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Україна не повторить помилки з Будапештським меморандумом: виявляється, що підпис президента США в цьому світі нічого не вартий, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

меморандум,будапештский

Перемога України має передбачати позбавлення Росії ядерної зброї.

Про це 4 січня в ефірі національного телемарафону, який транслює канал "Рада", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За його словами, сьогоднішня небезпека РФ для Європи й усього світу зумовлена помилками Заходу, які зробили росіян ядерними монополістами внаслідок Будапештського меморандуму.

"У кінці 90-х років було хибне рішення, що за всю територію колишнього СРСР має відповідати Москва. Якщо б ставку робили на нашу країну чи на Казахстан – була б зовсім інша конфігурація", – сказав Данілов.

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Він наголосив, що Україна зробила висновки з того, як сторони, які давали Києву гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконали їх. І після воєнної перемоги над РФ не повторить такої помилки.

"Ми вже не дамо себе заводити в Будапештські меморандуми. Виявляється, що підпис американського президента в цьому світі нічого не вартий. Це абсолютно нісенітниця – якщо президент США поставив свій підпис, то він має за нього нести спільну відповідальність", – сказав він в інтерв'ю.

Те, як західні партнери зараз трактують умови меморандуму, за словами Данілова, має "сумний" вигляд.

"Маючи такий досвід, ми робимо висновки... Конфігурації альянсів у світі після нашої перемоги будуть зовсім інші. Я неодноразово говорив і повторю: наша перемога настане тоді, коли Росія буде позбавлена ядерної зброї. Ми не можемо її залишати в руках божевільних, це дуже небезпечно", – пояснив секретар РНБО.
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Топ коментарі
+60
Данілов шось ***********, кравчука і Кучму згадай, а потім себе і зебіла і асфальт
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05.01.2023 01:48
+53
данилов фсбэшное животное отрабатывает задание -испортить отношения с главным союзником США
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05.01.2023 02:04
+48
В першу чергу нічого не варте зелене "керівництво" країни, яке замість підготовки до війни всіляко намєкало своєму лохторату, што мол чьорний костюм на тулубі секретаря РНБО - то до шашлику.
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05.01.2023 01:49
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Відповідальність на кому? На гарантові.
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05.01.2023 09:00 Відповісти
баран ватный - США свои гарантии выполнили не напали на Украину и созвали Рад без ООН
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06.01.2023 00:07 Відповісти
Совсем фельдшер *****.
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05.01.2023 04:44 Відповісти
Ну так воно буває, коли клоуни на відповідальні посади беруть сексологинь, кінологів та ветеринарів.

