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Янукович 7 березня сидів у Мінську, бо це був дедлайн РФ із захоплення Києва, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

янукович

Втікач Віктор Янукович 7 березня прилетів до Мінська, оскільки до цього дня росіяни розраховували захопити половину України разом зі столицею та відправити туди своїх маріонеток для формування проросійського "уряду".

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами секретаря РНБО, росіяни мали два плани. Перший план – максимум до 7 березня окупувати лівобережну частину України з Києвом. Саме в цей день, наголосив Данілов, Янукович перебував у Мінську, оскільки він нібито мав на той час уже бути в Україні.

Наступним етапом, за його словами, росіяни хотіли захопити всю Україну до самого Львова та сподівалися здійснити це за 19 днів.

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Данілов наголосив, що повністю підготуватися до повномасштабної війни неможливо, але весь апарат РНБО почав готуватися з грудня 2019 року "дуже-дуже потужно".

"Якби держава не була готова до війни, то за три-п'ять днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", – упевнений Данілов.
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Топ коментарі
+71
згідно оманському договорняку, Zeкоманда мала здати Київ за три дні. однак ні рашисти, ні клоуни не взяли до уваги, що у народу України і ЗСУ були інші плани. Тому зараз клоун вимушений грати роль боневтіка.
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04.01.2023 20:01
+59
Готовились вони. Ага, асфальт і шашлики.
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04.01.2023 20:01
+43
"Якби держава не була готова до війни, то..." Джерело: https://censor.net/ua/n3391312

Херсон був би захоплений за 1 добу, Суми та Чернігів були б в повному оточенні через 36 годин, за 24 години після вторгнення бої велися б у передмісті столиці, Маріуполь був би в оточенні і повністю зруйнований (з десятками тисяч жертв), за 2 доби було б захоплено додатково ще більше 15% території України...

