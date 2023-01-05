Україна не повторить помилки з Будапештським меморандумом: виявляється, що підпис президента США в цьому світі нічого не вартий, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перемога України має передбачати позбавлення Росії ядерної зброї.
Про це 4 січня в ефірі національного телемарафону, який транслює канал "Рада", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
За його словами, сьогоднішня небезпека РФ для Європи й усього світу зумовлена помилками Заходу, які зробили росіян ядерними монополістами внаслідок Будапештського меморандуму.
"У кінці 90-х років було хибне рішення, що за всю територію колишнього СРСР має відповідати Москва. Якщо б ставку робили на нашу країну чи на Казахстан – була б зовсім інша конфігурація", – сказав Данілов.
Він наголосив, що Україна зробила висновки з того, як сторони, які давали Києву гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконали їх. І після воєнної перемоги над РФ не повторить такої помилки.
"Ми вже не дамо себе заводити в Будапештські меморандуми. Виявляється, що підпис американського президента в цьому світі нічого не вартий. Це абсолютно нісенітниця – якщо президент США поставив свій підпис, то він має за нього нести спільну відповідальність", – сказав він в інтерв'ю.
Те, як західні партнери зараз трактують умови меморандуму, за словами Данілова, має "сумний" вигляд.
"Маючи такий досвід, ми робимо висновки... Конфігурації альянсів у світі після нашої перемоги будуть зовсім інші. Я неодноразово говорив і повторю: наша перемога настане тоді, коли Росія буде позбавлена ядерної зброї. Ми не можемо її залишати в руках божевільних, це дуже небезпечно", – пояснив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Проста, незамутнена логіка простога наріда в дії. 😁
Мене не проведеш.
Та позбавити парашу яз.
Адже,віддавши українську ЯЗ,заручившись підписами,ми по-суті,підписали собі вирок та лишились беззахистними.За що зараз розплачуємося життями українців.
Данилов прав-от безнаказанности росия пошла в разнос.видя всяких Абам да Меркелей.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Все ясно? Кацапія заблокувала (право вето) всі рішення ООН, як член Ради Безпеки. По-друге немає використання ядерної зброї. Були погрози використання, але ці погрози були адресовані не Україні, а Заходу. Не думайте, що кацапські дипломати є лохами. Лохами були українські дипломати у 1994 -му коли підписували цей папір. Для них "америкоси-піндоси" були ворогами, а кацапи "кровнимі братішкамі". От якось так.
Ни мы,простые люди,подписывали меморандумы,но гибнем мы.Было б ЯО-никто б не полез.А так развели нас,правители согласились,они то в безопасности,при деньгах.и дети их живы.Нам не нужны американские деньги налогоплательщиков-пусть бы был мир и мы жили спокойно А теперь у нас-сотни тысяч могил,руины вместо домов.У меня все живы,но потеряли бизнес.дом.Кто вернёт нам потерянные годы,разбитую жизнь?мы скитаемся,как собаки бездомные....А у кого то погибли близкие.А когда просто,умоляем-дайте оружие современное,которого у вас полно.закройте небо-нам в ответ какие то отговорки.оружия по чуть чуть.А ща это время рушаться города, гибнут тысячи.Емли б в вашей семье стоял гроб.вы б по другому думали.а когда у кого то-то асфальт.цена газа и прочая чепуха.Вы не платите жизнью близких а мы платим.вы в тепле и безопасности,а украинцы-в подвалах. На руинах.Разбитые дома.семьи жизни.А этого могло б не быть.Если б не отдавали ЯО.или если б потом помогли с оружием и закрыли небо.
Всем плевать.что гибнут люди.это ж не их близкие.Политики после войны поймут руки друг другу и поедут в роскошные дворцы.А у простых людей-руины и могилы.
