покриває іншу.сьогодні я тебе виручу,а завтра ти мене.ми не маємо права відійти від корита
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04.01.2023 20:32 Відповісти
слуго-риги, є молодою та голодною частиною опєзєжє?
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04.01.2023 20:53 Відповісти
Подгорная ты у парламентской кормушки всю жизнь сидеть собралась? Ну это ты фиг угадала , ведь после победы всем все вспомнится! И твой коллаборационизм в пользу прорашистских гандонов из зажопа впервую очередь. И много вас там таких зелёных в раде, которые за мертвечуковскую и бойковскую партию топят!!
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04.01.2023 20:55 Відповісти
Плохому танцору и яйца мешают.
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04.01.2023 21:53 Відповісти
pistesh !!!
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04.01.2023 23:53 Відповісти
Необходимо всю ОПЗЖШную сволочь утопить в Днепрею
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05.01.2023 03:59 Відповісти
Це тому, що суду Лінча не було ще… Як тільки почнеться самі будуть палити свої депутатські посвідчення
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05.01.2023 04:03 Відповісти
 
 