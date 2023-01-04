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Болгарія не надаватиме Україні деякі боєприпаси, бо сама не має їх у достатній кількості, - міністр оборони Стоянов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

болгарія

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український візаві Олексій Резніков просив його про надання боєприпасів, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", посадовець заявив журналістам 4 січня.

Він наголосив, що країна не експортує озброєння та техніку за межами переліку, затвердженого рішенням парламенту.

"Ми не хочемо, щоб (нинішній) тимчасовий уряд був схожий на уряд (попередній уряд Кирила Петкова), який роздав болгарську зброю і залишив болгарську армію без необхідного спорядження", - сказав Стоянов.

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Він також розповів, що українська сторона зверталась із проханням надати озброєння, що не входило до затвердженого переліку.

"Міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі і чого у нас немає і не може бути надано. У нас немає достатньої кількості. Йдеться не про С-300. Йдеться про боєприпаси", – уточнив Стоянов, додавши, що під час переговорів ішлось і про бронетехніку.

"Нічого не було узгоджено конкретно, що буде надано додатково. Те, що дається Україні, відбувається відповідно до рішення Національних зборів (парламенту)", - підкреслив він.

Нагадаємо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

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Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Хто б сумнівався !
Маємо перші результати роботи єрмаківської послиці !🥳🤡🤡💩
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04.01.2023 22:03
+20
А якщо сексолог, що розуміється у брюліках попрацює?
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04.01.2023 22:01
+10
(п)Ослиця ноги не так широко розвела? Недоробка Кулєби! Най особисто приїде і проведе "лікбез" серед перорально-анальних "дипломатів", що були призначені дєрьмаком! Але ж відповідальність за цих "сексологічних дипломатів" лежить саме на цьому Гаррі Поттеру (Кулебі)
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04.01.2023 22:09
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А якщо сексолог, що розуміється у брюліках попрацює?
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04.01.2023 22:01 Відповісти
Минет не заменит снарядов.
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04.01.2023 22:16 Відповісти
там где она -мин нет
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04.01.2023 22:34 Відповісти
"Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму $243 млн. Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви."
Это что, медицинские аптечки, зимняя одежда и 5000 пар зимней обуви стоят 243 млн. долларов? )
3 млн. долларов мах..
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04.01.2023 22:26 Відповісти
Болгарія передала дуже багато про що не говориться. Ще коли вони заявляли що нічого не передають і передавати не будуть то вони нам продали те що було необхідно.
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04.01.2023 22:59 Відповісти
а штурмовики су-25 у під виглядом з/ч то як ***** чи все таки допомога?
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05.01.2023 06:28 Відповісти
.."$243 млн. Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви."
Тут о БТРах, пулеметах, танках, тем более о самолетах речи нет, что здесь прочитаешь между строк?
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05.01.2023 11:01 Відповісти
Вот кто вас и за какие заслуги рашистские братушк в НАТО и в ЕС принимал? Вот вопрос!
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04.01.2023 22:02 Відповісти
Вони пішли паровозіком .
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04.01.2023 22:04 Відповісти
Їх прийняли,щоб дати пендюль кацапії.
В той час все пройшло
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04.01.2023 22:06 Відповісти
А Венгрию шо б говнить Украине и дружить с рашкой?
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04.01.2023 22:18 Відповісти
Теж саме і з венгрією і прибалтикою-пендюль кацапії.
На нас терпець кацапії урвався,а західні "гегемони" планети зараз більше займаються гендерним нерівництвом і правами секс меншин -от і вся політика
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04.01.2023 22:26 Відповісти
Вовремя вступили в НАТО и ЕС, иначе в планах ********** фигурировали.
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05.01.2023 02:53 Відповісти
В Украине всегда были и есть ГНИДы-ОПЗЖопники ,коммуняки социалисты витренко , Литвин , Тимошенко по Раде бегали орали « НАТО НЕ НА ЧАСИ» Сейчас д'ерьмак - агент козырь в изощренной форме , во время адской войны проводит диверсии -Соску в Болгарию , Тарана , саботировавшего подготовку , вместо тюрьмы - послом , а ************ Швейцарию
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05.01.2023 07:39 Відповісти
А вони ім навіщо -- хто іх домагається .
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04.01.2023 22:02 Відповісти
"..потому что сама не имеет их в достаточном количестве," а потом ведь их может действительно не хватить, лучше сейчас их предоставить Украине, ведь она сейчас воюет практически защищая и их..
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04.01.2023 22:21 Відповісти
мі и нищо ни няма , сами си седим гладни на ***** облоки рудый і наш пьес
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05.01.2023 06:51 Відповісти
Яволь .
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05.01.2023 06:56 Відповісти
Болгарія теж воює?
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04.01.2023 22:02 Відповісти
Хто б сумнівався !
Маємо перші результати роботи єрмаківської послиці !🥳🤡🤡💩
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04.01.2023 22:03 Відповісти
Ну, починається. Пасліце пірівєт передали.
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04.01.2023 22:08 Відповісти
Нічого, зараз вона свої техніки згадає, й у болгарських керівників пальці на ногах в дулі крутитися будуть від цих технік й нам усе відразу нададуть… це ж так має працювать
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04.01.2023 22:09 Відповісти
(п)Ослиця ноги не так широко розвела? Недоробка Кулєби! Най особисто приїде і проведе "лікбез" серед перорально-анальних "дипломатів", що були призначені дєрьмаком! Але ж відповідальність за цих "сексологічних дипломатів" лежить саме на цьому Гаррі Поттеру (Кулебі)
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04.01.2023 22:09 Відповісти
Біда в тому, що відповідальність лежить на тих хлопцях в окопах, які гинуть, бо наші "лідери" експерементують з послицями
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05.01.2023 09:07 Відповісти
личний ордєн послиці от дєрьмака! "готовь дырочку!" (С)
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04.01.2023 22:10 Відповісти
там всі "дирочки" готові "по науці", цеж вам не аби щось а ціла сексологиня!
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05.01.2023 09:13 Відповісти
Подождите парни она ещё не россосалась.
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04.01.2023 22:11 Відповісти
Сразу вспомнился старый анекдот времен волшебника Кашперовского от заговоров которого рассасывались хирургические швы, шрамы, бородавки, папилломы и псориаз. А вот что пишут нам моряки североморцы - Спасибо вам доктор Кашперовский! У нас наконец рассосался боцман, если раньше он сосал только у капитана, то сейчас сосет у всей команды. В нашем случае - у всего МЗС У.
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04.01.2023 22:24 Відповісти
Березовый сок