Проста, незамутнена логіка простога наріда в дії. 😁
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05.01.2023 04:48 Відповісти
Не пойму, в чем жалоба на других... . Его же таким и Украина подписала, могла бы требовать других формулировок. Подписали хрень, а теперь нудим, что "документ" не те гарантии нам дает. Спасибо союзникам за помощь.
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05.01.2023 04:49 Відповісти
кто "нудим"? нудят кремлевские боты и дерьмаковские кроты!
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05.01.2023 08:03 Відповісти
Україні тоді Штати погрожували санкціями й ізоляцією, якщо та не віддасть ядерну зброю.
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05.01.2023 08:53 Відповісти
Вы як ото в калюжу репнув (про других та жалобу). Зрозумiв бы вас , якби ви так вангували що до цего бовдура.
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05.01.2023 08:55 Відповісти
ЗЫ... а в остальном з вами згоден.
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05.01.2023 10:02 Відповісти
Коли кучмо відповість за будапештський меморандум, за тисячі ракет які він передав кацапам і якими нас обстрілюють і десятки літаків стратегічних бомбардувальників з яких нас обстрілюють??????????????
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05.01.2023 05:03 Відповісти
Ніколи. Як і всі інші президенти України, а також один виконуючий обов'язки, що б вони не зробили. Є на те причини.
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05.01.2023 08:16 Відповісти
Якщо на тебе світ налягає...
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05.01.2023 09:02 Відповісти
МЗС вочевидь добре відсвяткував свята, то сосистку послом призначає, то Ізраїль та президента США кляне, хоча, чому дивуватись коли справжнім очильном відомства насправді є д'ЄрЬмак
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05.01.2023 06:01 Відповісти
усіх відомств ...
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05.01.2023 07:52 Відповісти
Та все він правильно сказав. Розвели нас на рівному місці.
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05.01.2023 06:41 Відповісти
вас кацапских ботов еще с рождения развели как опарышей
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05.01.2023 08:04 Відповісти
Данілов несе таке ж марення як і клоун.
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05.01.2023 07:02 Відповісти
Это ягодки одного шлеперо-залдостановского поля ... Последнее время уже и пыня не стесняццо - ляпае налево-направо шо попало.
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05.01.2023 08:57 Відповісти
ветеринар знает... если послица в Болгарию - сексопатолог, то почему вопросами национальной безопасности и обороны не может заведовать ветеринар... может быть в этих вопросах он разбирается на уровне быка-осеменителя...
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05.01.2023 07:05 Відповісти
Все абсолютно вірно він каже.Хоч багато тутешніх "умніків" проти.
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05.01.2023 07:07 Відповісти
Ниночка, а если бы ваш любовник предложил вместо ЗАГСа подписать "Торжественное намерение жениться", а потом где-нибудь в ЖЕКе, ЦНАПе, суде, и тд над вами поржали из-за этой бумажки - вы бы обвиняли их, или себя саму ?
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05.01.2023 07:27 Відповісти
По вашему тогда любовник ( то есть США) будет хорошим человеком и партнером?!
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05.01.2023 08:02 Відповісти
Я розумію,хто тут за кого на ветке)
Мене не проведеш.
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05.01.2023 08:09 Відповісти
Які пункти Меморандуму не виконали США? Конкретно, а не бла-бла-бла, як ТЮ.
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05.01.2023 08:52 Відповісти
Пояснюю.Сказано про те,що треба вірити не підписам,а мати своє озброєння.
Та позбавити парашу яз.
Адже,віддавши українську ЯЗ,заручившись підписами,ми по-суті,підписали собі вирок та лишились беззахистними.За що зараз розплачуємося життями українців.
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05.01.2023 09:08 Відповісти
