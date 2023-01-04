Янукович 7 березня сидів у Мінську, бо це був дедлайн РФ із захоплення Києва, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втікач Віктор Янукович 7 березня прилетів до Мінська, оскільки до цього дня росіяни розраховували захопити половину України разом зі столицею та відправити туди своїх маріонеток для формування проросійського "уряду".
Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами секретаря РНБО, росіяни мали два плани. Перший план – максимум до 7 березня окупувати лівобережну частину України з Києвом. Саме в цей день, наголосив Данілов, Янукович перебував у Мінську, оскільки він нібито мав на той час уже бути в Україні.
Наступним етапом, за його словами, росіяни хотіли захопити всю Україну до самого Львова та сподівалися здійснити це за 19 днів.
Данілов наголосив, що повністю підготуватися до повномасштабної війни неможливо, але весь апарат РНБО почав готуватися з грудня 2019 року "дуже-дуже потужно".
"Якби держава не була готова до війни, то за три-п'ять днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", – упевнений Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
а Зєля, як відомо,******** аплодісменти.
саме тому і після Стамбулу дав задню, хоча спочатку Арахамію послав добазаритися і був не проти здати Південь, аби Північ і Київ залишилися.
на наше щастя, цей довбень змушений прислуховуватися голосу українців. Бо дуже любить подобатися публіці.
Херсон був би захоплений за 1 добу, Суми та Чернігів були б в повному оточенні через 36 годин, за 24 години після вторгнення бої велися б у передмісті столиці, Маріуполь був би в оточенні і повністю зруйнований (з десятками тисяч жертв), за 2 доби було б захоплено додатково ще більше 15% території України...
Ой! Так та же й сталося! То в чому була підготовка, Данілов? Ти перевдягнувся в чорну сорочку?
Згідно сруськой мк: дедлайн-це інсталяція, яку бандерівці викладають падлом орків
Вже пожинаються вкиди в маси на тему, як ********* готувалась, що пропустити в глиб країни агресора було стратегічним планом, щоб легше здолати ворога колонами🤔 Відчувають суки, що їм ніхто не пробачить ні шашликів, ні великого крадівництва, замість виробництва Оплотів, Нептунів та Стугни! Відповісте за смерті сотень тисяч українців, як не на нарах, так на Божому суді! 😢
Если Россия решится пойти в полномасштабное нападение на Украину, то это ей будет "очень дорого стоить".
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" .
"Я хочу сказать, что Украина - это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает - а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят - вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же. Поэтому у нас сегодня есть партнеры, у нас сегодня есть понимание", - сказал секретарь СНБО.
Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на границе с Россией сейчас 92 тысячи военнослужащих, но ей потребуется гораздо больше, если она собирается вторгнуться в Украину.
Источник: Данилов в интервью Reuters
Прямая речь Данилова: "Было некоторое (увеличение численности войск - ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение - ред.) произойдет сейчас".
Детали: По его словам, России потребуется не менее 500-600 тысяч солдат на границе, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления".
Данилов сказал, что Россия может увеличить численность войск очень быстро и в любой момент, но ей потребуется более 24 часов, чтобы подвести достаточное количество войск к границе для начала вторжения.
жаль.был отличным мэром Луганска, первым не комуняцким и адекватным мером. Он был ветеринаром в луганском зооуголке и сделал из него такую лялечку - весь город ходил любоваться. Потому его выбрали потом мэром, он сделал насыпь вокруг Луганки, потому как когда она разливалась - весь Камброд затапливало. лично караулил уровень воды по весне. В городе его как мэра очень уважали.
Про его связи с как его..с паханом рекетиров местных - вранье.Думаю, просто платил мзду со своих магазинов как все, но так все делали, весь город. Пока его СБУ не грохнули при Кучме.
92 тис - це мало солдат для захоплення України тому й вважалося, що Окурок блефує.
тут є багацько патріотів з полум'яними мізками які би бажали спалити до тла всю московію вже на наступний день після першого постріла нашу сторону
я і сам би так хотів але є сувора реальність - на нас поперла ода яка є друга або принаймні третя армія в світі і її було ніяк не зупинити окрім як маневреною обороною
Так. Ну дуже потужно готувалися. Руйнували ракетні програми, недофінансували армію, робили розведення військ, знищіли аєророзвідку та ще багато іншого. Готувалися зустричати кремлівських хаязєв. Сподіваюсь, всім "хероям" буде по нагороді після перемоги. Срокі, срокі, срокі.