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На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися і закріплюються на нових позиціях, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та контратакою захопили позиції окупантів.
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій українських захисників. Втім штурм провалився.
Під час бою охоронці кордону знищили дев'ять окупантів, ще близько 20 поранили.
"Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", – йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Amber
показати весь коментар05.01.2023 00:41
+13 YU ST
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+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар05.01.2023 00:54
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и да твои кацапы дурнi просто их пока слишком много как мяса..
Dead Moroz
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