Де, отут: "Виявляється, що підпис американського президента в цьому світі нічого не вартий. Це абсолютно нісенітниця - якщо президент США поставив свій підпис, то він має за нього нести спільну відповідальність"?
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06.01.2023 06:33 Відповісти
Нина права.А страны подписанты-это не любовник..который может обмануть.Даже с документом в Загсе.Вопрос гарантии безопасности-здесь Украина не проявила твёрдость.а остальные воспользовались.Просто Запад не хочет воевать.ему лучше утереться и промолчать.Как с ракетой в Польше.несмотря на договор НАТО. Путин видит безхребетность Запада и борзеет.А получил бы ответку в 14м.а лучше в 2008.в Грузии-ничего б сейчас не было.
Данилов прав-от безнаказанности росия пошла в разнос.видя всяких Абам да Меркелей.
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05.01.2023 09:35 Відповісти
Леночка стоп! Чому США повинні були воювати за Україну в 2014 і зараз? Чи Україна є член НАТО на яку напала кацапія? По-друге, чому мій 30-літній син, котрий нічого спільного не має з Україною (він народився в Штатах) повинен іти воювати в Україну (де він може загинути), коли Україна не провела повну мобілізацію в першу чергу своїх ресурсів. Купа "шлангів" косить від війни, бо вони не військові, бо вони навчавються, бо вони можуть вмерти, бо вони бояться. А мій син не боїться? Мій син не може загинути? Будь-якій людині притаманний страх і бажання жити. То чи українські "шланги" кращі за моєго сина? Чим?
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05.01.2023 17:11 Відповісти
А разве речь шла о солдатах США? Нет.только об оружии.Можно было дать больше оружия,и не погибли бы у нас десятки тысяч,можно было помочь закрыть небо,и не стёрли бы с лица земли цветущие города,не погибли бы тысячи и тысячи.Даже если Украина отстроиться потом,людей не вернёшь.не воскресить.И сотни тысяч потеряли близких. А оружие есть.много...Некоторых наименований-дали всего 1%от своих запасов.А можно больше?ведь угроз сейчас нет,кроме росии.Ведь будь у нас ЯО-никто не полез бы.Нет.разоружили.под обещания защитить..А теперь-зачем верили.дурачки?вам никто ничего не должен.И Украина бьётся с огромной страной которую все боялись и до сих пор бояться.А Украина не боиться,бьётся и побеждает.За нас не надо воевать.мы сами это прекрасно умеем.Просим месяцами-дайте оружия,которого у вас очень много.
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07.01.2023 10:14 Відповісти
Я за Україну був, є і буду все моє життя (так само як і мій син, котрий зараз возить гуманітарку для України зі США в Польщу). Я знаю, вам не сподобається що я напишу нижче. Це є моя власна думка. Вся американська допомога Україні базується на цьому, що гроші під цю допомогу беруться з бюджету, тобто наприклад американці мали виділити на будівництво доріг в 2022-му році $50 млрд. а вони забрали звідти 30 млрд. і надали Пентагону для закупівлі зброї і передачі Україні. Так і виглядає, що жертвуючи своїми дорогами американці допомагають Україні, коли Україна в попередні роки все робила до навпаки. То які ж поетензії до "америкосів-піндосів"? Тепер що до Будапешського меморандуму. Що тут пише в пункті 4?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Все ясно? Кацапія заблокувала (право вето) всі рішення ООН, як член Ради Безпеки. По-друге немає використання ядерної зброї. Були погрози використання, але ці погрози були адресовані не Україні, а Заходу. Не думайте, що кацапські дипломати є лохами. Лохами були українські дипломати у 1994 -му коли підписували цей папір. Для них "америкоси-піндоси" були ворогами, а кацапи "кровнимі братішкамі". От якось так.
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15.01.2023 16:54 Відповісти
Понимаете,вы лишились хорошего асфальта кое где а украинцы-жизни,домов,семей
