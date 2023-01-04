Росія найближчим часом зосередить зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки, - Міноборони

Росія незмінно прагне примусити Україну до переговорів силовим шляхом. Для цього найближчим часом зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар’їнки.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Головного управління розвідки Міноборони плани Кремля залишаються незмінними - примушення керівництва нашої Держави до переговорів силовим шляхом. Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки", – написала вона.

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