"Слуги народу" хочуть позбавити нардепів ОПЗЖ мандатів у законний спосіб, - заява партії

Покарання проросійських сил повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, що не викличе сумнівів ані в українських, ані в міжнародних судах.

Про це йдеться у заяві партії, яку опублікувала її речниця Юлія Палійчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" послідовно виступає за притягнення до юридичної та політичної відповідальності усіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни, розповсюдження ворожої пропаганди, колабораціонізму та підтримки держави-агресора", - йдеться в заяві.

Читайте: Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень, - ЧЕСНО. ПЕРЕЛІК

В партії нагадали, що держава вже добилася заборони діяльності проросійських політичних сил, і це відбулося в суворій відповідності до законів та Конституції.

"Ми виступаємо за те, що покарання проросійських сил за вчинені злочини повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, яке не викликатиме сумнівів ні в українських, ні в міжнародних судах", - наголосили "слуги".

Також читайте: "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ, - Тимошенко

В партії нагадали, що низка "одіозних ватажків проросійського руху" вже втратили мандати, і у виключно правовий спосіб.

"Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил. Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому", - йдеться в заяві.

Також читайте: Рішення в постанові Дунди щодо позбавлення мандатів не є конституційним і нардепи ОПЗЖ відновлять свій статус через суд, - "слуга народу" Подгорна

"Слуги" закликали утриматися від спекуляцій та зосередити зусилля на пошуку правового механізму, "який дозволить добитися бажаного в законний спосіб".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже 70 нардепів не погодилися ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Серед них, зокрема, представники "Слуг народу" та фракція "Батьківщина" майже в повному складі. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ.