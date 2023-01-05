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Ми почули заяви нового глави МЗС Ізраїлю щодо війни РФ проти України. Поки що рано говорити, якою саме буде позиція країни, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дмитро,кулеба

Поки що рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни РФ проти України після зміни уряду.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 4 січня на онлайн-брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Міністра запитали, чи реально, що Ізраїль погодиться надати Україні системи протиповітряної оборони.

"Побачимо, – відповів Кулеба. – Ізраїль – країна непроста. Досвід взаємодії з паном [прем'єр-міністром Біньяміном] Нетаньяху в України є, заяви та дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю [Елі Коена] ми почули. Зараз, якщо чесно, рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю це, але нехай усі це побачать спочатку".

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Топ коментарі
+11
Ізраільські деталі дуже хитро зроблені. Вибір між цивілізованим світом і союзом тираній, здавалося, б доволі очевидний, тим більше що вони існують саме завдяки США, але якийсь незрозумілий росгешефт, що заважає зробити цей правильний вибір, може привести до дуже сумних та трагічних наслідків.
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05.01.2023 04:32
+5
не надо отмазывать путинских жидов в тель-авиве - к сожалению правительсвто израиля легло под кремлядей -позорище
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05.01.2023 06:34
+5
израиль всю свою историю пропагандировал Холокост как геноцид еврейского народа и вот когда пришло время признать такой же геноцид украинцев от кацапских ублюдков - что вы сделали? отморозились на официальном уровне как поцы - двойные стандарты вам сильно повредят в будущем
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05.01.2023 06:37
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05.01.2023 02:06 Відповісти
несподіваний візит Зеленського до Оману
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05.01.2023 02:30 Відповісти
А что тут за секрет?!

Какова будет позиция Израиля? За кого будет Израиль? За Украину или Россию?

Ответ прост:

Израиль будет… за Израиль.

