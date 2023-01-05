Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман звернулася до Шольца через танки для ЗСУ від Франції: "Тепер м’яч на стороні Берліна"
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Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман відреагувала на рішення Франції передати Україні легкі танки та броньовані машини Bastion. Вона звернулася до німецького канцлера Олафа Шольца зі словами про те, що "тепер м’яч на стороні Берліна".
Штрак-Циммерман неодноразово виступала за передачу Україні німецьких бойових танків Leopard 2, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Реагуючи на новину про рішення французького лідера Емманюеля Макрона передати Україні легкі танки, глава оборонного комітету Бундестагу написала: "Інші країни-партнери знову лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати в дусі франко-німецької дружби, правильно, Олафе Шольц? М'яч зараз на стороні Берліна. Тепер нам залишається тільки забити його", – написала Штрак-Циммерман.
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Це щось схоже на війну..коли посіпак дипломатичним шляхом не вдається викинути-тоді вступають в дію силові методи розвязання проблеми..так як з війною-хотіли домовлятись.хотіли сохраніть ліцо. поки ЗСУ не вьє*али по тому ліцу і вже нема про що домовлятись
завтра буде зображати хоч Гамлета, хоч Офелію
куда же ты полез дятел
Пока в Германии колеблются, стоит ли передавать Украине мощные танки Leopard 2, Киеву пригодились бы авиадесантные бронемашины Weasel. Такой тип "танкеток", которые имеют в бундесвере, оснащены 20-мм пушками и противотанковым оружием.
Такую информацию на своей странице в Twitter сообщил представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер, отметив, что армия ФРГ имеет на своих складах более трех сотен таких десантных машин.
По мнению депутата Бундестага, такие легкогабаритные бронированные машины на гусеничном ходу все равно могут быть в ближайшем будущем заменены на более современную технику. В то же время, Украине такое маневровое оружие может оказать хорошую поддержку на поле боя.
И потом: вы не верите официальным данным в 114 штук, которые правительство Германии подает в Регистр обычных вооружений Организации Объединённых Наций? То есть они по вашему еще прячут где-то в лесах две сотни "визелей"?
Вы предлагаете мне сейчас для вас колупаться в гугле? Тогда взаимно давайте в студию ссылку о наличии 343 "визелей" на складах Бундесвера.
БМД «Візель»
"Панорамные" данные подаёт лаптестан с северной кореей. там это обычная практика.
Всё, нету уже википедийных трёхсот сорока трёх "визелей". При желании можете отредактировать статью.
сам Берлін для UNROCA заявив, що має у розпорядженні доволі вагомий арсенал озброєння або в строю Бундесверу, або на складах зберігання. Мова зокрема про 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2, 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel.
1.на озброєнні бундесверу знаходиться 390 бмп мардер.
2.Фухс по-перше бтр а не бронеавтомобіль як той же Фенек.а по друге Фухсів на озброєнні не менше 600 одиниць.
3.у 2019 році бундестаг уклав угоду з Egg на модернізацію 196 танкеток Візель1 з метою продовжити їх експлуатацію до 2030 року.
Щоб не стати жертвою вчорашніх школярів з дефенс треба ретельно перевіряти інформацію
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфиденциальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия.
ще з квітня був готовий....
танк гарний досі в бундесвері та в півтора десятках не самих останніх армій, наприклад Італії
красавчик !
Як на мене, виглядає як погроза. З цієї «дружби» останні дві світові війни почалися, я вже мовчу про Наполеона.
Он был заместителем и помощником Ангелы Меркель долгие годы.
И как Он сам говорит, он продолжает «советоваться» с ней.
По большому счету, Шольц продолжает дело Меркель- путин ферштейн.
Это все мы видим по его делам.
Не по словам…. По делам.