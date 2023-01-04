"Слуги народу" хочуть позбавити нардепів ОПЗЖ мандатів у законний спосіб, - заява партії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Покарання проросійських сил повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, що не викличе сумнівів ані в українських, ані в міжнародних судах.
Про це йдеться у заяві партії, яку опублікувала її речниця Юлія Палійчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Фракція політичної партії "Слуга Народу" послідовно виступає за притягнення до юридичної та політичної відповідальності усіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни, розповсюдження ворожої пропаганди, колабораціонізму та підтримки держави-агресора", - йдеться в заяві.
В партії нагадали, що держава вже добилася заборони діяльності проросійських політичних сил, і це відбулося в суворій відповідності до законів та Конституції.
"Ми виступаємо за те, що покарання проросійських сил за вчинені злочини повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, яке не викликатиме сумнівів ні в українських, ні в міжнародних судах", - наголосили "слуги".
В партії нагадали, що низка "одіозних ватажків проросійського руху" вже втратили мандати, і у виключно правовий спосіб.
"Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил. Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому", - йдеться в заяві.
"Слуги" закликали утриматися від спекуляцій та зосередити зусилля на пошуку правового механізму, "який дозволить добитися бажаного в законний спосіб".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже 70 нардепів не погодилися ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Серед них, зокрема, представники "Слуг народу" та фракція "Батьківщина" майже в повному складі. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ.
Будь ласка, зачекайте...
А що там стосовно обмежень свобод і прав громадян під час воєнного стану (відповідно до Конституції)??? Чи то для "простого наріду", а депутан це не стосується?
"Той, хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини" (с)
И параллельно вести следствие. Когда эти люди (назовем их так) потеряют связь с миром, они не смогут внести очередной транш в какие-то прокладки или фирмы на третьих лицах, потеряют на ними контроль и тогда всплывут все их связи с коррупцией и кацапами. А пока они на свободе, то они просто подчищают хвосты и уничтожают улики, усложняя следствие в сотни раз. И конечно дают взятки.
Це все, що треба знати про "бажання" СН вигнати з ВР депутатів ОПЗЖ.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
А це дофіга, враховуючи, що з 88% ще повно тих, хто поки просто не спалився або просто мародерів.
Шукайте, шукайте, Юліє, бо скоро розвиднеться. Як тоді шукати?
а кому він хоче "віддати все"? мєнтам і прокурорам? чи дєпутатам зєльоной шобли?
чи "простому наріду" з числа 73% ?
А от викинути той проросійський непотріб із комітетів, де розглядають таємні питання, пов'язані із обороною, можна цілком законно. А Нестор Шуфрич як голова комітету по свободі слова - то що? Чи зняти його такої посади неконституційно?
У нас ніби зняли недоторканість. Але і з тою "знятою" недоторканістю проти багатьох депутатів із колишнього ОПЗЖ можна починати справи. Є за що (корупція, антидержавна діяльність,...), була б воля. Але декому страшно відкривати скриньку Пандори.
Є ще конспірологія, що дехто побоюється наданню золотої акції людям Коломойського. Зараз голосують так, "як треба" ОП ОПЗЖисти. А без них Беня почне вимагати занадто багато.
-- такий спосіб давно інсує - читайте закони та не вигадуйте велосипеда!!