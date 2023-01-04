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Повітряні сили знищили за добу російський штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У середу підрозділи українських зенітників Повітряних сих знищили ворожий штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 і російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"4 січня 2023-го: ЗНИЩЕНО ШТУРМОВИК Су-25, ВЕРТОЛІТ Ка-52 та БпЛА "ОРЛАН-10". З 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сих Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Слава Україні! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порівнювати вартість дронів та ракет, якими їх збивають, некоректно, - Повітряні сили

Повітряні сили знищили за добу російський штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52 01
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Топ коментарі
+17
Слава Нашим Героям!
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04.01.2023 23:58
+17
аналоговнетный ка-52 постоянно сбивают ....смешно
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04.01.2023 23:59
+15
СЛАВА ЗСУ. Бережи Вас Боже , хлопц1.
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05.01.2023 00:07
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Оптимизировали.
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04.01.2023 23:57 Відповісти
демилитаризировали.
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05.01.2023 00:09 Відповісти
Слава Нашим Героям!
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04.01.2023 23:58 Відповісти
аналоговнетный ка-52 постоянно сбивают ....смешно
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04.01.2023 23:59 Відповісти
Так можливо тому що в останні роки кацападли їх наклепали завдяки поставкам двигунів гниди богуслаєва. А старіший мотлох вже профнепридатний.
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05.01.2023 00:08 Відповісти
СЛАВА ЗСУ. Бережи Вас Боже , хлопц1.
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05.01.2023 00:07 Відповісти
красивое.....
https://twitter.com/i/status/1610757180764065792
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05.01.2023 00:09 Відповісти
вподобайка
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05.01.2023 00:18 Відповісти
Ave ЗСУ , Ave Повітряні Сили
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05.01.2023 00:19 Відповісти
Мені цікаво: а екіпажі - вціліли? Три льотчики - це серйозно! "Залізяку" (при наявності комплектуючих та грошей) можна зібрать за-місяць-два А от льотчика чотири роки вчить треба! І купу ресурсів витратить!
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05.01.2023 06:23 Відповісти
На Запоріжжі артилерія вдарила по окупантах, які на 10 КамАЗах виїхали на шашлик, - боєць ЗСУ
https://24tv.ua/situatsiya-zaporizhzhi-**********-artileristi-vdarili-po-okupantah_n2230979
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05.01.2023 00:24 Відповісти
А результат який? "КамАЗи" розбіглися по полю?
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05.01.2023 06:25 Відповісти
Тупе запитання. Якщо їх накрили, то вони перетворились на металобрухт з кацапською начинкою.
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05.01.2023 07:59 Відповісти
В чому ти вбачаєш "тупість"? Автомобілі стали в полі Артилерія їх обстріляла Снаряди розірвалися навкруги по полю Водії пострибали в автомобілі та втекли, а пасажири залягли під обстрілом Що тут "тупого"?
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05.01.2023 08:06 Відповісти
Ти роками не змінюєш своїх звичок.
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05.01.2023 09:06 Відповісти
А чого це я повинен мінять звичку вимагать конкретики від "пустого балабольства"? В статті "прокукурікано" про "обстріл" Я запитав про його результати Що тут "неправильного"?
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05.01.2023 09:09 Відповісти

Просто гляньте на статистику
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05.01.2023 09:19 Відповісти
Доліталися рашисти і слава Богу
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05.01.2023 00:25 Відповісти
Вогонь!
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05.01.2023 00:40 Відповісти
Інші вертольоти "закінчились", Власник заводу сім"я Мантурова, вертоліт на двійочку. Це часи Сікорського (він передав у дар Хрущеву 2 вертольоти у 1956 році) Шо Мі, шо КА - у два рази важчі за аналоги на Заході, але те ж бойове навантаження і теххарактеристики і броні немає. Так і мотор від Богуслаєва у два рази важчий при тих же характеристиках.
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05.01.2023 00:56 Відповісти
А мені більш подобається "гвинтокрил".
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05.01.2023 01:27 Відповісти
Гвинт - те, що закручується, має різьбу і скріплює тим самим, знерухомлює. Вертоліт крутиться і продовжує крутитися як дитяча вертушка на паличці. Ну по змісту, по смислу та по здоровому глузду "гвинтокрил" не дотягує.
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05.01.2023 05:02 Відповісти
А як ви назвете турбогвинтовий літак? Турбоверт?
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05.01.2023 11:04 Відповісти
Все таки гвинт має різьбу і за рахунок того - поступальний рух і скріплює, з'єднує. Є ще "вінт", "от вінта" - це щось російське, не хочеться вникати в їхнє, це, мабуть, якась вертушка
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05.01.2023 11:33 Відповісти
 
 