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Ми почули заяви нового глави МЗС Ізраїлю щодо війни РФ проти України. Поки що рано говорити, якою саме буде позиція країни, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Поки що рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни РФ проти України після зміни уряду.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 4 січня на онлайн-брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Міністра запитали, чи реально, що Ізраїль погодиться надати Україні системи протиповітряної оборони.
"Побачимо, – відповів Кулеба. – Ізраїль – країна непроста. Досвід взаємодії з паном [прем'єр-міністром Біньяміном] Нетаньяху в України є, заяви та дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю [Елі Коена] ми почули. Зараз, якщо чесно, рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю це, але нехай усі це побачать спочатку".
Топ коментарі
+11 Pan Lipko
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+5 Вячеслав 43a0ae0b
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+5 Вячеслав 43a0ae0b
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Какова будет позиция Израиля? За кого будет Израиль? За Украину или Россию?
Ответ прост:
Израиль будет… за Израиль.
все остальное детали…
Ізраїль існує не "завдяки США", а завдяки самому Ізраїлю. Може для вас це стане сюрпризом, але до війни 1973 зв'язки зі США обмежувалися тільки дипломатією, оскільки США не вірили в життєздатність Ізраїлю, а вкладатися в нежиттєздатні проекти янкі звички не мають.
До 73-го Ізраїль якось більше був спрямований на Європу, потім на США, зараз потроху розвиває зв'язки з Китаєм, але завжди й насамперед спирається лише на себе самого. Своя армія, своя військова промисловість, своя економіка, своє с/г. І в політиці те саме. Будь-які союзи та угоди на міжнародній арені в першу чергу виходять із того, як це сприяє безпеці Ізраїлю.
Тому і така спрямованість з росією - нейтральні зв'язки, що існують на сьогодні з нею дають можливість вільно діяти в Сирії, де Ізраїль вже щосили воює з Іраном. Поки що неофіційно, поки що точково... Росія ізраїльської армії в Сирії не допомагає. Й не заважає. Але все може змінитися будь-якої секунди
Извините, уважаемый, Израиль никогда и ничего не "пропагандировал".
Политика Израиля со дня его основания базируется на двух докторинах:
1. Не забывать своих павших
2. Делать все, чтобы это не повторилось
Моссад после войны находил нацистов, кто евреев убивал, а тут убивают ведь не евреев, хотя сами евреи уничтожали украинцев в ссср.
Прокиньтесь вже.
Всё, что для этого надо - пообещать перенести посольство Украины в Иерусалим и перестать голосовать за антиизраильские резолюции в ООН
(Давня та перевірена життям мудрість)
Допомогти Україні можуть фінансові кола єврейської діаспори, які активно перерозподіляють, хеджирують та витрачають величезні фонди (private equities). Але вони жодним чином не репрезентують державу Ізраїль. Допомагають їй, тому що це Батьківщина їхніх предків. Можуть і нам допомогти. Але непублічно і з своїм інтересом - вони ж бізнесмени. Дайте їм підняти свої 20% - і "ви не впізнаєте Одесу".
Тоді так і треба казати : нам потрібна допомога єврейської діаспори світу. І щось їм запропонувати взамін. А Ізраїль залишити в спокою.
Загравання з країною - нацистом ( кацапією ) яка ще й підтримує тероризм в усьому світі , і , до речі , на Близькому сході теж ( іранський ) , виглядає зрадою інтересів перш за все - самого Ізраїля .
зло повернеться злом!!