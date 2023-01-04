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Польща та Чехія посилюють оборону на тлі війни Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танки,польща,чехія

Уряд Чехії затвердив проєкт бюджету країни, що передбачає збільшення витрат на оборону, і у 2024 році сягне принаймні 2% від ВВП - як цього передбачає статут НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми хочемо, щоб це зобов'язання (2% від ВВП - ред.) ... було закріплене в законодавстві, - заявив Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії. - Зміцнення безпеки та обороноздатності є довгостроковими пріоритетами уряду, які особливо важливі в цей час, коли Росія почала війну в Україні".

У 2023 році чеський уряд передбачив витрати на оборони в межах 1,52% ВВП, і в середині року набере чинності збільшення оборонних витрат. Законопроєкт ще має схвалити парламент Чехії.

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Минулого місяця Чехія та Швеція підписали меморандум про наміри, що передбачають поставку в Чехію понад 200 бойових машин піхоти CV90 для модернізації армії країни. Крім того, чеський уряд веде переговори зі США про закупівлю 24 літаків-винищувачів F-35.

Водночас уряд Польщі у середу підписав угоду зі США про закупівлю американських танків "Абрамс".

У церемонії підписання взяли участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, заступник американського посла у Польщі Деніел Лоутон і американський генерал Джон Лубас, заступник командира 101-ї повітряно-десантної дивізії, підрозділи якої дислокуються на південному сході Польщі, що біля кордону з Україною.

За угодою, Польща придбає 116 американських танків M1A1 Abrams з усім обладнанням і матеріально-технічним забезпеченням за 1,4 мільярда доларів. Це на додаток до минулорічної угоди, за якою Варшава і Вашингтон домовились про закупівлю 250 "Абрамсів" впродовж 2025-26 років.

Також читайте: Польща затвердила купівлю 116 танків Abrams для Варшавської танкової дивізії

"Ми зміцнюємо збройні сили Польщі, ми зміцнюємо залізний кулак польської армії, щоб збільшити силу для стримування агресора", - сказав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

Представник посольства США Деніел Лоутон заявив, що ця угода є частиною обіцянки президента США Джо Байдена надати Польщі "наш найсильніший і найнадійніший військовий потенціал в терміновому порядку".

Автор: Анна Судак
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Чех, Лех і Рус - то є сила!

P.S. Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Росія таке ж має відношення до Русі, як морська свинка до моря.
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04.01.2023 23:15 Відповісти
А додати до цього союзу ще й країни Балтії та Великобританію - ото буде сила!
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04.01.2023 23:18 Відповісти
Така собі "дочірна" структура всередині НАТО? А що, це ідея, і здається вона вже кимось просувалась. Але зразу треба оговорити-рішення вона може приймати САМОСТІЙНО з огляду на конкретну ситуацію. Бо допоки розкачається вся ця махіна толку не буде, мобільніше потрібно...
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05.01.2023 06:19 Відповісти
Чех, Лех і Рус
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04.01.2023 23:23 Відповісти
Річ Посполита 2
конфедеративна держава поляків, українців, литовців, чехів, словаків

тільки із такою потугою ми можемо бути спокіні за нашу безпеку
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05.01.2023 00:57 Відповісти
Винищувачі країн НАТО у небі Чехії кожного дня...,мабуть учєнія йдуть..., тренуються мочіть в сортірє мавзолєйних Шизоїдів... путлєрской банди вбивц💀🦍Андрофагів..
Гарна праця✊
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪🔱🖤❤️🔱💙💛🔱
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05.01.2023 08:04 Відповісти
 
 