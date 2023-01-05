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На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися і закріплюються на нових позиціях, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та контратакою захопили позиції окупантів.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій українських захисників. Втім штурм провалився.

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Під час бою охоронці кордону знищили дев'ять окупантів, ще близько 20 поранили.

"Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", – йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+22
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.01.2023 00:41
+13
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05.01.2023 00:52
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05.01.2023 00:54
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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.01.2023 00:41 Відповісти
отрицательное наступление вагнера удачно продвигается
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05.01.2023 00:43 Відповісти
Це жу жу жу затягування часу...сконцентровані наступи на одній ділянці ,дають змогу, щось готувати на інших ділянках...чи ви вважаєте рашисти ,геть чисто дурні.
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05.01.2023 00:47 Відповісти
Вони геть чисто дурні. І тільки розраховують взяти кількістю. І це може спрацювати…бо іх ска як бруд
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05.01.2023 00:50 Відповісти
так це орда .їх предки ,ями закидували трупами щоб просуватись далі..
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05.01.2023 00:56 Відповісти
кацап кончай уже отмазывать своих ну ты реально не палишься ни разу..
и да твои кацапы дурнi просто их пока слишком много как мяса..
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05.01.2023 01:31 Відповісти
У якому статусі перебувають прикордонники на Бахмутському напрямку? Якщо вони підпорядковані командуванню ЗСУ на сході, то яке відношення МВС має до фронтових операцій? І тодіі що це інформація, яку міліціонери повідомляють без узгодження із Генштабом?
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05.01.2023 00:48 Відповісти
Тому що там з 2014-го був і є кордон.
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05.01.2023 01:30 Відповісти
Ты дурачек?
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05.01.2023 01:50 Відповісти
Ты є кацапед!
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05.01.2023 02:03 Відповісти
а тебе какое дело ? ваша ботоферма дырку от бублика получит а не военные расклады
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05.01.2023 01:33 Відповісти
Які ще "воєнніє раскладі", шизоид? Ти хоть зрозумів зміст того, про що написано?
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05.01.2023 01:52 Відповісти
ты кто такой бот что бы перед тобой отчитываться? сгинь пока тебя не забанили
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05.01.2023 02:46 Відповісти
Дуже смішний шизофреник трапився. Не хоче "отчитивацца", шо воно шизофреник. Ну не "отчітивайся", пий собі зеленьку мовчки.
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05.01.2023 11:30 Відповісти
Палай, руcня - мерзни, Кремль: на Святвечір 6 січня Москва охолоне до мінус 30 градусів
Dead Moroz
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05.01.2023 00:50 Відповісти
Згодом їм, кацам, самім невдовзі буде бракувати газу.
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05.01.2023 01:32 Відповісти
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05.01.2023 00:52 Відповісти
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05.01.2023 00:54 Відповісти
бот-детектед
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05.01.2023 02:48 Відповісти
И тем не менее, официальные источники говорят, что продвигаемся не мы, а орки.
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05.01.2023 07:28 Відповісти
какие официальные источники? кацапские? - кому и кобыла невеста
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05.01.2023 07:32 Відповісти
Deepstatemap ? Кацапский ?
Иди хотя бы в вики, и не позорься.
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05.01.2023 13:19 Відповісти
Бережи, Боже, наших захисників!
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05.01.2023 04:23 Відповісти
Для того, щоб не казати, що Соледар вчора фактично потрапив у оточення, можна придумати якісь міфічний наступ під Бахмутом. Deepstatemap відкрийте.
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05.01.2023 07:00 Відповісти
Олександр Земляний. Не ссать в компот ..... По карте там нет (оточення) . Но да ситуация тяжёлая, верим в ЗСУ
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05.01.2023 08:02 Відповісти
 
 