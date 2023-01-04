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Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна: "Він помре дуже швидко і скоро"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

буданов

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією.

Про це повідомив Буданов в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

"Він хворіє вже дуже давно. Впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро", - заявив він.

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Керівник української розвідки запевнив, що він не думає над тим, чи дійсно хворіє Путін. За словами Буданова, він точно знає, що у російського диктатора рак: "Ми просто знаємо це – від людей, від джерел".

На уточнююче питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел близьких до Путіна, Буданов відповів: "Так".

Він вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з Росією: "Ця війна має закінчитися до його смерті... Ми її виграємо у 2023 році".

На думку глави ГУР, після смерті Путіна в Росії відбудеться зміна влади і "не варто боятися її трансформації, бо це піде на користь усьому світу".
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Топ коментарі
+52
Багато у нього вільного часу я так бачу.
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04.01.2023 21:59
+40
Там є запасні *****.
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04.01.2023 21:59
+34
Не факт що оригінал ще живий.
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04.01.2023 22:00
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Там є запасні *****.
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04.01.2023 21:59 Відповісти
Не факт що оригінал ще живий.
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04.01.2023 22:00 Відповісти
досить потакати їхнім міфам, типу вони там всі загадкові агенти 007... нема ніяких двійників, просто є путін до ботокса, і путін після ботокса.

а всі ці міфи - це частина їхньої політики культу особистості, таке собі стародавнє іпсо
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04.01.2023 22:29 Відповісти
007 - это в Британии
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04.01.2023 22:35 Відповісти
Багато у нього вільного часу я так бачу.
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04.01.2023 21:59 Відповісти
Кто-то должен пи*здеть на камеру, а кто-то должен работать и работает.
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04.01.2023 22:14 Відповісти
Да задрал уже "провидец". По его "прогнозам" война уже кончилась минимум 4 дня назад.
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04.01.2023 23:03 Відповісти
В той вільний час мабуть слухає професора Солов*я,по поводу хвороб пуйла.
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05.01.2023 00:16 Відповісти
Вріже дуба раніше сроку .
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04.01.2023 22:00 Відповісти
нєєє..бо срок вже давно вийшов
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04.01.2023 22:04 Відповісти
Табакеркою,шолі?
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04.01.2023 22:05 Відповісти
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04.01.2023 22:02 Відповісти
Картинка за 9-е марта, а так ок)
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04.01.2023 22:34 Відповісти
Баян...не знал..жалко.
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05.01.2023 09:38 Відповісти
за його какашку багато розвідок світу, включно із Сігуранцею та Абвером, заплатили б брюликами по вєсу
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04.01.2023 22:38 Відповісти
"Москва-Пекин"