Ой! Так та же й сталося! То в чому була підготовка, Данілов? Ти перевдягнувся в чорну сорочку?
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04.01.2023 20:09
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Готовились вони. Ага, асфальт і шашлики.
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04.01.2023 20:01 Відповісти
і як тобі ті шашлики, наївся? я щось не пом'ятаю, а за асвальт **** згадую кожен день, шкода мало поклали
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04.01.2023 20:06 Відповісти
коли ви вже понажираєтесь тим асфальтом? ще не нажерлись...
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04.01.2023 20:26 Відповісти
згідно оманському договорняку, Zeкоманда мала здати Київ за три дні. однак ні рашисти, ні клоуни не взяли до уваги, що у народу України і ЗСУ були інші плани. Тому зараз клоун вимушений грати роль боневтіка.
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04.01.2023 20:01 Відповісти
Зараз вас посадять за розголошення державної таємниці...
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04.01.2023 20:08 Відповісти
... бонездриса .
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04.01.2023 20:10 Відповісти
Тільки зараз зрозумів чому Зе не здриснув . Бо обдристався з голови до п"ят . Невдобно йому було .
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04.01.2023 20:14 Відповісти
згідно Оманського договорняку,Зєля мав впіхнути Донбас в Україну на умовах Путіна. Але він зассав в останню мить, зрозумівши, шо публікє це не сподобається.
а Зєля, як відомо,******** аплодісменти.
саме тому і після Стамбулу дав задню, хоча спочатку Арахамію послав добазаритися і був не проти здати Південь, аби Північ і Київ залишилися.
на наше щастя, цей довбень змушений прислуховуватися голосу українців. Бо дуже любить подобатися публіці.
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04.01.2023 20:27 Відповісти
Дуже цікаво читати таке від людини, яка не бачила боїв за Київ і як горіли сотні кацапської техніки і цим кацапам була пряма команда - вбити зелю і всіх, хто біля нього. І велика заслуга, що він не втік, це дуже мотивувало людей до боротьби, я не голосував, але что не втік зеля, то це велика повага, бо колони шли першочергово в урядовий квартал і вбити всіх там. Тут багато ботів, які не бачили які великі колони шли на Київ і як боролися і гинули люди, проте пишуть як специ, а багато вже із за кордону ботів пише, гарно там напевно за кордоном? Більшість політиків старожилів повтікали з Києва, а коли Київ вже відбили, то і юлька вилізла і інші політичні трупи почали чесатися, але коли було пекло, то старічки втекли, а на секунду саме вони створили фундамент для війни.
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04.01.2023 21:04 Відповісти
ніхто б його не вбивав.., і навіть якщо б до нього близько підійшли.. його б вивезли секретними тунелями..
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04.01.2023 21:31 Відповісти
Може і вивели б тунелями, тут не знаю, але бачив як багато мужиків здорових ще до вторгнення втікли, вони не сиділи і не будували загородження, а просто відразу втікли, але при цьому пишуть як хтось лишився в Києві і збирався тікати тунелями ))).
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05.01.2023 15:23 Відповісти
Ахаха, команда вбити зелю? Це ти адрістовича надивився, який розповідав про 100500 дрг, які в перший місяць війни хотіли вбити зелю?!! Мій друг живе на вулиці Лютеранській, яка перпендикулярна Банковій. З 24.02 він постійно був удома або у підвалі свого дому. Жодного разу він не чув пострілів зі сторони ОП. Тому твої історії про бажаючих вбити найвеличнішого - це брехня.
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04.01.2023 22:33 Відповісти
Не знаю про 100500 ДРГ, я бачив як через варшавку одна за другої їхали вантажівки з кацапами, і всі вони їхали на Київ, де їх розстрілювали. Мені не було куди тікати, не маю авто, і пришлося сидіти в окупаці з трьох сторін, мій район згорів в Ірпені і прийшлося тікати лісами, бої я бачив як є. Будували загородження, але кацапів було так багато, що одні по других їхали і таки прорвали оборону, але стали в Ірпені, Бучі, Гостомелі і на ЖИтомирській трасі, багато людей з мого району просто убили. Певно ти надивився Арестовича і пишеш це з Польщі, чи взагалі із Франції чи Канади, ну пиши далі. Таких друзів на Банковій і в мене є, але розпитай но людей на Оболоні чи Святошино, хай вони розкажуть чи не було там пострілів, особливо військова частина на Берестейській, де були розбиті перші ДРГ. А ваш друг на Банковій гарно прилаштувався, бо там було об'єктивно одне з самих захищених місць і щоб туди дійти, то треба було кацапам пробити не одну лінію оборони Києва і територіальної оборони.
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05.01.2023 15:32 Відповісти
Дякувати треба і низько вклонитися українському народу і українським воїнам, що вони стали на захист України і зірвали плани путіна і зекоманди.
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05.01.2023 08:37 Відповісти
Краще донатьте на ЗСУ, бо люди які дійсно бачили війну і бачили бої в перші дні, то такої ерунди не пишуть, бо бачили що робили кацапи і бачили як билися наші і дякувати було чим битися, техніка кацапів горіла безперервно.
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06.01.2023 20:27 Відповісти
да а в феврале в киеве суд принял скаргу от овоща
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04.01.2023 20:02 Відповісти
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04.01.2023 20:02 Відповісти
"Якби держава не була готова до війни, то..." Джерело: https://censor.net/ua/n3391312

Херсон був би захоплений за 1 добу, Суми та Чернігів були б в повному оточенні через 36 годин, за 24 години після вторгнення бої велися б у передмісті столиці, Маріуполь був би в оточенні і повністю зруйнований (з десятками тисяч жертв), за 2 доби було б захоплено додатково ще більше 15% території України...