все остальное детали…
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05.01.2023 03:25 Відповісти
Ізраільські деталі дуже хитро зроблені. Вибір між цивілізованим світом і союзом тираній, здавалося, б доволі очевидний, тим більше що вони існують саме завдяки США, але якийсь незрозумілий росгешефт, що заважає зробити цей правильний вибір, може привести до дуже сумних та трагічних наслідків.
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05.01.2023 04:32 Відповісти
Ваша думка трохи помилкова.
Ізраїль існує не "завдяки США", а завдяки самому Ізраїлю. Може для вас це стане сюрпризом, але до війни 1973 зв'язки зі США обмежувалися тільки дипломатією, оскільки США не вірили в життєздатність Ізраїлю, а вкладатися в нежиттєздатні проекти янкі звички не мають.
До 73-го Ізраїль якось більше був спрямований на Європу, потім на США, зараз потроху розвиває зв'язки з Китаєм, але завжди й насамперед спирається лише на себе самого. Своя армія, своя військова промисловість, своя економіка, своє с/г. І в політиці те саме. Будь-які союзи та угоди на міжнародній арені в першу чергу виходять із того, як це сприяє безпеці Ізраїлю.
Тому і така спрямованість з росією - нейтральні зв'язки, що існують на сьогодні з нею дають можливість вільно діяти в Сирії, де Ізраїль вже щосили воює з Іраном. Поки що неофіційно, поки що точково... Росія ізраїльської армії в Сирії не допомагає. Й не заважає. Але все може змінитися будь-якої секунди
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05.01.2023 05:24 Відповісти
З 1985 р. США кожен рік надають Ізраілю допомоги в різніи формі на 3 млд . дол. а ше гранти а ше діаспора -- в США євреів більше як в Ізраілі .
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05.01.2023 05:42 Відповісти
Щодо грантів нічого не знаю, що збирає діаспора, то справа діаспори, головне що це гроші не державні та йдуть на різні благодійні справи, а цікавитись хто і на що витрачає гроші зі своєї власної кишені це поганий тон, а щорічні 3 млрд. дол. державної американської допомоги мають вигляд взаємовигідного співробітництва. Америка дає гроші на розвиток різних проектів у сфері воєнпрому, ізраїльські фірми розвивають свої ідеї, потім ці нові види зброї виробляються на американських заводах і обидві держави мають вигоду від цього
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05.01.2023 06:45 Відповісти
израиль всю свою историю пропагандировал Холокост как геноцид еврейского народа и вот когда пришло время признать такой же геноцид украинцев от кацапских ублюдков - что вы сделали? отморозились на официальном уровне как поцы - двойные стандарты вам сильно повредят в будущем
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05.01.2023 06:37 Відповісти
Да, вы хорошее определение подобрали - "пропагандировал Холокост".
Извините, уважаемый, Израиль никогда и ничего не "пропагандировал".
Политика Израиля со дня его основания базируется на двух докторинах:
1. Не забывать своих павших
2. Делать все, чтобы это не повторилось
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05.01.2023 06:48 Відповісти
да да конечно - голову в песок страусиная трусливая или продажная позиция именно сейчас - как то это позорно выглядит со стороны..
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05.01.2023 06:53 Відповісти
Израиль не признал голодомор в Украине и видите, ему так выгодно, может ему и выгодно, чтобы Украины не было, ключевое-выгодно.
Моссад после войны находил нацистов, кто евреев убивал, а тут убивают ведь не евреев, хотя сами евреи уничтожали украинцев в ссср.
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05.01.2023 07:10 Відповісти
Ты совсем того? Может все было наоборот?
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05.01.2023 08:30 Відповісти
не пан,і не Ліпко....НатаньЯГА заявив - "Ми переглянемо міжнародні відносини: наш голос чутимуть у світі. Замість того, щоб схиляти голови й підкорятися диктату міжнародної спільноти, ми обстоюватимемо наші інтереси" і їм насрать,від кого капатимуть шекелі тим вони й служитимуть.путін,не путін їм все рівно.ніякого добра і ніколи не буде Україні від ізгаіля.
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05.01.2023 09:09 Відповісти
Та ніхто нічого не обира, це і є їхній семітський план по очищенню України від україньців.
Прокиньтесь вже.
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05.01.2023 09:40 Відповісти
не надо отмазывать путинских жидов в тель-авиве - к сожалению правительсвто израиля легло под кремлядей -позорище
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05.01.2023 06:34 Відповісти
Слышишь Абрам. что Сара? А ежели американцы скажут Израилю,что США.будут только за США,что тогда будет???Незнаю Сара,но не исключено,что Тебя поимеют арабы, или палестинцы...
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05.01.2023 08:40 Відповісти
рашисти саме планують і думають ,як завезти ж/б блоки для відновлення Берлінської стіни.
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05.01.2023 08:47 Відповісти
Надо просто признать Независимость Израиля - то есть столицу Израиля Иерусалим. И тогда Израиль поможет в войне за Независимость Украины.
Всё, что для этого надо - пообещать перенести посольство Украины в Иерусалим и перестать голосовать за антиизраильские резолюции в ООН
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05.01.2023 03:49 Відповісти
ни хрена израиль не поможет хватит эти мантры набрасывать..
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05.01.2023 06:39 Відповісти
Ізраїль існує тільки завдяки фінансової підтримки єврейського лоббі в керівництві США. Коли б араби хоча б на рік обєдналися та створили 10 мильну зону без населення і припинили бойові дії проти Ізраїлю то держава Ізраїль, створена штучно ще дядечком Адді, у відсутності війни з оточуючими сусідськими країнами і без підтримки США давно щезла б. Ізраїль отримує постійно допомогу тільки через ведення війни проти сусідів. Без такої підтримки Ізраїль продавав би на експорт хіба що грязюку з берегів Мертвого моря та *********. А за 96 000 000 000 Дойчемарок репарацій за кожного буцім то вбитого( 6 000 000 цифра дута. Признають навіть єврейські історики) єврея можна легко збудувати країну з 9000 000 населенням де є тільки 5000 000 євреїв. Євреї Ізраїлю це євреї-сефариди , вихідці із Старого Світу та США , та євреї -ашкеназі, вихідці із СССР. Тому то Ізраїль так тяжіє до колишньої сіоністської імперії СССР-РФ. А всі євреї - сефариди вважають євреїв -ашкеназі бидлом
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05.01.2023 07:01 Відповісти
"Що один дурень напише за хвилину, то десять мудреців не можуть спростувати за рік".

