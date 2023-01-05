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Німеччина (4508) зброя (5740) танк (1644) Франція (1965) Бундестаг (132) Шольц Олаф (714)

Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман звернулася до Шольца через танки для ЗСУ від Франції: "Тепер м’яч на стороні Берліна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

штрак-циммерман

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман відреагувала на рішення Франції передати Україні легкі танки та броньовані машини Bastion. Вона звернулася до німецького канцлера Олафа Шольца зі словами про те, що "тепер м’яч на стороні Берліна".

Штрак-Циммерман неодноразово виступала за передачу Україні німецьких бойових танків Leopard 2, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Реагуючи на новину про рішення французького лідера Емманюеля Макрона передати Україні легкі танки, глава оборонного комітету Бундестагу написала: "Інші країни-партнери знову лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати в дусі франко-німецької дружби, правильно, Олафе Шольц? М'яч зараз на стороні Берліна. Тепер нам залишається тільки забити його", – написала Штрак-Циммерман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція передасть Україні легкі танки та бронемашини Bastion
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Топ коментарі
+10
давайте 100 штук +Штаты добавят и геть кацапов з хаты!
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05.01.2023 00:41
+9
...змінився - голитися перестав
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05.01.2023 00:33
+8
Шолц з бабусею повинен порадитись.
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05.01.2023 00:26
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Шолц з бабусею повинен порадитись.
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05.01.2023 00:26 Відповісти
нет отличный троллинг бундес уряда - как теперь шольц будет выкручиваться
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05.01.2023 01:09 Відповісти
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05.01.2023 00:26 Відповісти
ви вважаєте ,що він не змінився?
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05.01.2023 00:28 Відповісти
Он может и изменился. А вот его кодло - точно нет. Хотя, судя по его кадровым назначениям - и он не изменился.
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05.01.2023 00:31 Відповісти
кодло ..завжди буде, При любій владі ,існує таке кодло посіпак.
Це щось схоже на війну..коли посіпак дипломатичним шляхом не вдається викинути-тоді вступають в дію силові методи розвязання проблеми..так як з війною-хотіли домовлятись.хотіли сохраніть ліцо. поки ЗСУ не вьє*али по тому ліцу і вже нема про що домовлятись
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05.01.2023 00:39 Відповісти
...змінився - голитися перестав
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05.01.2023 00:33 Відповісти
агент Артист ....

завтра буде зображати хоч Гамлета, хоч Офелію
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05.01.2023 00:48 Відповісти
предатель ?
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05.01.2023 00:39 Відповісти
людина павук Ляшко ! вот где зеленский был на своем месте ..
куда же ты полез дятел
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05.01.2023 01:11 Відповісти
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05.01.2023 00:53 Відповісти
Миниатюрные танкетки могли бы помочь украинской пехоте на поле боя

Пока в Германии колеблются, стоит ли передавать Украине мощные танки Leopard 2, Киеву пригодились бы авиадесантные бронемашины Weasel. Такой тип "танкеток", которые имеют в бундесвере, оснащены 20-мм пушками и противотанковым оружием.

Такую информацию на своей странице в Twitter сообщил представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер, отметив, что армия ФРГ имеет на своих складах более трех сотен таких десантных машин.

По мнению депутата Бундестага, такие легкогабаритные бронированные машины на гусеничном ходу все равно могут быть в ближайшем будущем заменены на более современную технику. В то же время, Украине такое маневровое оружие может оказать хорошую поддержку на поле боя.

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05.01.2023 01:13 Відповісти
Фабер не в курсах - их всего 114 штук. Сам Берлин подал эти официальные цифры в Регистр обычных вооружений Організации Объединённых Наций (UNROCA) на момент конца 2021 года. К тому же не факт, что хотя бы половина их в состоянии боеготовности.
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05.01.2023 02:00 Відповісти
по-перше Фабер в курсах,а по друге в чому проблема довести іх до стадії готовності чи краще їх у металобрухт здати? всього було виготовлено 521 ВІЗЕЛЬ 1 та ВІЗЕЛЬ 2. з них використовуються або на складах 343 У Німеччині та 7 перебуває на озброенні армії США.
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05.01.2023 09:56 Відповісти
Оцелот на базі Візеля.
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05.01.2023 09:58 Відповісти
В конце 2000-х в в Бундесвере их даже две сотни не набиралосью
И потом: вы не верите официальным данным в 114 штук, которые правительство Германии подает в Регистр обычных вооружений Организации Объединённых Наций? То есть они по вашему еще прячут где-то в лесах две сотни "визелей"?
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05.01.2023 10:51 Відповісти
вони можуть бути на зберіганні і використовуватися в інших модифікаціях,(як Оцелот)до речі посилання на Регістр в студію,цікаво було б почитати.
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05.01.2023 10:54 Відповісти
данные о вооружениях подаются в Регистр полностью, независимо от того, есть ли у вас 10.000 танков на хранении, которые завтра могут стать в строй. Такие примитивные хитрости уровня кацапов там не канают.