Ой! Так та же й сталося! То в чому була підготовка, Данілов? Ти перевдягнувся в чорну сорочку?
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04.01.2023 20:09 Відповісти
в принципі, так і було..Мені жіночка з Херсона, волонтерка, розповідала, як вона з дітьми їхала 24 зранку до Львова і всі бачили колону російських танків назустріч...
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04.01.2023 20:28 Відповісти
В 5 утра 24 февраля на окружной дороге Харькова уже были танки рф. Просто чудо, что нацгвардия призывники, с простых гранатометов сожгла тех дураков, они стояли, потому что не знали точной дороги к центру города. Через несколько дней все повторится с легкими бтр кацапов, но на старой окраине города, опять не знали как ехать колоной в центр. Сожгла тер-оборона.
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04.01.2023 21:00 Відповісти
аж блювати хочеться від його слів...
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04.01.2023 22:24 Відповісти
В цьому році термін дедлайн заграв новими яскравими барвами.
Згідно сруськой мк: дедлайн-це інсталяція, яку бандерівці викладають падлом орків
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04.01.2023 20:10 Відповісти
а "золотая бутылка", на которой он там сидел, скоро пойдёт с аукциона по цене невиданной, как его "последняя реликвия" ))
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04.01.2023 20:13 Відповісти
Зедурагоны своей пургой отвлекают народ от того что сдали юг рашистам и водичку в Крым дали.Вот видите ...могло бы быть хуже. Да кацапы сами понимали что и Киев и вся Украина колом бы в грызле застряли.
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04.01.2023 20:17 Відповісти
Мівіна для лохів
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04.01.2023 20:17 Відповісти


Вже пожинаються вкиди в маси на тему, як ********* готувалась, що пропустити в глиб країни агресора було стратегічним планом, щоб легше здолати ворога колонами🤔 Відчувають суки, що їм ніхто не пробачить ні шашликів, ні великого крадівництва, замість виробництва Оплотів, Нептунів та Стугни! Відповісте за смерті сотень тисяч українців, як не на нарах, так на Божому суді! 😢
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04.01.2023 20:21 Відповісти
то може "легітимний" сказав "Астанавітесь!"
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04.01.2023 20:25 Відповісти
Данилов, 28 июля 2020

Если Россия решится пойти в полномасштабное нападение на Украину, то это ей будет "очень дорого стоить".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" .

"Я хочу сказать, что Украина - это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает - а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят - вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же. Поэтому у нас сегодня есть партнеры, у нас сегодня есть понимание", - сказал секретарь СНБО.
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04.01.2023 20:25 Відповісти
Та готовились.... Шо аж адмінтериторію з Кримом розмінували...
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04.01.2023 20:26 Відповісти
Як хто зрозумів цю новину, а я по-своєму. В Києві, в самому серці, в ОП є працівник міліції татаров, який при януковичу фальшував справи проти майданівців і "пакував" їх в тюрягу. То він виправився? Звичайно ні, він притих і надів нову одежу, перефарбуквався під патріота. Такий же єлдак, смірнов, демченко та інші. Звідти янукович, а тут давно сидять свої, тобись його підлеглі.
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04.01.2023 20:27 Відповісти
16 декабря 2021

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на границе с Россией сейчас 92 тысячи военнослужащих, но ей потребуется гораздо больше, если она собирается вторгнуться в Украину.

Источник: Данилов в интервью Reuters

Прямая речь Данилова: "Было некоторое (увеличение численности войск - ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение - ред.) произойдет сейчас".

Детали: По его словам, России потребуется не менее 500-600 тысяч солдат на границе, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления".

Данилов сказал, что Россия может увеличить численность войск очень быстро и в любой момент, но ей потребуется более 24 часов, чтобы подвести достаточное количество войск к границе для начала вторжения.
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04.01.2023 20:28 Відповісти
Данилов конечно патриот. Но он не руководит РНБО. Информации у него нет, никаких решений он не приниамет.Так, говорящая голова.
жаль.был отличным мэром Луганска, первым не комуняцким и адекватным мером. Он был ветеринаром в луганском зооуголке и сделал из него такую лялечку - весь город ходил любоваться. Потому его выбрали потом мэром, он сделал насыпь вокруг Луганки, потому как когда она разливалась - весь Камброд затапливало. лично караулил уровень воды по весне. В городе его как мэра очень уважали.
Про его связи с как его..с паханом рекетиров местных - вранье.Думаю, просто платил мзду со своих магазинов как все, но так все делали, весь город. Пока его СБУ не грохнули при Кучме.
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04.01.2023 20:33 Відповісти
Свiтоглядом вiн так i не вирiс з того "зооуголка"...
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04.01.2023 21:33 Відповісти
Почитайте чем и как «руководит» РНБО? Ничем и никак! Это дорадчий орган… Чтобы вы о Луганском и Донецком (не хочу обидно,как это сейчас принято вас называть) народах не говорили, а всеравно всё началось именно из за вас сепары! В рашку вам захотелось по богатому И вообще после победы ваш Луганск надо переименовать в г.Шухевич а Донецк в Бандеровск чтобы ваши друзья из рашки облезли от огорчения….
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04.01.2023 22:15 Відповісти
І що не так?
92 тис - це мало солдат для захоплення України тому й вважалося, що Окурок блефує.
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04.01.2023 20:45 Відповісти
На перший погляд прочитавши ці бовкання данілова зараз складається враження що він відкрито робив для кацападлів корекцію сил вторгнення. Десь так : 92 тисячі мало- то ви постарайтесь прибавити і починайте?Дебіли чи корисні дурні в кращому випадку.
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04.01.2023 23:53 Відповісти
ну так бульбофюрер йому показав, откуда готовілось нападєніє?