Ни мы,простые люди,подписывали меморандумы,но гибнем мы.Было б ЯО-никто б не полез.А так развели нас,правители согласились,они то в безопасности,при деньгах.и дети их живы.Нам не нужны американские деньги налогоплательщиков-пусть бы был мир и мы жили спокойно А теперь у нас-сотни тысяч могил,руины вместо домов.У меня все живы,но потеряли бизнес.дом.Кто вернёт нам потерянные годы,разбитую жизнь?мы скитаемся,как собаки бездомные....А у кого то погибли близкие.А когда просто,умоляем-дайте оружие современное,которого у вас полно.закройте небо-нам в ответ какие то отговорки.оружия по чуть чуть.А ща это время рушаться города, гибнут тысячи.Емли б в вашей семье стоял гроб.вы б по другому думали.а когда у кого то-то асфальт.цена газа и прочая чепуха.Вы не платите жизнью близких а мы платим.вы в тепле и безопасности,а украинцы-в подвалах. На руинах.Разбитые дома.семьи жизни.А этого могло б не быть.Если б не отдавали ЯО.или если б потом помогли с оружием и закрыли небо.
Всем плевать.что гибнут люди.это ж не их близкие.Политики после войны поймут руки друг другу и поедут в роскошные дворцы.А у простых людей-руины и могилы.
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15.01.2023 21:17 Відповісти
Найбільше плювати, що гинуть люди, так це українській владі, котру самі ж українці і обрали (і будь-ласка не кажіть що ви за них не голосували. Ви можливо і ні, але 73% голосувало за них). І якби не мілліони гривень "закатаних" вами ж самими в асфальт а не на оборонку, то кацапія і не подумала б і напасти. Тепер відносно асфальту. Так Америка багато мілліардів доларів "вбухала" в Україну, коли Україна вбухала свої гроші в асфальт. Всі претензії до вас самих. українці. Доречі, мілліарди доларів, що приходять до України ідуть на зарплати вашим чиновникам також. От вам і карти в руки: вріжте їм їхні зарлати наловину і на заощаджені гроші купіть зброї. Що тут складного? Знову ж Америка винна.
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16.01.2023 02:25 Відповісти
Тут я согласна.Наше правительство-подонки и предатели.Я прекрасно осведомлёна о предательстве Зеленского.о разминированном Чангаре ,как свернули оборонную промышленность.как готовились сдавать страну.И только народ полнялся-и не дал.Я не голосовала за зелёное отребье.но плачУ за последствия выбора дураков.Я не выбирала Януковича-но пожимала последствия ЧЬЕГО ТО выбор на Донбассе.Я не выбирала тепершнее недоразумение,была категорически против,но по прежнему платим за чей то выбор и чьё то предательство.Да,ЕС и Америка много помогли,спасибо им.Но помогли тем,кто остался в живых.А другим-уже не нужна ни помощь.ни отстранения потом Украина....их нет.
Здесь все прекрасно-сперва отдали ЯО за никчёмный бумажки.наши идиоты и не наши хитрецы
Потом наши идиоты допустили во власть предателей.воров.разрушили военную промышленность.допустили вторжение.Предателей и путинских консерв полно и в ЕС,таких как Орбан,Меркель.Они внесли и вносят свой вклад.Кто то тормозит поставку оружия .Украинцы отчаянно бороться,гибнут.а им жалеют дать то.чего у них полно.Есть те .кто проявил себя очень достойно в тяжёлой ситуации,как внутри страны,так и ща рубежом.есть те,кто равнодушные и неплрядочные-как тут,так и там.
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16.01.2023 21:18 Відповісти
"Вы не платите жизнью близких а мы платим.вы в тепле и безопасности,а украинцы-в подвалах.". Згоден, американці не платять життями. А чому? А тому, що в Америці на першому місці стоїть оборонка, а вже потім дороги. В Україні ж все навпаки. От якось так.
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16.01.2023 03:49 Відповісти
не трынди кацапская зелеботка - иди купи себе мозг, политика это не твое..
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05.01.2023 08:05 Відповісти
Данилов молодец! Мужик с яйцами!
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05.01.2023 07:07 Відповісти
не позорься дерьмаковский холуй
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05.01.2023 08:06 Відповісти
Кацап иди отсюда
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05.01.2023 08:20 Відповісти
не позорься кремлебот тебя спалили тыщу раз
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05.01.2023 08:28 Відповісти
Але без мозку. Та й про яйця я не певен.
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05.01.2023 08:54 Відповісти
Перемога України має передбачати позбавлення Росії ядерної зброї - ну так иди и забери ее.

