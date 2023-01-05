Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман звернулася до Шольца через танки для ЗСУ від Франції: "Тепер м’яч на стороні Берліна"

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман відреагувала на рішення Франції передати Україні легкі танки та броньовані машини Bastion. Вона звернулася до німецького канцлера Олафа Шольца зі словами про те, що "тепер м’яч на стороні Берліна".

Штрак-Циммерман неодноразово виступала за передачу Україні німецьких бойових танків Leopard 2, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Реагуючи на новину про рішення французького лідера Емманюеля Макрона передати Україні легкі танки, глава оборонного комітету Бундестагу написала: "Інші країни-партнери знову лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати в дусі франко-німецької дружби, правильно, Олафе Шольц? М'яч зараз на стороні Берліна. Тепер нам залишається тільки забити його", – написала Штрак-Циммерман.

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