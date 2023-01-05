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Справедливий мир в Україні має містити принцип територіальної цілісності, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,дім,білий

Справедливий мир в Україні має передбачати суверенітет і територіальну цілісність країни.

Про це на брифінгу 3 січня повідомила спікерка адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, текст брифінгу опублікували на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми всі підтримуємо справедливий мир. Ви чули, як президент [Байден] сказав ці самі слова на пресконференції, коли президент Зеленський здійснив свою першу поїздку за 300 днів після початку російської агресії. Але коли ми говоримо про справедливий мир, це має містити принципи суверенітету і територіальної цілісності ООН", – зазначила вона.

Жан-П'єр наголосила, що Росія не готова до серйозної дипломатії, а навпаки, піднімає ставки у війні проти України.

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"Вони подвоюють ставку на анексію української території і наполягають на тому, що вони її збережуть. І це те, що вони роблять. Тож це взагалі не основа для справжньої дипломатії", – сказала вона.

Спікерка Білого дому додала, що США й надалі надаватимуть військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів.
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Топ коментарі
+9
переговори про капітуляцію русні.
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05.01.2023 03:01
+8
Спікерка Білого дому додала, що США й надалі надаватимуть військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3391345
Які переговори?
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05.01.2023 01:57
+7
це дипломатія.
Люди працюють над змістом слів. Не те що наприклад кретин данілов
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05.01.2023 03:16
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Спікерка Білого дому додала, що США й надалі надаватимуть військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3391345
Які переговори?
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05.01.2023 01:57 Відповісти
переговори про капітуляцію русні.
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05.01.2023 03:01 Відповісти
це дипломатія.
Люди працюють над змістом слів. Не те що наприклад кретин данілов
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05.01.2023 03:16 Відповісти
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
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05.01.2023 04:53 Відповісти
Познайом з цієї мудрістю )(уйла та його прихильників, бо вони, здається, точно узяли ношу не по собі!
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05.01.2023 09:15 Відповісти
Именно о них речь и шла.
Как можно о другом подумать?
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05.01.2023 10:32 Відповісти
Дончане пишут что бои идут вокруг Донецка..фронт приближается..такого никогда не было..стекла дрожат от канонады...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.01.2023 10:17 Відповісти
Доктор HIMARS файний лікар💪✊
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05.01.2023 10:20 Відповісти
Очікується вирішальна битва , Доля українців рішиться у цьому році. Чи залишаться українці рабами олігарха Коломойського , чи стануть рабами олігарха Ротенберга Чия армія переможе , тому і будуть належать раби.
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05.01.2023 10:41 Відповісти
Законодавство України завдяки Зеле вже приведене у повну відповідність російському.
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05.01.2023 10:58 Відповісти
Майдан тебе вилікує...хоча це було при дважди нє сідевшем Індюкові донецькому та при Кучмістістах Кодломойских...
🤣
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05.01.2023 11:01 Відповісти
зараз в України переміг антимайдан ,і це погано
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05.01.2023 13:31 Відповісти
В Китае неожиданная отставка..главу МИД Китая Ван И...большого друга путлера, Сидзиньпинь уволил...
Що це значить.. здогадайтеся самі...
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05.01.2023 10:53 Відповісти
Американці вкотре нагадують Зеле. Знають, що його влаштують і кордони 24 лютого.
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05.01.2023 10:55 Відповісти
Активные боевые действия прекратятся к 20 апреля..., посевная и прочие колхозные дела...
По факту кадровая красная армия путлерской банды сдохла..остались ЧМОбики повара, сидевшие в тюрьмах по 20 лет..с них вояки,что из меня маршал Финляндии Маннергейм...🤣 разбивший краснопузых👹👹👺👺👺 баранов Сралина Зимой 1940 года...
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05.01.2023 11:07 Відповісти
Степан Бандера про Захід
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05.01.2023 15:01 Відповісти
 
 