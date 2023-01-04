УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14946 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 377 49
заява (197) Слуга народу (2544) Опозиційна платформа - За життя (466)

"Слуги народу" хочуть позбавити нардепів ОПЗЖ мандатів у законний спосіб, - заява партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

народа,слуга

Покарання проросійських сил повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, що не викличе сумнівів ані в українських, ані в міжнародних судах.

Про це йдеться у заяві партії, яку опублікувала її речниця Юлія Палійчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" послідовно виступає за притягнення до юридичної та політичної відповідальності усіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни, розповсюдження ворожої пропаганди, колабораціонізму та підтримки держави-агресора", - йдеться в заяві.

Читайте: Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень, - ЧЕСНО. ПЕРЕЛІК

В партії нагадали, що держава вже добилася заборони діяльності проросійських політичних сил, і це відбулося в суворій відповідності до законів та Конституції.

"Ми виступаємо за те, що покарання проросійських сил за вчинені злочини повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, яке не викликатиме сумнівів ні в українських, ні в міжнародних судах", - наголосили "слуги".

Також читайте: "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ, - Тимошенко

В партії нагадали, що низка "одіозних ватажків проросійського руху" вже втратили мандати, і у виключно правовий спосіб.

"Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил. Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому", - йдеться в заяві.

Також читайте: Рішення в постанові Дунди щодо позбавлення мандатів не є конституційним і нардепи ОПЗЖ відновлять свій статус через суд, - "слуга народу" Подгорна

"Слуги" закликали утриматися від спекуляцій та зосередити зусилля на пошуку правового механізму, "який дозволить добитися бажаного в законний спосіб".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже 70 нардепів не погодилися ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Серед них, зокрема, представники "Слуг народу" та фракція "Батьківщина" майже в повному складі. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
У законний спосіб???? В знущаєтесь?

А що там стосовно обмежень свобод і прав громадян під час воєнного стану (відповідно до Конституції)??? Чи то для "простого наріду", а депутан це не стосується?

"Той, хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини" (с)
показати весь коментар
04.01.2023 21:00
+25
Учитывая синхронное голосование остатков жопоблока и слуг по всем вопросам дальнейшего грабежа Украины, лишение жопоблоковцев их мандатов затянется как раз до следующих выборов в ВР.
показати весь коментар
04.01.2023 21:02
+23
Ви гниди продажні хочете, щоб це лайно продовжувало разом з вами голосувати за корупційні закони.
показати весь коментар
04.01.2023 21:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У законний спосіб???? В знущаєтесь?

А що там стосовно обмежень свобод і прав громадян під час воєнного стану (відповідно до Конституції)??? Чи то для "простого наріду", а депутан це не стосується?

"Той, хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини" (с)
показати весь коментар
04.01.2023 21:00 Відповісти
Та да! Пригадую, який "законний спосіб" придумали уЗєлєнскі, щоб розпустити попередній склад Ради - "політична доцільність" і "втрата підтримки". І найцікавішн, що КС спочатку повозив зелениго юриста мордою по Конституції, але рлзпуск таки дозволив. Т чосу щараз ці ж уЗєлєнскі стали такі законослухняні? Напевне тому, що з опезежистами у них "кААліція"? Нє?
показати весь коментар
04.01.2023 21:16 Відповісти
Просто арестовать и все. Всех. Не обязательно кидать в подвал, можно выделить отдельный санаторий, поставить охрану и полный запрет на все виды коммуникаций. Посидят годик-другой в нем, могут читать книги в библиотеке и работать на деревопроизводстве, главное полный запрет на связь с внешним миром, никто к ним зайти не сможет, адвокату могут писать письма под контролем цензуры. Вдруг окажется, что кто-то невинная жертва, ну получит компенсацию за 1.5 года в санатории, это будут единичные случаи.

