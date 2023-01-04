СБУ підтвердила відкриття провадження проти ведучої Панченко: Сюжети журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ
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Служба безпеки України підтвердила відкриття кримінального провадження стосовно однієї з колишніх ведучих телеканалів підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.
У повідомленні відомства прізвища телеведучої не називають, але на долученій світлині - Діана Панченко, передає Цензор.НЕТ.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
За даними слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ.
"Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога", - додають в СБУ.
Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи.
Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо телеведучої Діани Панченко.
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