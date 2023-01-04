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Росія найближчим часом зосередить зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія незмінно прагне примусити Україну до переговорів силовим шляхом. Для цього найближчим часом зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар’їнки.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За даними Головного управління розвідки Міноборони плани Кремля залишаються незмінними - примушення керівництва нашої Держави до переговорів силовим шляхом. Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки", – написала вона.
Топ коментарі
+22 Urs
показати весь коментар04.01.2023 22:41
+16 Павло ШОвте
показати весь коментар04.01.2023 22:38
+13 Urs
показати весь коментар04.01.2023 22:38
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Будь ласка, зачекайте...
Хорошо хоть Цензор арестовича не цитирует.
у меня надежда на патриотические партии ЗСУ боевых генералов и западных спонсоров что они жестко поставят в рамки демократии ЗЕ-кодло до выборов
А задача ЗСУ - оборона, а не политика. Боевые генералы - там же.
Западные спонсоры будут следить что бы их средства ******* не очень сильно, в наши выборы они вмешиваться не будут, в отличие от наших недолугих недополитиков.
Так что манипулировать очень неразвитыми политически людьми завтра будут еще сильнее, чем сегодня - телемарафон легко перерастет с супертелемарафон. Главно дело, что бы страна не упала замертво от этой дистанции.
военным не официально без погон придется вмешаться в политику как гражданам если будет какой-то лютый беспредел от зелени
по последним опросам слуги зеленского сосут по рейтингу очень сильно
Военные в политику вмешиваться не будут. Ни официально, ни не официально. Это противоречит Конституиции, и называется военный переворот.
Вы удивитесь, увидев через год рейтинги каких-нибудь притул-лаченков, и прочих паровознюков. Так что не слугами едиными...
средивоенных.
Хунта нам не на користь.
а борьба за кормушку и власть там идет постоянно и так
А по суті - най ті павуки в банці чи той "жабогадюкінг" зжере себе з середини! Я за обома руками, а якщо цього буде мало, то ще й ногами проголосую!
ці дурні будуть і далі без толку битись об нашу оборону - ніяких фєєрічних побєд для переговорів там не буде
Знов же знаю купу п#дарів, які звільнились з робити де отримували зарплату по 20 тис. грн. і пішли по договорняку в тил армії, щоб отримувати 40 тис., а не реально воювати... ей командування, коли почнуться нормальні ротації, а то після такої підарастії самі будете в окопах гинути, коли люди бучать, що під танки кидають тих самих, а інші успішно відсиджуються в тилу, мотивація у людей пропадає...
Я не вірю що командування це не знає, то на який х#р вони надіються?
А Лиман скоріш за все дійсно не сильно укріплений, бо його ми не так давно самі звільнили. Але його поки що прикривають наші зусилля під Кремінною, на які каци повинні реагувати, не до наступів їм поки що там. А от після прибуття десятків тисяч нових мобіків буде складно.
- ні!