И параллельно вести следствие. Когда эти люди (назовем их так) потеряют связь с миром, они не смогут внести очередной транш в какие-то прокладки или фирмы на третьих лицах, потеряют на ними контроль и тогда всплывут все их связи с коррупцией и кацапами. А пока они на свободе, то они просто подчищают хвосты и уничтожают улики, усложняя следствие в сотни раз. И конечно дают взятки.
показати весь коментар
04.01.2023 21:01 Відповісти
Крематорій їм треба,а не санаторій , ...десь у вирві від прильоту. Далі то бульдозер все оптимально владнає і підготує землю чи до рекультивації, а чи до відновлення ландшафту десь...
показати весь коментар
04.01.2023 22:50 Відповісти
Ви гниди продажні хочете, щоб це лайно продовжувало разом з вами голосувати за корупційні закони.
показати весь коментар
04.01.2023 21:01 Відповісти
***** вважають суспільство за дебілів...чи ми не бачимо що без ОПЗШного лайна вже не взмозі свої мутки протягувати
показати весь коментар
04.01.2023 21:03 Відповісти
Учитывая синхронное голосование остатков жопоблока и слуг по всем вопросам дальнейшего грабежа Украины, лишение жопоблоковцев их мандатов затянется как раз до следующих выборов в ВР.
показати весь коментар
04.01.2023 21:02 Відповісти
піздьож зелений....за 10 иісяців можна узаконити будь який спосіб, зважаючи на більщість і обставини
показати весь коментар
04.01.2023 21:02 Відповісти
І вони ж раніше казали, що законного способу для цього не бачать.

Це все, що треба знати про "бажання" СН вигнати з ВР депутатів ОПЗЖ.
показати весь коментар
04.01.2023 21:03 Відповісти
- а ще хизуються що : "монобільшість" ...
показати весь коментар
04.01.2023 21:05 Відповісти
Їх не мандатів треба позбавляти, а до стінки ставити. Це ж вони у кацапських пропагандонів на шоу розповідали про укрофашистів та закликали навести тут лад. Вони всю цю русняву зомбопубліку переконали у тому, що бомбас дамбят 8 років.
показати весь коментар
04.01.2023 21:06 Відповісти
Нікого слуги не збираються позбавлять ОПЗЖ є найбільш нерозлучні друзі СН.
показати весь коментар
04.01.2023 21:07 Відповісти
та там обох сраним віником гнати треба
показати весь коментар
04.01.2023 21:07 Відповісти
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.

Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
показати весь коментар
04.01.2023 21:07 Відповісти
Це приблизно 12% всіх партійців СН.

А це дофіга, враховуючи, що з 88% ще повно тих, хто поки просто не спалився або просто мародерів.
показати весь коментар
04.01.2023 21:12 Відповісти
І це, слава ЗСУ, тільки на тій терріторії України котра оккупована. А як би не такі генерали, як Марченко та інші - можу собі уявити скіки служок разом з ригами служили ***** - да, всі, як шо прирівнювати терріторію та кількість мразоти.
показати весь коментар
04.01.2023 21:23 Відповісти
пздить бабки и распускать парламент закон не мешает)
показати весь коментар
04.01.2023 21:10 Відповісти
Більше трьох років "слуги" Конституцією "підтираються", а зараз про "законність" згадали? От чудасія!!!
показати весь коментар
04.01.2023 21:10 Відповісти
Без опзж не зможуть голосувати, тому і згадало це лайно про Конституцію!
показати весь коментар
04.01.2023 21:15 Відповісти
Поганому танцюристу яйця заважають, а слугам урода заважає монобільшість ухвалити закон про позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів які сприяли окупації і проштовхували рускій мір в Україні.
показати весь коментар
04.01.2023 21:13 Відповісти
А чи здатні, так звані, слуги зробити щось законно? Для державності вони становлять не меншу небезпеку, ніж їхні супутники ОПЗЖ!
показати весь коментар
04.01.2023 21:13 Відповісти
Так в чому була не права Юлька коли казала що зажопників потрібно позбавити мандатів по закону, інакше вони відновляться через суд?
показати весь коментар
04.01.2023 21:13 Відповісти
Тим, що вона це заявила ранiше вiд збiговиська клованiв...))
показати весь коментар
04.01.2023 21:52 Відповісти
не только лишить мандатов каждый ***** должен вернуть деньги в казну страны которые им были выплачены как зарплата и прочие плюшки...
показати весь коментар
04.01.2023 21:16 Відповісти
"Слуги" закликали утриматися від спекуляцій та зосередити зусилля на пошуку правового механізму, "який дозволить добитися бажаного в законний спосіб".
Шукайте, шукайте, Юліє, бо скоро розвиднеться. Як тоді шукати?
показати весь коментар
04.01.2023 21:20 Відповісти
Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень:
показати весь коментар
04.01.2023 21:24 Відповісти
Судячи по цьому слуги не хочуть позбавляти опзж мандатів
показати весь коментар
04.01.2023 22:04 Відповісти
.
показати весь коментар
04.01.2023 21:27 Відповісти
"бізнесменам"? це полєтарій писав?

а кому він хоче "віддати все"? мєнтам і прокурорам? чи дєпутатам зєльоной шобли?