Друзі, вітаю! Потужна дипломатична політика ОП вже працює! Нову послицю тільки призначили у Болгарію, а вже є здобутки! І ще будуть!

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український візаві Олексій Резніков просив його про надання ***********, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості.

Тож, може новій послиці треба краще показувати свої таланти та майстерність, яку вона викладала на своїх курсах? Бо інакше у нас проблема. Велика проблема, яку вона не вирішить зі своїм рівнем компетентності.
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04.01.2023 22:13 Відповісти
Бляхерный сок уже блогер? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ......плакало (с)
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04.01.2023 22:29 Відповісти
тобі на бидлормарафон,думати то не твоє,та й нічим...
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05.01.2023 06:29 Відповісти
Свеженазначенная послица в Болгарии ещё не 'всосала' проблему?

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05.01.2023 06:35 Відповісти
Три роки свою чого не виготовляли?!!! Асфальт був в пріоритеті!
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04.01.2023 22:22 Відповісти
То що вже з того?
Зараз прийде чарівник і побудує заводи під завивання російських ракет ?
Чи невеличка Україна може самостійно боронитися від величезної країни?
РФ це супротивник явно не для України,а супротивник країн по типу КНР і США
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04.01.2023 22:30 Відповісти
та бункерiв повно совкових - став вентиляцiю та автономку та працюй пiд землею! 😠
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05.01.2023 03:14 Відповісти
Это Болгария зря. Неужели не понятно что лучше воевать "руками" ВСУ? Разумеется в Болгарии это понимают. Просто не хотят лишний раз нервировать Мордор и *****
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04.01.2023 22:30 Відповісти
****, от не фарт! ... Навіть з відсосом сексолоґіня тупо обісралася...!!!!
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04.01.2023 22:33 Відповісти
1-е сентября. Новая учительница знакомится с классом. Она называет фамилии, а дети встают и рассказывают о себе, родителях и т. д.
Дойдя почти до конца списка, она вдруг начинает краснеть и запинаться:
- Ху... Г-м... Ху.... ****, что ли?
Встает мальчик, объясняет, что он болгарин, семья переехала из Софии и он теперь будет здесь учиться.
Училка (задумчиво):
- А-а-а... Ну садись... болгарин ****...
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04.01.2023 22:37 Відповісти
Политолог и експерт В. Дымов тоже болгарин, но украинский. Но он такой ху....))
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04.01.2023 22:59 Відповісти
Болгарія не надаватиме Україні деякі **********, бо сама не має їх у достатній кількості, - міністр оборони Стоянов Джерело: https://censor.net/ua/n3391329

Результати роботи сексологині вже є, кремль тихо аплодує своєй агентурі
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04.01.2023 22:45 Відповісти
У Стоянова і без єрмакової ослиці стояв, стоїть і стояти буде...
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04.01.2023 22:52 Відповісти
вот тебе и специалист по миньетам. Разочаровала.... Местные оказались круче
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04.01.2023 22:56 Відповісти
Дивно. З такої крутою посліхою і не дадуть озбррєння...
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04.01.2023 23:04 Відповісти
Ну у сексологини много работы стало быть...
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04.01.2023 23:17 Відповісти
Ну, мы не сильно рассчитывали на истребители болгарского разлива.
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05.01.2023 00:00 Відповісти
Что то эта спермоглотка плохо справляется со своими должностными обязанностями. А еще курсы по минету проводила. Кулеба должен поставить вопрос об ее профпригодности и срочно объявить конкурс по поиску новой минетчицы на должность посла Болгарии.
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05.01.2023 00:01 Відповісти
«Не має їх у достатній кількості» для чого !?!?!? Болгари що серйозно думають , що хтось повірить що вони можуть воювати з москалями ? Просто якесь тупе непотрібне белькотання
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05.01.2023 01:21 Відповісти
Плоди роботи послихи, яка володіє язичком! От ****** разом зі своїм єрмачком! Тільки смокче, мабуть, гарно!...
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05.01.2023 01:46 Відповісти
Будемо надіятися, що даватимуть, як і раніше по тихому.
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05.01.2023 02:56 Відповісти
а вони ще й залишають iх у себе щоб було достатньо для чогось??? хахаха Для чого? Артою будуть вiдбиватись вiд натовпу Iванiв?
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05.01.2023 03:06 Відповісти
мі и нищо ни няма , сами си седим гладни
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05.01.2023 06:49 Відповісти
Нажаль, Болгарія змістила свої акценти спілкування в сторону "орків-братушків", а у цей час туди призначається послом непрофісіональна у дипломатії людина. Можна константувати, що ОПою вирощено ще одну "сосну".
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05.01.2023 08:32 Відповісти
 
 