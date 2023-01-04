Росія, схоже, втомилася від невдач під Бахмутом, тому посилює наступ на Соледар, - WSJ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українське командування та британська розвідка стверджують, що російські війська вимушено послабили наступ на Бахмут і перекинули частину техніки та вогневої могутності на Соледар, розташований за 15 кілометрів від Бахмута.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.
Бої навколо Соледара йдуть давно, пише видання, але сам факт перегрупування російських військ на цій ділянці фронту свідчить про те, що наполегливий опір ЗСУ під Бахмутом змушує сили РФ на ходу змінювати тактику.
Це не означає, однак, що Росія відмовилася від планів взяття Бахмута, зазначає WSJ, але наразі командування явно намагається переосмислити те, що відбувається.
Командування ЗСУ по-своєму трактує уповільнення росіян під Бахмутом. Ряд високопоставлених українських військових вважають, що зневірившись досягти результату (принаймні на даному етапі), армія РФ вирішила промацати українську оборону під Соледаром у прагненні оголосити про свою перемогу хоча б там.
Бої за Бахмут продовжуються вже пів року, нагадує американське видання. Ця ділянка лінії фронту є найактивнішою на цей момент і потребує мобілізації всіх доступних сил для обох сторін.
При цьому завзятість, з якою Росія намагається прорватися на цьому відрізку, дивує західних військових експертів, оскільки контроль над Бахмутом не має великого стратегічного значення.
Однак, пише WSJ, і керівництво ПВК "Вагнер" і командувач російської армії генерал Суровікін з якоїсь причини переконали себе у важливості цього прориву, і взяття Бахмута було б суттєвим для Росії психологічно.
Будь ласка, зачекайте...
Під словом "втомлених" потрібно розуміти "здохлих" які визивають у свіжих москалів відвертання від "правління" Кремля та тікати чи партизанити проти війни...
🧨🧨🧨Саме тому "перевели" щоб простіше було вкидати їх у вогонь геноцидний.
Хто не згоден незай помізкує чому Київ не відібрали відразу від Майдану. Тоді було б набагато простіше...
Там действительно есть шансы добиться успеха, но сначала необходимо уничтожить генералов-миллиардеров, которые конечно будут стоять за прежнее распределение кацапской собственности у себя и не хотят новой переделки. Шойгу с Ксюхой приготовиться, вы для вагнера цель номер 1.
Об этом сообщил командующий Военной миссией ЕС адмирал Блежан. Также он добавил, что с начала войны, РФ потеряла в Украине:
▪️60% общего запаса боевых танков;
▪️70% ракет, пригодных для наземных целей;
▪️40% бронетранспортеров и 20% артиллерии;
▪️около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя.
Валить им надо до родных осин. Валить.