Росія, схоже, втомилася від невдач під Бахмутом, тому посилює наступ на Соледар, - WSJ

Українське командування та британська розвідка стверджують, що російські війська вимушено послабили наступ на Бахмут і перекинули частину техніки та вогневої могутності на Соледар, розташований за 15 кілометрів від Бахмута.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.

Бої навколо Соледара йдуть давно, пише видання, але сам факт перегрупування російських військ на цій ділянці фронту свідчить про те, що наполегливий опір ЗСУ під Бахмутом змушує сили РФ на ходу змінювати тактику.

Це не означає, однак, що Росія відмовилася від планів взяття Бахмута, зазначає WSJ, але наразі командування явно намагається переосмислити те, що відбувається.

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Командування ЗСУ по-своєму трактує уповільнення росіян під Бахмутом. Ряд високопоставлених українських військових вважають, що зневірившись досягти результату (принаймні на даному етапі), армія РФ вирішила промацати українську оборону під Соледаром у прагненні оголосити про свою перемогу хоча б там.

Бої за Бахмут продовжуються вже пів року, нагадує американське видання. Ця ділянка лінії фронту є найактивнішою на цей момент і потребує мобілізації всіх доступних сил для обох сторін.

При цьому завзятість, з якою Росія намагається прорватися на цьому відрізку, дивує західних військових експертів, оскільки контроль над Бахмутом не має великого стратегічного значення.

Однак, пише WSJ, і керівництво ПВК "Вагнер" і командувач російської армії генерал Суровікін з якоїсь причини переконали себе у важливості цього прориву, і взяття Бахмута було б суттєвим для Росії психологічно.

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