поют народы
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04.01.2023 22:39 Відповісти
Його міль вже їсть ізвнутрі ..Буданов має сертифікат від нарколога і психіатра ,хотя це тайна хвороби її не можна постити
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04.01.2023 22:02 Відповісти
Якщо мiль - то це вже епархiя Данилова.. Та й схоже що вони сьогоднi разом з Будановимдесь вечеряли..
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04.01.2023 22:30 Відповісти
ми всі сподіваємось, хоч Буданов ще той пи*допльот
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04.01.2023 22:02 Відповісти
У пеклі вже зачекались на бункерного мерзенного вбивцю...
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04.01.2023 22:02 Відповісти
ху.ло сдохнет только тогда когда он сдохнет в каждом кацапе.
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04.01.2023 22:04 Відповісти
жаль ванга умерла!!обзавидовалась бы!(новоиспечённому ясновидящему!) похоже он именно за это свою зарплату получает!!так и хочется сказать:даёш будановых!!много и разных!!на их фоне даже люся/арестович тухнет!!
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04.01.2023 22:05 Відповісти
Русскій ваєнний карабль "адміралъ гаршковъ", відправлений невідомо куди, можливо є русскій ноєвъ кавчєгъ...
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04.01.2023 22:05 Відповісти
Пам'ятаю що чутки щодо невиліковного раку у Пуйла я вперше побачив ще у 2012 році...
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04.01.2023 22:06 Відповісти
Ну да , тогда ночью , в срочном порядке примчался рейс из вражьей Омериги с амер-специалистом-онкологом, подрихтовал тогда пыню.
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04.01.2023 22:09 Відповісти
Он уже и зачат был раком.
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04.01.2023 22:34 Відповісти
таких то тільки раком
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04.01.2023 22:41 Відповісти
Кто бы шо ни говорил, але ж бо такий бовдур(бо никому еще не удавалось так опустить, когда забудь даже про ножки буша) был зачат под пьяной лавочкой.
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05.01.2023 08:12 Відповісти
Под конец своей каденции так облажаться... Не поспоришь, пыня:- дурачЬОк.
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04.01.2023 22:06 Відповісти
У путіна два-три раки.Максимум,-п'ять.
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04.01.2023 22:06 Відповісти
такий є Соловей прохфесор МГІМО,то він рік у рік вигадує хвороби у )(уйла,то перезміну влади..то смерть.. теж на протязі вже трьох років. його вигнали з того мгімо-то треба ж якось заробляти гроші.. от і дурить лохторат розповідями,щоб його слухали.на ютюбі до речі є його лекція студентам-він якраз розказує ,як дурити лохторат
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04.01.2023 22:27 Відповісти
Вы недооцениваете Соловья. Соловей-человек Кириенко, он такой же громоотвод для недовольных в рф как и Венедиктов. Чувак очень тонко мимикрирует под "опального прохвесора", ненавязчиво втирая мысль( как и Венедиктов), "вы там смотрите а то больной Путин может применить ядерное оружие, вероятность этого не равна нулю".
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05.01.2023 01:06 Відповісти
так ..Соловей кремлівський прихвостень..я ще здивувався коли його заарештували /звичайно для показухи/і через годину відпустили,тоді стало все зрозуміло з цим ,хитрим і підступним персонажем,підступність його заключається у вмінні входити в довіру від простих громадян, до більш політично цікавлячихся.
а за Вєніка я взагалі мовчу... це шістка кгбешна.його батько був стукачем-він сам говорив. а бувших кгбістів не буває-вони всі на гачку. тай на тому радіо багато влаштовувались по протекції..наприклад бувший кгбіст Кабаладзе--він був наглядачем там. його вигнали з кгбе за тупість ,він в молоді часи десь там через десяті руки був причетний до )(уйла
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05.01.2023 01:28 Відповісти
Коли б ти, дядьку, швидко й скоро заткнувся, і займався своєю справою, не забираючи хліб у голови гідрометцентру!
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04.01.2023 22:07 Відповісти
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04.01.2023 22:09 Відповісти
країна коміків!
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04.01.2023 22:11 Відповісти
Не кажи так. То ОПА комiкiв зi стажем.
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04.01.2023 22:21 Відповісти
А зачем здесь это фото?
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04.01.2023 22:39 Відповісти
Буданов вже святкує.
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04.01.2023 23:00 Відповісти
А, это карта России, ) а то не было понятно что за карта.. )
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05.01.2023 10:56 Відповісти
Нарешті )) Як це Ви одразу не зрозуміли? ))