Здесь все прекрасно-сперва отдали ЯО за никчёмный бумажки.наши идиоты и не наши хитрецы
Потом наши идиоты допустили во власть предателей.воров.разрушили военную промышленность.допустили вторжение.Предателей и путинских консерв полно и в ЕС,таких как Орбан,Меркель.Они внесли и вносят свой вклад.Кто то тормозит поставку оружия .Украинцы отчаянно бороться,гибнут.а им жалеют дать то.чего у них полно.Есть те .кто проявил себя очень достойно в тяжёлой ситуации,как внутри страны,так и ща рубежом.есть те,кто равнодушные и неплрядочные-как тут,так и там.
Еще один идиот, для которого потеря человеческих жизней - цифры на бумаге.
Ну оно и понятно, ты-то не воюешь, детки твои не воюют, активы у тебя на западе (а может и на севере, кто знает), тебе-то что ?
Столько бы тысяч жизней спасли, если бы вы черти зеленые, не намутили попытку капитуляции.
Україна - перша й, нажаль, єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю.
Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
Дайте цукерку,відріжте язик,вирубіть !
Позбавити ерефію ядерної зброї неможливо це популізм. Соромно за таких недолугих данилових. Краще воно б мовчало
Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.
(по мотивам совкового анекдота про Брежнева)
иногда лучше промолчать - этого зебилы никак не поймут
«У Меморандумі росія, США та ВБ в обмін на відмову від ЯЗ спільно підтвердили у трьох окремих деклараціях відповідно Казахстану, Білорусі та України свої попередні зобов'язання поважати сувернітет країн, їх існуючі кордони, заборону ООН на застосування сили та інші зобов'язання.
Стаття 1 підтверджує зобов'язання держав підписантів поважати сувернітет та існуючі кордони і посилається на Гельсінський заключний акт як основу принципів суверенітету, непорушності кордонів та територіальної цілісності.
Стаття 2 підтверджує зобов'язання утримуватись від застосування сили і посилається на Статут ООН як основу для заборони застосування сили.
Стаття 3 підтверджує зобов'язання утримуватись від економічного примусу, спрямованого на те, щоб підпорядкувати своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду, знову ж таки посилаючись га Гельсінський заключний акт.
Стаття 4 підтверджує зобов'язання негайно звернутись до РБ ООН з проханням надати допомогу Україні у разі застосування ядерної зброї як неядерній державі та учасниці ДНЯЗ.
Стаття 5 підтверджує зобов'язання утримуватись від застосування ядерної зброї проти держав, які є учасниками ДНЯЗ.
Стаття 6 містить обіцянку консультуватись у разі виникнення конфлікту.
Три держави-бенефіціари отримали ЯЗ в ході розпаду СРСР. Україна володіла третім за величиною ядерним арсеналом у світі на той час, але не мала оперативного контролю над ним, оскільки росія володіла кодами розблокування, необхідними для використання ядерної зброї.
П.С. Геніальність 6 статті просто вражає…
Скільки проголосувало за народний рух. Скільки підтримало Чорновола, коли його свої ж зрадили.
Ваш батьки голосували за кучму та Януковича, а ви були тоді ватним лайном. Ми всі були ватним лайном!
З кожним президентом ми дорослішаємо.
Наприклад Порох у 2004, у 2014 та у 2022рр це три різні людини. Кажуть що і Зелік змінився з 24лютого. Хоч і не голосував за них, але ж віддаю їм належне. Вони були кращими президентами, ніж я прогнозував.
Цей мій графоманський висір тільки заради правди.
Самі профукали (а насправді їх ЗСУ просто поставили перед фактом - ми не здамося) підготовку до війни, розмінували все що можна було, відкрили ворітця ворогу де лиш можна було, а коли пішло не по оманських сценаріях кинулися злобу виливати і крайніх шукати! Вони ж бо розуміють що після війни потрібно буде відповісти народу України на ДУУУЖЕЕЕ БАГАТО питань. Відповісти всім - тим хто марив шашликами в травні, хто просив не нагнітати й продовжувати мирно асфальтувати, єрмакам, даніловим, подолякам, верескливим верещучкам (після анонсів котрої накривали наші гумконвої) та іншій зрадоті.
Самі віддали за дешевий газ, відмовились від НАТО, аби жити разом з рашистами. Короче - натворили ділов.
Але винний їм хтось інший ! ЗАВЖДИ