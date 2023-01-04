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Жодна західна розвідка на початку повномасштабного російського вторгнення не давала шансу Україні від слова "зовсім", - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

У 2022 році представники "різних спецструктур" країн-партнерів прогнозували Україні окупацію, ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це те, що вони нам говорили. Я їм всім говорив: ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння - жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова "зовсім". Вони всі вважали, що ми не матимемо таких спроможностей", - заявив Данілов.

"Вони вважали, що ми такі, як росіяни. Це велика помилка", - додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович 7 березня сидів у Мінську, бо це був дедлайн РФ по захопленню Києва, - Данілов

За словами Данілова, вирішальним у перші тижні вторгнення було те, що український народ "став на захист незалежності України".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+53
Так і ви, чєрті зелені, думали, що капітулюєте і залишитесь смотрящіми путіна по Україні. А тут звідкись взялись Залужний, Наєв, Марченко, Кривонос - і сказали ***** не вийде підери малороські!
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04.01.2023 20:33
+42
А що вони могли думати, коли бачили вашу " підготовку " країни до вторгнення?
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04.01.2023 20:35
+32
Це виправдовує "шашличну" владу, пане Данілов?
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04.01.2023 20:34
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Культовая цитата «Мне нужно оружие, а не эвакуация», а также памятное селфи-видео «Президент - здесь», когда кое кто из «патриотов»успел уехать и вывезти семью в «Монако» помогли активизировать национальное сопротивление Украины в первые дни вторжения и задали тон десяти месяцам все более самоуверенной борьбы. Зеленский зарекомендовал себя украинскому народу и миру, достиг беспрецедентного уровня мирового признания лидером военного времени.Брайан Меффорд - эксперт аналитического центра в Вашингтоне Atlantic Council.
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04.01.2023 21:20 Відповісти
- так і можемо думати , та перебування верховного (потаємно) в Омані кілька днів після збиття українського літака , мовчанка про майбутню війну , все -ж таки насторожує ...
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04.01.2023 21:33 Відповісти
Все эти фразы это просто истерика труса, а не героизм.
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04.01.2023 22:56 Відповісти
у єтого "Кролика" фаберже как оказались намного крепче чем у предыдущих занимавших нынешнее его кресло. и мир смотрит с надеждой, что этот "Кролик" в год кролика , покончит с соседним Северным Мордором уже окончательно. навсегда.
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05.01.2023 08:05 Відповісти
Ну у меня как бы единственный вопрос - являются ли остальные современные борцы за свободу и всё хорошее совсем не такими на самом деле. Если вот с Зеленским можно так исказить истину.
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05.01.2023 08:26 Відповісти
З Данілова булоб більше користі для країни, якби він продовжував працювати ветеринаром !
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04.01.2023 21:20 Відповісти
Тому що західна розвідка на відміну від "мудрого" наріду чудово розуміє, ХТО знаходиться в Україні при владі.
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04.01.2023 21:24 Відповісти
Заманивали(
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04.01.2023 21:24 Відповісти
Данілов, ну так людина не з найкращих, він мені не подобався своєю діяльністю до і після призначення, але ця вимова є правдою, єдине на що він спромігся!!!! Решта як завжди!!!!
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04.01.2023 21:51 Відповісти
А що можна спрогнозувати, якщо не дивлячись на всі попередження ліпших розвідок світу, та ще й з наданням конкретних планів атак по напрямках, з приблизною датою вторгнення, керівництво країни говорило про шашлічкі на майскіє, нє нагнєтайтє, ето портіт нам бізнес, зачем нам снабжать Армію, єслі у нас отвод войск, Всєлєнскоє пєрєміріє, дарогі на первом мєстє, расєянє умний народ, нє нападєт, і інша божевільна галіматья на восьмому році війни?
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04.01.2023 21:51 Відповісти
та і ви самі, схоже, не давали таких шансів....
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04.01.2023 22:54 Відповісти
Ну так глибоченько лизнути зад, розуміючи, що знають Українці про гріхи привладних перед 24 лютого, не ризикнула навідь гінекологиня Богатирьова, на посаді зоотехніка….
Видно, що «героїчна спадщина» зкацаплених агентів ригоАналів або Литвина з ВРУ, таки муляє осіб на посадах ….
Тут би за перемогу України боротися, за її ідентичність, а воно он куди їх, тилових та нетямущих понесло, хто глибше…
Люстрацій, таких, як у 2014 році, більше уже небуде⚔️⚖️🪝
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04.01.2023 23:56 Відповісти
чесно кажучи, чинна влада також не просто не давала Україні шансів, а прямо працювала, щоб ці шанси зробити не просто нульовими, а НЕГАТИВНИМИ!!!

так чи інакше, зеленський і ко вже обнулені пук іном минулого лютого і мос КАЛЛ і тепер у спішному порядку шукають, кого би наступним призначити для подальшого "схаЖдєнІя паСєрЄдінє"...
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05.01.2023 03:11 Відповісти
Ох і бреше сорочка.Сам Зеленський казав що вони знали,але не хотіли проводити евакуацію через загрозу втрати 7 міліардів доларів.Пане Дпнілов "у нас всі хода записані"Брехло.
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05.01.2023 04:21 Відповісти
Жодна, крім СВР РФ.
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05.01.2023 08:48 Відповісти
Тут, деякі дурники, згадують про необхідність будувати дороги під час війни та дупи рвуть захищаючи "велике крадівництво". Так їм треба подивитися мапу, як просувалися моцкальські війська в перші дні наступу. Особливо це видно на півночі та на півдні країни, хоча деякі фрагменти того "павутиння" (особливо на південно-східному напрямку) згодом затягнулися фоном.

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06.01.2023 01:39 Відповісти
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