Вы предлагаете мне сейчас для вас колупаться в гугле? Тогда взаимно давайте в студию ссылку о наличии 343 "визелей" на складах Бундесвера.
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05.01.2023 11:06 Відповісти
данні о "вооружениях" в першу чергу направлені на контроль за обігом зброї у світі інші країни можуть давати панорамні дані про свої озброєння повну інформацію ніхто не зобов'язаний давати
БМД «Візель»
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05.01.2023 14:30 Відповісти
ну, это ваши фантазии про подачу "панорамных" данных об обычных вооружениях в UNROCA.
"Панорамные" данные подаёт лаптестан с северной кореей. там это обычная практика.

Всё, нету уже википедийных трёхсот сорока трёх "визелей". При желании можете отредактировать статью.
сам Берлін для UNROCA заявив, що має у розпорядженні доволі вагомий арсенал озброєння або в строю Бундесверу, або на складах зберігання. Мова зокрема про 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2, 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel.
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05.01.2023 19:18 Відповісти
Лаптестан з півн.кореєю дають уривчасті відомості.Все їнше існує у буйній фантазії адмінів дефенс експресс і не має нічого спільного з реальністю.
1.на озброєнні бундесверу знаходиться 390 бмп мардер.
2.Фухс по-перше бтр а не бронеавтомобіль як той же Фенек.а по друге Фухсів на озброєнні не менше 600 одиниць.
3.у 2019 році бундестаг уклав угоду з Egg на модернізацію 196 танкеток Візель1 з метою продовжити їх експлуатацію до 2030 року.
Щоб не стати жертвою вчорашніх школярів з дефенс треба ретельно перевіряти інформацію
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05.01.2023 21:19 Відповісти
возможно на дефенс не пользуются информацией с росийской википедии
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05.01.2023 23:25 Відповісти
Вони й українською не користуються.Навіть у росвікіпедії є посилання на першоджерело в основному це Militari Balans.в даній статті нема такого посилання зате є купа помилок.я б навів інші посилання не з вікі але пишу з телефона.
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05.01.2023 23:39 Відповісти
Шольц має звязки з )(уйлом..казали,що десь через десяті руки піддержує розмови.. на шольца )(уйло тисне ,ніби то за Другу світову-мол ми визволили Німеччину і ти нам винен
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05.01.2023 00:30 Відповісти
ну нам он тогда еще больше винен
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05.01.2023 00:35 Відповісти
з тої що була Німеччина ,вже майже нічого не залишилось,їх привчили до винуватої-демократії.Хтось помітив ,що навіть у футболі майже не зосталось німців..фахівці по футболу кажуть,немає тої "німецької машини" яка була.тому і вилитіла з чемпіонату
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05.01.2023 00:43 Відповісти
три года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро. Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфиденциальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия.
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05.01.2023 11:32 Відповісти
давайте 100 штук +Штаты добавят и геть кацапов з хаты!
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05.01.2023 00:41 Відповісти
Райнметал хоч зараз готовий передати 88 Лео 1А5,
ще з квітня був готовий....

танк гарний досі в бундесвері та в півтора десятках не самих останніх армій, наприклад Італії
красавчик !
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05.01.2023 00:52 Відповісти
Шольц легко отпасует мяч обратно на сторону Франции: в ответ на передачу нескольких десятков недотанков AMX-10RC отправит столько же танкеток Wiesel.
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05.01.2023 00:50 Відповісти
з піснею «Horst-Wessel-Lied» ...Знамена вверх
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05.01.2023 00:59 Відповісти
я смотрю у них там в германии монархия. один шольц дохрена всего решает. почти как куйло.
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05.01.2023 01:01 Відповісти
Зараз герШольц собі ногу відгрезе й скаже: - Дивіться, нема чим вдарити по цьому "м'ячу"...
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05.01.2023 01:06 Відповісти
…можемо почати в дусі франко-німецької дружби..
Як на мене, виглядає як погроза. З цієї «дружби» останні дві світові війни почалися, я вже мовчу про Наполеона.
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05.01.2023 01:32 Відповісти
Х*йове "зрівняння" - судячи по ЧС-22, з ударами по "м'ячам" їм треба краще "тренуватись". Тому скоріше у роздягальню за "м'ячами" для України, а ЗСУ розбереться, як їми краще роз'їбашити кацапів.
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05.01.2023 01:36 Відповісти
Пора прекратить питать иллюзии на счёт Шольца.

Он был заместителем и помощником Ангелы Меркель долгие годы.

И как Он сам говорит, он продолжает «советоваться» с ней.

По большому счету, Шольц продолжает дело Меркель- путин ферштейн.

Это все мы видим по его делам.
Не по словам…. По делам.
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05.01.2023 03:17 Відповісти
А чи є досвід використання Леопардів у бойових умовах? Може вони такої ж якості як Пума, то німці і не хочуть ганьбитися?..
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05.01.2023 10:06 Відповісти
Леопард1 це як і американськи М60,аналог Т62, безнадійно застарів і ніякими модернізаціями це не змінити,у Туреччині він є палять їх курди аж гай шумить
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05.01.2023 12:30 Відповісти
А 2-й?
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05.01.2023 12:35 Відповісти
Кращий,але не набагато, відрізняється гарматою,дин.захистом з заводу,та сис.кер.вогнем,але і їх палили з рпг7 в Афганістані, канадські і німецьки відповідно, машина складна для обслуговування як і вся германська зброя...
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05.01.2023 12:53 Відповісти
 
 