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04.01.2023 20:28 Відповісти
так воно і є - якби не готувалися - було би "ну от и всё"

тут є багацько патріотів з полум'яними мізками які би бажали спалити до тла всю московію вже на наступний день після першого постріла нашу сторону

я і сам би так хотів але є сувора реальність - на нас поперла ода яка є друга або принаймні третя армія в світі і її було ніяк не зупинити окрім як маневреною обороною
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04.01.2023 20:34 Відповісти
Ну -ну стратєг. Ну рівня йосіфа кривавого - драпали до волгі чтоби ізмотать фошиздоф маневренной обороной!!! Якби ЗСУ притримувалась вашої стратегії <то лінія фронту була б десь на Західному Бугу.Прийде час і військові розкажуть, які накази давала ******* щеневтіків напередодні вторгнення.І збудеться лозунг:"нікто нє забит-нічио нє забито".
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05.01.2023 00:03 Відповісти
команди військовим видає виключно Залужний - хочете повчити його воювати - не відмовляйте собі
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05.01.2023 00:12 Відповісти
Ваш пост звучить оптимістично. А ви не допускаєте втручання в дії військового керівництва втручання ОПи на чолі з дєрмаком?А я допускаю що так і було і навіть запевнення сина пенсіонера ефес бе що вінвсе порішав і вторгнення не буде. Підтвердженням цього можуть бути дії військових на кримському перешийку.Ну і охорона мертвечука на протязі більш як місяця викликає далекосяжні роздуми.
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05.01.2023 10:37 Відповісти
******* і не скривиться.
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04.01.2023 20:54 Відповісти
Питання до пана Данілова - захоплення кацапами півдня України за кілька днів , теж входило в плани - "дуже-дуже потужної " підготовки до війни , чи ні ??
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04.01.2023 21:16 Відповісти
Це буде одним з основних обвинувачень на судi над зе-шоблою...
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04.01.2023 21:36 Відповісти
Загрози вторгнення він не бачив, а плани про захоплення знав! Видно щось у данілових пішло не так, бо ЗСУ завадили їх планам здати Україну!
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04.01.2023 21:24 Відповісти
таке собі кіно, в дусі "замаху на шерифа"... не дуже вірогідно...
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04.01.2023 21:34 Відповісти
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04.01.2023 21:39 Відповісти
воно тупе ще тоді було - переживало лише за свої виступи в кацапії
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04.01.2023 23:49 Відповісти
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04.01.2023 21:51 Відповісти
Готувались вони...? Особливо по Півдню підготувались потужно, що досі кров'ю українською відхаркується. Воно в той час обкурене на саночках каталось))
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04.01.2023 22:04 Відповісти
"Данілов наголосив, що повністю підготуватися до повномасштабної війни неможливо, але весь апарат РНБО почав готуватися з грудня 2019 року "дуже-дуже потужно". "
Так. Ну дуже потужно готувалися. Руйнували ракетні програми, недофінансували армію, робили розведення військ, знищіли аєророзвідку та ще багато іншого. Готувалися зустричати кремлівських хаязєв. Сподіваюсь, всім "хероям" буде по нагороді після перемоги. Срокі, срокі, срокі.
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04.01.2023 22:43 Відповісти
Для таких зрадників має бути смертна кара. Через таких як янукович маємо зараз війну
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05.01.2023 01:34 Відповісти
 
 