чи "простому наріду" з числа 73% ?
показати весь коментар
05.01.2023 02:02 Відповісти
втратили мандати? так а чого вони тоді на вихід з них подають до виборчої комісії?
показати весь коментар
04.01.2023 21:30 Відповісти
Ей, вкраїнчики милі, а ви хоч пам'ятаєте, що була така річ, як люстрація, і що Зеленський перейменував АП у ОП, аби туди можна було люстрованих регіоналів взяти? Пам'ятаєте, чи живчик мізки промив?
показати весь коментар
04.01.2023 21:30 Відповісти
З0 лет они принимали законы за которыми врагов нельзя было тронуть мизинцем. И сейчас они на голубом глазу, делая всех идиотами, говорят что врагов нельзя тронуть ибо нет такого закона. Выходит, что деятели, типа шуфрича, должны продолжать гадить стране? тимошенки в своем уме?
показати весь коментар
04.01.2023 21:36 Відповісти
ворона ворону глаз не выклюет
показати весь коментар
05.01.2023 02:03 Відповісти
Усіх так званих нардепів в окопи під Бахмут - і ось там у перерві від свінособачіх наступів хай і проголосують - виступи з міст на бруствері
показати весь коментар
04.01.2023 21:36 Відповісти
Слуги уродів брехливі пдри, котрі заодно з ригамиЗАЖОП. А ця триндьож для тупих лохів...
показати весь коментар
04.01.2023 21:37 Відповісти
А законний той спосіб що народ України в період війни і воєнного стану утримує за рахунок своїх податків депутатів-колаборантів?! Про це "слуги" цього народу забули? Не чекайте що народ нагадає.
показати весь коментар
04.01.2023 21:43 Відповісти
Під час війни є один закон для всіх, зрадників колобарантів всіх на нари, вони повинні сидіти за свою діяльність особисто до 24 лютого, вони вже тоді стільки нашкодили своїми поїздками до мокшанії переговорами з путлєром.........!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.01.2023 21:43 Відповісти
...тобто після закінчення каденції Так, блаЗЄнські?
показати весь коментар
04.01.2023 21:45 Відповісти
мудрі люди Закон приймають......а дурні вигадують
показати весь коментар
04.01.2023 21:55 Відповісти
думаете так просто бабло будете рвать,ми вас пудем вешать твари
показати весь коментар
04.01.2023 22:27 Відповісти
Я не буду вгрузати у супернчку, чи потрібно дотримуватись Конституції у питанні позбавлення мандатів. То все гра на публіку від пройдисвіта Дунди і інших.

А от викинути той проросійський непотріб із комітетів, де розглядають таємні питання, пов'язані із обороною, можна цілком законно. А Нестор Шуфрич як голова комітету по свободі слова - то що? Чи зняти його такої посади неконституційно?
показати весь коментар
05.01.2023 01:15 Відповісти
Навздогін до написаного вище.

У нас ніби зняли недоторканість. Але і з тою "знятою" недоторканістю проти багатьох депутатів із колишнього ОПЗЖ можна починати справи. Є за що (корупція, антидержавна діяльність,...), була б воля. Але декому страшно відкривати скриньку Пандори.

Є ще конспірологія, що дехто побоюється наданню золотої акції людям Коломойського. Зараз голосують так, "як треба" ОП ОПЗЖисти. А без них Беня почне вимагати занадто багато.
показати весь коментар
05.01.2023 01:53 Відповісти
Кто не в курсе то в Украине и в Киеве регионалы имеют вес больше чем у БЮТ и Слуг Народа, например сын завгоспа Януковича Андрея Кравца Владимир Кравец - Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Перший заступник голови, как бы ни странно это звучало а слуги Ермак, и Арахамия это обслуга или хотите крыша опезежешников
показати весь коментар
05.01.2023 02:26 Відповісти
Уверен что одна ночь длинных ножей или св Варфоломея существенно сэкономит бюджет и улучшит полит обстановку в стране.
показати весь коментар
05.01.2023 02:35 Відповісти
вони одинакові украінофоби
показати весь коментар
05.01.2023 06:01 Відповісти
"Слуги" закликали утриматися від спекуляцій та зосередити зусилля на пошуку правового механізму, "який дозволить добитися бажаного в законний спосіб".
-- такий спосіб давно інсує - читайте закони та не вигадуйте велосипеда!!
показати весь коментар
05.01.2023 08:36 Відповісти
як телекана вимикати та санкції вводити то рішення рнбо досить а тут он якими законниками стали!!!
показати весь коментар
05.01.2023 10:05 Відповісти
 
 