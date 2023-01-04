Жодна західна розвідка на початку повномасштабного російського вторгнення не давала шансу Україні від слова "зовсім", - Данілов

У 2022 році представники "різних спецструктур" країн-партнерів прогнозували Україні окупацію, ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це те, що вони нам говорили. Я їм всім говорив: ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння - жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова "зовсім". Вони всі вважали, що ми не матимемо таких спроможностей", - заявив Данілов.

"Вони вважали, що ми такі, як росіяни. Це велика помилка", - додав секретар РНБО.

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За словами Данілова, вирішальним у перші тижні вторгнення було те, що український народ "став на захист незалежності України".