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05.01.2023 11:16 Відповісти
Ну да, я каждй день на неё смотрю..) Мне карты Финляндии, Норвегии намного милее.. )
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05.01.2023 11:35 Відповісти
Там підпис під фото Ну ДУЖЕ прозорий наятк на це ))
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05.01.2023 11:42 Відповісти
Може він натякає що моль прихлопнуть тапком?
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04.01.2023 22:13 Відповісти
Більше за все мене вражає, який же пуйло йолоп. При його владних можливостях, він спокійно міг наказати розробити якийсь спосіб подовження життя-і правити ще як мінімум 50 років! Але ж ні, вирішив вкласти всі гроші у війну-і все одно у нього нічого не вдасться!
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04.01.2023 22:13 Відповісти
Він стільки грошей накрав, що міг би відійти спокійно та вести супер райське життя ще років 20.... подорожувати де завгодно, купляти що завгодно, трахати кого завгодно, лікуватися від будь чого завгодно! Тільки повне ***** могло проміняти все це на найгенебнішу смерть та соромне забуття в історії
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04.01.2023 22:24 Відповісти
Ну, 20 років, це якби ще російські науковці якийсь спосіб подовження життя не розробили, якби так то, як я сказав, можна було б і 50 років правити, але на це потрібні величезні гроші! А він вирішив вкласти все у війну-і це заради того, щоб осьнастілечки додалося території дойого і так найбільшої у світі держави, бо я думаю, він цілком розумів, що вся Україна йому вже ніяк не дістанеться-максимум буде, як Грузія у 2008!
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04.01.2023 22:39 Відповісти
Сьогодні "день буда-нова"
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04.01.2023 22:13 Відповісти
Підписуюсь з корекцією" день пізда-нова".
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04.01.2023 22:32 Відповісти
Чого останнім часом Буданов постійно щось розказує?, що Арестовичу вже вірити перестали?
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04.01.2023 22:14 Відповісти
по змінах працюють
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04.01.2023 22:22 Відповісти
Та вони там в ОПі пишуть новий варіант сценарію фільму:" Тупий і ще тупіший".
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04.01.2023 22:34 Відповісти
Вибори за рік. Може, він новий кандидат? З кожної праски Буданов.
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04.01.2023 23:00 Відповісти
та у нього тих раків як у якутського скульптора мармуру! поки алєнєвод його не підставив, вони з ним пиво с раками постоянно посасували )
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04.01.2023 22:18 Відповісти
Певно,це улюблений рак,з яким пов'язані приємні спогади...🦞⚰️😢
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05.01.2023 00:08 Відповісти
Воно помре у дуже велике свято. Коли гигне, тоді і буде це свято. )
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04.01.2023 22:18 Відповісти
і це розвідник говорить?! Ванга? Чи в них там на картах гадають в тому апараті
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04.01.2023 22:18 Відповісти
Ще одна ванга.....Та в )(уйла стільки лікарів ,що вош на голові у нього ,як на курорті
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04.01.2023 22:21 Відповісти
Як ця "молода небрита Ванга" всіх затрахала своїми пророцтвами! Він взагалі хоч обсяг своїх обов"язків посадових знає? Чи він - лише "вивіска язикаста", а не реальний керівник?
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04.01.2023 22:21 Відповісти
- вы кажется в бухгалтерии Шурочка работаете?
- кажется...да.... (с)
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04.01.2023 23:15 Відповісти
Внучатий племінник Ностпрадамуса...***...
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04.01.2023 22:22 Відповісти
Справжній путін давно помер.
https://youtu.be/06OTpW7wdnM
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04.01.2023 22:24 Відповісти
Амінь!
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04.01.2023 22:26 Відповісти
Будвангов.
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04.01.2023 22:29 Відповісти
а кто в курсах - буданов уже завёл себе Тик-ток?
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04.01.2023 22:30 Відповісти
есть такая профессия ...... 3.14здаболить
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04.01.2023 22:31 Відповісти
звідки той Буданов знає??? але якщо говорить правду і бункерний відкине копита - куплю і відправлю йому пляшку гарного віскаря.
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04.01.2023 22:36 Відповісти
Незле було б провести перепис і звести до одного вільнодоступного реєстру усіх оцих сцяючих в очі людям прожектерів- арестовичів
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04.01.2023 22:39 Відповісти
пиня, давай, народ вже знудився !
