Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна: "Він помре дуже швидко і скоро"
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Глава головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією.
Про це повідомив Буданов в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
"Він хворіє вже дуже давно. Впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро", - заявив він.
Керівник української розвідки запевнив, що він не думає над тим, чи дійсно хворіє Путін. За словами Буданова, він точно знає, що у російського диктатора рак: "Ми просто знаємо це – від людей, від джерел".
На уточнююче питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел близьких до Путіна, Буданов відповів: "Так".
Він вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з Росією: "Ця війна має закінчитися до його смерті... Ми її виграємо у 2023 році".
На думку глави ГУР, після смерті Путіна в Росії відбудеться зміна влади і "не варто боятися її трансформації, бо це піде на користь усьому світу".
Будь ласка, зачекайте...
а всі ці міфи - це частина їхньої політики культу особистості, таке собі стародавнє іпсо
поют народы
а за Вєніка я взагалі мовчу... це шістка кгбешна.його батько був стукачем-він сам говорив. а бувших кгбістів не буває-вони всі на гачку. тай на тому радіо багато влаштовувались по протекції..наприклад бувший кгбіст Кабаладзе--він був наглядачем там. його вигнали з кгбе за тупість ,він в молоді часи десь там через десяті руки був причетний до )(уйла
- кажется...да.... (с)
https://youtu.be/06OTpW7wdnM
- Шановний! А за що ви отримали орден Сонця?
Льотчик відповідає:
- Коли я учився у Росії , то мені шураві-"мушавер"(радник) казав: "В критической ситуации жми красную кнопку!" А тут я лечу над горами І мені назустріч - три пакистанські вертольоти Бачу - ситуація критична! Жму червону кнопку За спиною відкриваються двері, і заходить "мушавер" Каже мені: "Ну-ка, "макака", подвинься "*****"!" От так я і отримав орден Сонця!"
Тут мабуть - те саме! А Поки "макака" породи "Буданов" скаче по телеефіру з "вангуванням" - "радники" мовчки роблять потрібну роботу
Якщо все ж "лаври пророка" не дають вам спокою, скористайтесь досвідом Паші Глоби. Він безпомилково вангує минуле. Як? Елементарно! Пашині "пророцтва" виглядають якось так: "Я ще коли казав, що трапиться от таке. І зараз воно трапилось!"
а будьонов хай краще розкаже, як там результати використання супутника, який йому передав притула?