Еще один идиот, для которого потеря человеческих жизней - цифры на бумаге.

Ну оно и понятно, ты-то не воюешь, детки твои не воюют, активы у тебя на западе (а может и на севере, кто знает), тебе-то что ?

Столько бы тысяч жизней спасли, если бы вы черти зеленые, не намутили попытку капитуляции.
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05.01.2023 07:23 Відповісти
А не пішов би ти на йух , кацапське отродіє .
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05.01.2023 08:13 Відповісти
А ты иди сюда к нам, в 79-тку. Мове нас поучишь. Про российское ядерное оружие расскажешь.
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05.01.2023 13:20 Відповісти
Цей тупий, неграмотний, абсолютно некомпетентний ідіот навіть не розуміє, що поняття Меморандум, якій підписало керівництво України, не має під собою ніяких юридичних наслідків. Взагалі. Це просто папірець про наміри. І все.
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05.01.2023 07:23 Відповісти
Не думай что такой один умный, а все идиоты. Да, это была политическая гарантия, о которой и говорит пан Данилов. Но Укрпину в итоге Запад как всегда развёл.
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05.01.2023 08:00 Відповісти
тебя в спам бота кацапского
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05.01.2023 08:07 Відповісти
І що гарантували і не виконали США? Конкретно, ботику.
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05.01.2023 08:55 Відповісти
"Грамотні і компетентні" чомусь не розуміють, що крім папірця є ще і моральна відповідальність. І всіма способами намагаються відмазати сцикуна, який боїться "ескалації".
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05.01.2023 08:53 Відповісти
"Спочатку було слово... " (с).
Україна - перша й, нажаль, єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю.
Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
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05.01.2023 07:38 Відповісти
Меморандум это была политическая гарантия безопасности от Запада, не более. Но это была еще и разводка.
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05.01.2023 07:57 Відповісти
разводка это твой мозг в ботоксе
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05.01.2023 08:29 Відповісти
Але ж реноме потроху виправляють.
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05.01.2023 08:01 Відповісти
Заткніть ветеринара !!!
Дайте цукерку,відріжте язик,вирубіть !
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05.01.2023 08:03 Відповісти
данилов пистец какой же долпайоп - думает ермак его после войны спасет?
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05.01.2023 08:08 Відповісти
Все він правильно говорить , але саме зараз таке відчуття що Данілов працює на мордву , і хоче посварити світ з Україною , на місці Байдена і Шольца , я би образився .
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05.01.2023 08:10 Відповісти
За що ображатись? За те, що каже правду прямо в очі?
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05.01.2023 08:54 Відповісти
Данілов, ви в першу чергу винні у війні, тому не треба звинувачувати інших. Вам треба менше говорити на люди, а то ЗАВЖДИ несете якусь нісенітницю.Соромно за вас!
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05.01.2023 08:12 Відповісти
Курка дурна , а не кацапи винні у війні?
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05.01.2023 08:14 Відповісти
а это кто делал? https://www.youtube.com/watch?v=IChe4pCjB5s
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05.01.2023 08:31 Відповісти
США зараз якраз і виконують свої будапештські гарантії.
Позбавити ерефію ядерної зброї неможливо це популізм. Соромно за таких недолугих данилових. Краще воно б мовчало
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05.01.2023 08:14 Відповісти
Шо вы хотели, у него же кацапоменталь - на -ов.
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05.01.2023 08:31 Відповісти
Кто дал право этому мудаку так зверхньо разглагольствовать о президенте США? Секретарь Рады національної безпеки і обороны шо, нипадецки забил на свои обязанности? Ударился в мелкого политического обозревателя времен Залужного и Порошенко? ЗЫ... ЗЕБИЛЫ, ЗАРУБИТЕ СЕБЕ НА НОСУ , дурачки. Будапештский меморандум юридически ни к чему не обязывает... Это мыльная бульбашка-заява, типо, НАДО БЫ. Все претензии, лабухы, до бывшего коммуниста Лени, такого же ротозея , как и вы, клоуны. Блин это надо же дать трампистам повод говорить, шо главзеба надо было гнать из Конгресса в три шеи, бо додумался ущербный завалить туда , не бритый, в трико.
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05.01.2023 08:30 Відповісти
по ядерному оружию предьявлять кучме нет смысла его все равно бы забрали - а вот по тысячам ракет и бомбардировщикам которые отдали просто так без компенсаций без реальных гарантий - вот это подсудное дело
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05.01.2023 08:33 Відповісти
Здесь речь не о забрать ракеты, а о по-бестолковому составить документ по защите Украины. А то шо оставь нам ядерку ,мир рисковал бы, дык, знамо перец. У нас первых 15 лет не было денег на техобслуживание тих цяцьок.
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05.01.2023 08:49 Відповісти
но положа руку на сердце я думаю ни кучма ни националисты ни рыгоаналы никому и в голову не могло прийти что епанутые кацапы будут бомбить города Украины когда-то , или воевать войсками на ее территории - это же полное безумство
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05.01.2023 08:57 Відповісти
В последние 15 лет жизни Степан Бандера ("Весляр") опубликовал большое количество теоретических работ, в которых анализировалась политическая ситуация в мире, в СССР, в Украине, были определены пути дальнейшей борьбы. Эти статьи не утратили своего значения и в наше время. Как предостережение нынешним строителям "независимой" Украины в тесных объятиях северного соседа звучат слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.
Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.
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05.01.2023 09:10 Відповісти
Всi зебилы - валянки... ,Безмозгла знает тока фишку, как стать крабом и идти боком , на курсах повышения квалификации; верещучка бредит зонтиком вспорхнуть в Крым, бо соскучилась набухаться крымским пивом... ко всему зебилы все як з голодного краю, фастфудом давятся , як ото николи не бачили кока -колы... а великовозрастные бовдуры на -ов - возле зеленой молодежи на побiгеньках, еще и включают шлеперо-залдостанов, насчет американцев.
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05.01.2023 08:45 Відповісти
как дипломат Данилов - говно.. но зато как целуется!...
(по мотивам совкового анекдота про Брежнева)
иногда лучше промолчать - этого зебилы никак не поймут
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05.01.2023 08:52 Відповісти
ПОсмотришь на заточку -кацапоалкашня звичайна.
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05.01.2023 08:58 Відповісти
Позбавити рашку ядерної зброї? Цікаво, як він це собі уявляє?
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05.01.2023 09:23 Відповісти
Ось що пише німецька Вікіпедія про Будапештський меморандум (переклад):

«У Меморандумі росія, США та ВБ в обмін на відмову від ЯЗ спільно підтвердили у трьох окремих деклараціях відповідно Казахстану, Білорусі та України свої попередні зобов'язання поважати сувернітет країн, їх існуючі кордони, заборону ООН на застосування сили та інші зобов'язання.

