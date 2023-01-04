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Росія, схоже, втомилася від невдач під Бахмутом, тому посилює наступ на Соледар, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Українське командування та британська розвідка стверджують, що російські війська вимушено послабили наступ на Бахмут і перекинули частину техніки та вогневої могутності на Соледар, розташований за 15 кілометрів від Бахмута.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.

Бої навколо Соледара йдуть давно, пише видання, але сам факт перегрупування російських військ на цій ділянці фронту свідчить про те, що наполегливий опір ЗСУ під Бахмутом змушує сили РФ на ходу змінювати тактику.

Це не означає, однак, що Росія відмовилася від планів взяття Бахмута, зазначає WSJ, але наразі командування явно намагається переосмислити те, що відбувається.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові вдарили по Бахмуту з артилерії, загинули дві жінки, - поліція. ФОТОрепортаж

Командування ЗСУ по-своєму трактує уповільнення росіян під Бахмутом. Ряд високопоставлених українських військових вважають, що зневірившись досягти результату (принаймні на даному етапі), армія РФ вирішила промацати українську оборону під Соледаром у прагненні оголосити про свою перемогу хоча б там.

Бої за Бахмут продовжуються вже пів року, нагадує американське видання. Ця ділянка лінії фронту є найактивнішою на цей момент і потребує мобілізації всіх доступних сил для обох сторін.

При цьому завзятість, з якою Росія намагається прорватися на цьому відрізку, дивує західних військових експертів, оскільки контроль над Бахмутом не має великого стратегічного значення.

Однак, пише WSJ, і керівництво ПВК "Вагнер" і командувач російської армії генерал Суровікін з якоїсь причини переконали себе у важливості цього прориву, і взяття Бахмута було б суттєвим для Росії психологічно.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
А шо случилось? А если и в Соледаре получите за щеку, то куда пойдете? В Белгород и на Москву?

Там действительно есть шансы добиться успеха, но сначала необходимо уничтожить генералов-миллиардеров, которые конечно будут стоять за прежнее распределение кацапской собственности у себя и не хотят новой переделки. Шойгу с Ксюхой приготовиться, вы для вагнера цель номер 1.
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04.01.2023 20:50
+6
Під Соледаром ще мало втомлених..Більшість поки жвавенькі та бадьорі.Поки що.
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04.01.2023 20:51
+5
У оленевода в рогах нехватка соли нарисовалась?
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04.01.2023 20:52
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а в Соледаре там шо, медом намазано?
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04.01.2023 20:47 Відповісти
Під Соледаром ще мало втомлених..Більшість поки жвавенькі та бадьорі.Поки що.
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04.01.2023 20:51 Відповісти
З бахмуту з обох сторін є інфа що лежать мінімум 7 тис вбитих вонь та смердь повна...

Під словом "втомлених" потрібно розуміти "здохлих" які визивають у свіжих москалів відвертання від "правління" Кремля та тікати чи партизанити проти війни...

🧨🧨🧨Саме тому "перевели" щоб простіше було вкидати їх у вогонь геноцидний.

Хто не згоден незай помізкує чому Київ не відібрали відразу від Майдану. Тоді було б набагато простіше...

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04.01.2023 21:48 Відповісти
кончай свои набросы делать бот
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05.01.2023 01:02 Відповісти
Ага. Цукерки новорічні - обсмокчуться
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04.01.2023 23:03 Відповісти
щоб кацапи попутали свої наміри
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04.01.2023 20:49 Відповісти
Багато там в полях потомлених кацапів лежить.
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04.01.2023 20:50 Відповісти
А шо случилось? А если и в Соледаре получите за щеку, то куда пойдете? В Белгород и на Москву?

Там действительно есть шансы добиться успеха, но сначала необходимо уничтожить генералов-миллиардеров, которые конечно будут стоять за прежнее распределение кацапской собственности у себя и не хотят новой переделки. Шойгу с Ксюхой приготовиться, вы для вагнера цель номер 1.
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04.01.2023 20:50 Відповісти
Підуть по родних єпєнях в чорних пакетах.Це кому пощастить.
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04.01.2023 21:12 Відповісти
У оленевода в рогах нехватка соли нарисовалась?
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04.01.2023 20:52 Відповісти
атакуй, не атакуй_- все равно получишь хююююй
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04.01.2023 20:56 Відповісти
Активные наступательные действия со стороны ВСУ возобновятся весной 2023 года: для этого Украине нужно собрать 3 новых армейских корпуса численностью примерно по 75 тысяч человек

Об этом сообщил командующий Военной миссией ЕС адмирал Блежан. Также он добавил, что с начала войны, РФ потеряла в Украине:
▪️60% общего запаса боевых танков;
▪️70% ракет, пригодных для наземных целей;
▪️40% бронетранспортеров и 20% артиллерии;
▪️около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя.
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04.01.2023 20:57 Відповісти
Президент Франции Эманнуэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в рамках нового пакета военной помощи от его страны, Украина получит «колесные танки» AMX-10RC. Об этом сообщает BFMTV.
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04.01.2023 21:00 Відповісти
Все боятся за те танки как буд-то ядерное оружие передают. Напомню путинхуй передавал танки пачками всяким там гиви и моторолам
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04.01.2023 21:23 Відповісти
в данном случае это не танки а броневики с противотанковыми пушками
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05.01.2023 01:04 Відповісти
а може й просто, 663 спартанця-випускники пту-19, як свіжачок, не дотогли до окопів бахмута й пішли на пазли раніше ))
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04.01.2023 21:17 Відповісти
Мокшам не надоело дохнуть?
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04.01.2023 21:22 Відповісти
их никто не спрашивает.
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04.01.2023 21:46 Відповісти
Все таки ваньки как были дураками так похоже никогда и не поумнеют
Валить им надо до родных осин. Валить.
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04.01.2023 22:00 Відповісти
Кстати похоже пупке сообщили что Шойгу ему врет о количестве погибших... Проверять вроде начали... и вместо 63 выяснилось что погибло не менее 319... в том падении ракетки недавнем.
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04.01.2023 22:02 Відповісти
хаймарс в эпицентре взрыва выжигает тела до молекул сколько там "пропавших без вести" будет даже днк эскпертиза не установит
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05.01.2023 01:06 Відповісти
 
 