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СБУ підтвердила відкриття провадження проти ведучої Панченко: Сюжети журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

панченко

Служба безпеки України підтвердила відкриття кримінального провадження стосовно однієї з колишніх ведучих телеканалів підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

У повідомленні відомства прізвища телеведучої не називають, але на долученій світлині - Діана Панченко, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

За даними слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишнього телеведучого судитимуть за держзраду. Імовірно, йдеться про Юрія Кота

"Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога", - додають в СБУ.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо телеведучої Діани Панченко.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Она, конечно, **** редкая, но тупая. А как быть с мосейчук?
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04.01.2023 19:40
+18
В клітку і надовго!
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04.01.2023 19:30
+18
Та не вже? Наче, раніше на каналах медведчука вона не виправдовувала агресію. Ось тільки зараз вона почала це робити.
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04.01.2023 19:33
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04.01.2023 19:30 Відповісти
Та там весь зе-марафон можна посадить.
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04.01.2023 20:23 Відповісти
интересный речевой оборот по отношению к следствию из него )) а если сюжеты журналистов манипулируют сознанием зрителёв в пользу зелёных, то такие весчи по умолчанию неподсудны? )
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04.01.2023 19:32 Відповісти
Та не вже? Наче, раніше на каналах медведчука вона не виправдовувала агресію. Ось тільки зараз вона почала це робити.
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04.01.2023 19:33 Відповісти
А за сраку взяти усіх марафонців вони не хочуть?
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04.01.2023 19:35 Відповісти
так вона ж втекла ...і знімала сюжетики на замовлення кремлівської пропаганди.
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04.01.2023 19:36 Відповісти
найцікавіше те-що відпускають..а потім заочно ,якісь підозри висувають..
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04.01.2023 19:38 Відповісти
Це, як приклад Шевченко з НБУ чи черговий зрадник нардеп Деркач з ВРУ‼️🇺🇦⚔️❤️😠✊💪👏😡👍🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦

Невідомі посадові особи забезпечують агенту ***** втечу, а потім по команді усі його шукають вночі під стовпом‼️‼️‼️

- А чому під стовпом⁉️⁉️⁉️

-Бо там фонар світить і асфальт ‼️‼️‼️⁉️⁉️ Акакаяразніца …
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04.01.2023 19:57 Відповісти
А як ще без напряга зарплатню вiдробити?
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04.01.2023 20:55 Відповісти
Беспредел. Манипулировала Подстрекала к вооруженному сопротивлению - нет
Так у вас скоро кроме зелемарафона не останется никого
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04.01.2023 19:38 Відповісти
Я как раз youtube каналы и смотрю
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04.01.2023 19:58 Відповісти
так эта панченка и есть зе марафон пока мертвечук был на плаву он вылизывала зешобло
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04.01.2023 21:01 Відповісти
Она, конечно, **** редкая, но тупая. А как быть с мосейчук?
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04.01.2023 19:40 Відповісти
А в чому запитання? Мосейчучка - **** ще бiльш рiдкiсна...На палю курву!
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04.01.2023 21:00 Відповісти
Ничего с ней не будет. Это ж своя Скабеева.
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04.01.2023 21:14 Відповісти
Стерненко вже кілька років криком кричав до СБУ про цю лярву, як і про гєоргіцу... Чому їм так довго дають бігати на волі???
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04.01.2023 19:48 Відповісти
Бо на гiмномарахфонi для них тримали вакансii..Не фартануло..))
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04.01.2023 21:02 Відповісти
стерненко как то мягко умалчивает о других ватно-зеленых блогерах
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04.01.2023 21:03 Відповісти
це хто?
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04.01.2023 21:50 Відповісти
те кто на зе марафоне смеялся с мови вiри Томоса - морды бородатые с кацпаским гундосым акцентом
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04.01.2023 23:50 Відповісти
Ти слідкуй за своїм кацапським акцентом! При армовірі цю панченко теж ні хто не посадив и навіть не чіпав!
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05.01.2023 08:47 Відповісти
Скільки такого агентурного лайна🐷, рашистів *****, заведено на посади в держ Установи та підприємства за часів зкацаплених🙈 якунОвоща-сівковича-клюєвих-литвинів-лавриновича-льовочкиних-шухряча-кузьмука-деркачів та ще сотень і сотень агентурних мішєбратієв🐖‼️🇺🇦⚔️🪖❤️💯🇪🇺🇺🇸🇬🇧👍✊💪👏😠🤬😡
Для них і зараз щелепи 💯незходяться від слів МОВА, ВІРА, АРМІЯ, не кажучи про Українське вітання, Слава Україні‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💪✊🤔😠👍🇬🇧🇺🇸🇪🇺‼️🇺🇦❤️
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04.01.2023 19:51 Відповісти
Насчёт "Армия, язык, вера" прочитайте в публикации о политике Российской империи начала ХХ века https://spzh.news/ru/news/66779-armija-jazyk-vera--tezis-vremen-carskoj-rossii--zamglavy-ovcs-upc
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04.01.2023 20:05 Відповісти
https://youtube.com/shorts/XPC9YSB0kto?feature=share...

Метро Харькова сегодня...расписано талантливыми людьми ...во время бомбардировок города💪💪👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.01.2023 19:53 Відповісти
а шо в неї з губами? це точно не заразно?
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04.01.2023 19:53 Відповісти
" Ета другоє "
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04.01.2023 19:56 Відповісти
моральный (да и физический) урод..
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04.01.2023 21:05 Відповісти
Ну навіщо ти тут про себе пишеш? Ні кому не цікаво який ти урод...
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05.01.2023 08:48 Відповісти
Она эти пророссийские нарративы продвигала на медведчуковских помойках годами.Особенно рьяно они пошли с 2019 года.
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04.01.2023 21:46 Відповісти
рєдкая тваринка "мєрская свинка"
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04.01.2023 21:59 Відповісти
Пипец тормознутые позорища.... На столько лет опоздали.... И как всегда сжали булки когда все уже давно уехали...
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05.01.2023 02:33 Відповісти
 
 