Стаття 1 підтверджує зобов'язання держав підписантів поважати сувернітет та існуючі кордони і посилається на Гельсінський заключний акт як основу принципів суверенітету, непорушності кордонів та територіальної цілісності.

Стаття 2 підтверджує зобов'язання утримуватись від застосування сили і посилається на Статут ООН як основу для заборони застосування сили.

Стаття 3 підтверджує зобов'язання утримуватись від економічного примусу, спрямованого на те, щоб підпорядкувати своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду, знову ж таки посилаючись га Гельсінський заключний акт.

Стаття 4 підтверджує зобов'язання негайно звернутись до РБ ООН з проханням надати допомогу Україні у разі застосування ядерної зброї як неядерній державі та учасниці ДНЯЗ.

Стаття 5 підтверджує зобов'язання утримуватись від застосування ядерної зброї проти держав, які є учасниками ДНЯЗ.

Стаття 6 містить обіцянку консультуватись у разі виникнення конфлікту.

Три держави-бенефіціари отримали ЯЗ в ході розпаду СРСР. Україна володіла третім за величиною ядерним арсеналом у світі на той час, але не мала оперативного контролю над ним, оскільки росія володіла кодами розблокування, необхідними для використання ядерної зброї.
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05.01.2023 09:31 Відповісти
Так яку статтю конкретно порушили США, а, Данилов?

П.С. Геніальність 6 статті просто вражає…
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05.01.2023 09:35 Відповісти
Шо вы у неуча спрашиваете... Опозорился дурак на старости лет на весь мир... Вот правду люди говорят, шо молчанье - золото.
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05.01.2023 09:51 Відповісти
Купка упоротих нікчем знов сваряться на 73%, та на владу яку ми вибрали. А на мій погляд ми кожний раз отримували те що заслуговували.
Скільки проголосувало за народний рух. Скільки підтримало Чорновола, коли його свої ж зрадили.
Ваш батьки голосували за кучму та Януковича, а ви були тоді ватним лайном. Ми всі були ватним лайном!
З кожним президентом ми дорослішаємо.
Наприклад Порох у 2004, у 2014 та у 2022рр це три різні людини. Кажуть що і Зелік змінився з 24лютого. Хоч і не голосував за них, але ж віддаю їм належне. Вони були кращими президентами, ніж я прогнозував.
Цей мій графоманський висір тільки заради правди.
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05.01.2023 09:34 Відповісти
Та шо вы так переймаетеся... Не зря же вы взяли себе погоняло Попов... Ведь всем известно, шо попу стрындеть - хлебом не корми.
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05.01.2023 09:55 Відповісти
Це моя фамілія. А ти нічого не зрозумів, тому що ти дуже тупий. Це мабуть винна твоя ватна сім'я. Та що без образ)))
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05.01.2023 10:08 Відповісти
згоден з Вами, нам усім варто посипати голову попелом й визнати власну й загальну українську легковажність, брак свідомості а в результаті маємо що маємо.
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05.01.2023 18:28 Відповісти
Найгірше, що на оцю всю дурню, що постійно злітає з язика ветеринара - жодної реакції жодного представника нинішньої влади. Це що, тому що теж неуки чи (що гірше) - "так задумано"?
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05.01.2023 09:40 Відповісти
А що, США порушили Будапештський меморандум? А хто виділив нам військової та матеріальної допомоги на десятки мільярдів? Або совісті нема, або розуму катма у Данілова.
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05.01.2023 09:40 Відповісти
"Маючи такий досвід, ми робимо висновки... Конфігурації альянсів у світі після нашої перемоги будуть зовсім інші. і мабуть підписи членів альянсу, будуть мати цінність набагато меншу.як підпис американського президента під Будапештським папірцем.???
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05.01.2023 09:47 Відповісти
На шо намек, зебилы в документе облажаются... Дык, на том документе уже будет подпись... ЗАЛУЖНЫЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ !!!
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05.01.2023 10:00 Відповісти
як би на гарантійних папірцях майбутнього алянсу,про який каже Данілов .не стояли підписи Китаю.Турції.Ізраїлю,Німеччини
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05.01.2023 10:08 Відповісти
тварь оку..вша!Данілов,с..ка, просто оку...в!!!Заткнися,наволоч!
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05.01.2023 09:58 Відповісти
Зеленый дурачок, ты абсолютно неправ. Зачем ссорите нас с партнерами? Зе-Дауны. США, как раз выполняет меморандум , на нас не нападает, а наоборот поддерживает, чем может нашу оборону, боеприпасами, техникой и деньгами. Самый большой поставщик боеприпасов.
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05.01.2023 10:00 Відповісти
В Будапештському меморандумі сторони зобовʼязалися не застосовувати проти України ядерну зброю, зазіхати на її території, та чинити економічний чи інший тиск на неї. В разі порушення цьої угоди сторони зобовʼязалися проводити косультації. Все!!!! Очевидно, що Данілов не читав цей документ, бо всі країни, крім Росії свято виконують Будапештський меморандум, збирали вже тищапятсот консультацій. Ну і все. А заява Данілова свідчить про страшенну його некомпетентність, що в цілому небезпечно для країни. Він шкодить Україні такими заявами. А може й зрадник, завуальований, що прикидається невігласом?
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05.01.2023 10:12 Відповісти
Головне що Данілов не має претензій до президента Московії.
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05.01.2023 10:28 Відповісти
Зрадники вони всі, ****** зелені, прикидаються дурниками.
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05.01.2023 11:06 Відповісти
Пішла чергова хвиля обсирання наших партнерів зельоними. При чому організовано на всіх гавкають. Війна зельоним корисна. Як Ковід в свій час. Всі протрахи зпише, все можна випросити самим нічого не роблячи, протягнути корупційні закони, і сісти на фантастично грошовиті потоки.
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05.01.2023 10:19 Відповісти
ото дурило! Так так, звісно, саме тепер час плюнути в лице головному нашому союзнику і головному постачальнику зброї і фінансів . Саме на часі. Розрахунок на що - щоб образилися і перестали постачати нам озброєння, перстали нас підтримувати??