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04.01.2023 22:42 Відповісти
37-летний генерал-майор Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, видимо делегировал кому-то свои прямые обязанности, ибо где он находит время давать многочисленные интервью и логически выстраивать свои прогнозы...в такое тяжелое для страны (и разведки особенно) время....
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04.01.2023 22:42 Відповісти
Колись анедот ходив у середовищі льотчиків-афганців: "Прийшов у школу до кабульських піонерів афганський льотчик Ну - виступив перед ними "Піонери" питають:
- Шановний! А за що ви отримали орден Сонця?
Льотчик відповідає:
- Коли я учився у Росії , то мені шураві-"мушавер"(радник) казав: "В критической ситуации жми красную кнопку!" А тут я лечу над горами І мені назустріч - три пакистанські вертольоти Бачу - ситуація критична! Жму червону кнопку За спиною відкриваються двері, і заходить "мушавер" Каже мені: "Ну-ка, "макака", подвинься "*****"!" От так я і отримав орден Сонця!"
Тут мабуть - те саме! А Поки "макака" породи "Буданов" скаче по телеефіру з "вангуванням" - "радники" мовчки роблять потрібну роботу
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05.01.2023 06:38 Відповісти
тоже слышал этот анекдот в 80-е, только там была война во Вьетнаме.
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05.01.2023 12:17 Відповісти
Вже навіть стібатися з цього нудно
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04.01.2023 22:44 Відповісти
...в суботу.
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04.01.2023 22:57 Відповісти
Пане Буданов, вангувати майбутнє - то не ваше. От чесно і без образ.
Якщо все ж "лаври пророка" не дають вам спокою, скористайтесь досвідом Паші Глоби. Він безпомилково вангує минуле. Як? Елементарно! Пашині "пророцтва" виглядають якось так: "Я ще коли казав, що трапиться от таке. І зараз воно трапилось!"
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04.01.2023 22:59 Відповісти
Розвелося тих прогнозистів ...
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04.01.2023 23:03 Відповісти
как бы буданов не умер раньше....вот на х такое трындеть??
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04.01.2023 23:14 Відповісти
Буданов! Тебе лавры абдристовича спать не дают? Так он же под Полковником, а ты с гогилашвили !
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04.01.2023 23:15 Відповісти
Да, ревность никто не отменял.
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05.01.2023 00:04 Відповісти
Буданов - це наша Кассандра, якій ніхто не вірить.
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04.01.2023 23:18 Відповісти
Товарищ Буданов.... Иногда лучше промолчать, чтобы сойти за умного.
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05.01.2023 00:05 Відповісти
Точно.. присплять його двійників і поховають репутацію. Побили банок на останок і лишили срач.
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05.01.2023 00:21 Відповісти
Шоу трумана
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05.01.2023 00:22 Відповісти
Буданов дав прогноз!
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05.01.2023 00:23 Відповісти
Я надіюсь він себе в Україні ще смс-ками нерекламує?
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05.01.2023 00:24 Відповісти
А буданов, це хто такий? Особистий лікар пуйла, чи всесвітньо відомий прєдсказамус?
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05.01.2023 00:46 Відповісти
скоро буде ДЕСЯТЬ РОКІВ, як я чую такі "прогнози"!

а будьонов хай краще розкаже, як там результати використання супутника, який йому передав притула?
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05.01.2023 03:47 Відповісти
Ото ще, "Нострадамус"!
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05.01.2023 04:20 Відповісти
Де вони буруть отих Апдристовичей? В тебе така посада, ож тебе не мае буди видно та чутно.
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05.01.2023 07:28 Відповісти
вже не вірю прогнозам кордони не закривали сьогодні 5 січня-Буданов: "Россия закроет границы уже 5 января, мужчинам запретят выезд"
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05.01.2023 08:04 Відповісти
мольфар фіговий
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05.01.2023 10:04 Відповісти
мне больше нравятся предсказания Бабченко который в своих статьях не раз писал что те кто считают что ***** скоро сдохнет-сильно заблуждаются.здоровье у этой гниды судя по его выступлениям на тв отменное.и лет 10 минимум он вполне будет отравлять жизнь Украинцам и всем нормальным людям.все хотят чтобы он скорее сдох,но реальность иная.
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05.01.2023 20:37 Відповісти
да заткните этот фонтан кто-нибудь! В крайние дни задрал. Разведчик на. Мне лично пох, здохнет ***** до нашей победы или после
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05.01.2023 22:14 Відповісти
 
 