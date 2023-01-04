Болгарія не надаватиме Україні деякі боєприпаси, бо сама не має їх у достатній кількості, - міністр оборони Стоянов
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Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український візаві Олексій Резніков просив його про надання боєприпасів, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", посадовець заявив журналістам 4 січня.
Він наголосив, що країна не експортує озброєння та техніку за межами переліку, затвердженого рішенням парламенту.
"Ми не хочемо, щоб (нинішній) тимчасовий уряд був схожий на уряд (попередній уряд Кирила Петкова), який роздав болгарську зброю і залишив болгарську армію без необхідного спорядження", - сказав Стоянов.
Він також розповів, що українська сторона зверталась із проханням надати озброєння, що не входило до затвердженого переліку.
"Міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі і чого у нас немає і не може бути надано. У нас немає достатньої кількості. Йдеться не про С-300. Йдеться про боєприпаси", – уточнив Стоянов, додавши, що під час переговорів ішлось і про бронетехніку.
"Нічого не було узгоджено конкретно, що буде надано додатково. Те, що дається Україні, відбувається відповідно до рішення Національних зборів (парламенту)", - підкреслив він.
Нагадаємо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.
Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.
Будь ласка, зачекайте...
Это что, медицинские аптечки, зимняя одежда и 5000 пар зимней обуви стоят 243 млн. долларов? )
3 млн. долларов мах..
Тут о БТРах, пулеметах, танках, тем более о самолетах речи нет, что здесь прочитаешь между строк?
В той час все пройшло
На нас терпець кацапії урвався,а західні "гегемони" планети зараз більше займаються гендерним нерівництвом і правами секс меншин -от і вся політика
Маємо перші результати роботи єрмаківської послиці !🥳🤡🤡💩
Друзі, вітаю! Потужна дипломатична політика ОП вже працює! Нову послицю тільки призначили у Болгарію, а вже є здобутки! І ще будуть!
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український візаві Олексій Резніков просив його про надання ***********, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості.
Тож, може новій послиці треба краще показувати свої таланти та майстерність, яку вона викладала на своїх курсах? Бо інакше у нас проблема. Велика проблема, яку вона не вирішить зі своїм рівнем компетентності.
Зараз прийде чарівник і побудує заводи під завивання російських ракет ?
Чи невеличка Україна може самостійно боронитися від величезної країни?
РФ це супротивник явно не для України,а супротивник країн по типу КНР і США
Дойдя почти до конца списка, она вдруг начинает краснеть и запинаться:
- Ху... Г-м... Ху.... ****, что ли?
Встает мальчик, объясняет, что он болгарин, семья переехала из Софии и он теперь будет здесь учиться.
Училка (задумчиво):
- А-а-а... Ну садись... болгарин ****...
Результати роботи сексологині вже є, кремль тихо аплодує своєй агентурі