Самі профукали (а насправді їх ЗСУ просто поставили перед фактом - ми не здамося) підготовку до війни, розмінували все що можна було, відкрили ворітця ворогу де лиш можна було, а коли пішло не по оманських сценаріях кинулися злобу виливати і крайніх шукати! Вони ж бо розуміють що після війни потрібно буде відповісти народу України на ДУУУЖЕЕЕ БАГАТО питань. Відповісти всім - тим хто марив шашликами в травні, хто просив не нагнітати й продовжувати мирно асфальтувати, єрмакам, даніловим, подолякам, верескливим верещучкам (після анонсів котрої накривали наші гумконвої) та іншій зрадоті.
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05.01.2023 10:23 Відповісти
Все оточення- зрадники !
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05.01.2023 10:27 Відповісти
Українців не переконати.
Самі віддали за дешевий газ, відмовились від НАТО, аби жити разом з рашистами. Короче - натворили ділов.
Але винний їм хтось інший ! ЗАВЖДИ
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05.01.2023 10:39 Відповісти
Ось що буває, коли ветеринар стає дипломатом.
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05.01.2023 10:48 Відповісти
Тварюки зелені, або не думають, що мелють, або свідомо суки роблять все, щоб розісратись с США і іншими союзниками. І таки скоріше свідомо, кремлівські кроти.
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05.01.2023 10:54 Відповісти
Таке враження,що пан Данилов вчився міжнародних відносин на курсах пані Ілащук.
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05.01.2023 11:36 Відповісти
Вообще то он все по делу сказал.После оккупации рашкой Крыма и части Донбасса в 2014 США должны были делать то,что делают сейчас-тысячи санкций и тысячи единиц оружия включая авиацию и ПВО.Тогда бы никакой полномасштабной войны не было.
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05.01.2023 12:38 Відповісти
Ну то воюйте без допомоги президента США, зегенерати. Вас же за 3 місяці розкатають, а потім побіжите просити політичного притулку у тих же США.
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05.01.2023 12:54 Відповісти
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