(Давня та перевірена життям мудрість)
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05.01.2023 07:56 Відповісти
Отдохни, болезный, до тебя уже все выдумали. Почитай лучше "Протоколы сионских мудрецов". Там найдешь и про кровь христианских младенцев, которую евреи подмешивают в мацу, и другую полезную для тебя информацию.
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05.01.2023 08:37 Відповісти
Позиція буде такою як була- її не буде, або і вашим і нашим, а можливо буде прокацапською, враховуючи минцлі тісні зв'язки нового прем'єра з ******...
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05.01.2023 05:00 Відповісти
ты последние заявы министра иностранных дел изралиля слышал? евреи лягли под кремль после всех фактов геноцида Украинцев .. я даже не знаю как это назвать -не надо любить украинцев - нужно ненавидеть руссо-фашистов
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05.01.2023 06:42 Відповісти
А як бути з освячуванням руссо-фашисто пропагандистом Віницьковським-СОЛОВЙОВИМ----ЄВРЕЄМ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. Або чого колишній керівник спецслужби Ізраїлю ЯША КЕДМІ ( ЧИСТОКРОВНИЙ ЄВРЕЙ ЯША КАЗАКЕВИЧ) поперся в РФію підтримувати Путіна іже з ним
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05.01.2023 07:11 Відповісти
так соловьиный помет же вроде Шапиро а не виницьковский
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05.01.2023 07:34 Відповісти
Папа Вовы Рудольф до 1962 г носил фамилию Виницковский которую потом сменил на фамилию мамы Соловьев. А вот мама Вовы да Шапиро. Ну это так у евреев в СССР заведено . Например Михаил Горбачёв а по настоящему Моисей Гарбер или Л.И. Брежнев а по настоящему Лейба Элиевич Ганапольский или Иосиф Джугашвили а по настоящему Иосиф Еврейский ребёнок. Так что ничего не удивишся. Ибо кацапы очень влюблены в евреев, что евреи в России стараются сменить свои фамилии на исконно гусские
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05.01.2023 10:15 Відповісти
кедми никуда не приперся он официально работает на гебню еще с совка
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05.01.2023 07:35 Відповісти
В КГБ он идет по СССРовской фамилии ЯША КАЗАКЕВИЧ
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05.01.2023 10:16 Відповісти
И оччень похоже что ноги и руки МОССАДА растут из КГБ
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05.01.2023 10:17 Відповісти
А позиція буде як завжди . Євреї та Ізраїль по над усе так само як і в росії. Колишній ГОЛОВНИЙ РЕББІ РФ правильно опікується за єврейський кагал в РФії і закликає просте єврейське населення емігрувати з РФ.Бо вся єврейська владна верхівка в РФ із своїм постійним зсувом по фазі в своїх мізках поставить єврейський кагал під удар погромів
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05.01.2023 07:07 Відповісти
Бенямін завжди був жадібний до грошей. ж
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05.01.2023 05:02 Відповісти
Як завжди -- шифруються заплітають ******* .
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05.01.2023 05:45 Відповісти
аллах акбар.. от така відповідь
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05.01.2023 05:56 Відповісти
германія під касабами вся-от тобі ішаку бухарскому
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05.01.2023 10:32 Відповісти
Послицю з Болгарії туди відправити. НЕГАЙНО
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05.01.2023 06:27 Відповісти
Ізраїль - країна географічно досить далека від театру військових дій визвольної війни Українського Народу. До того ж ізраїльські військові можливості скромні і населення менше українського в 4 рази. То навіщо вимагати від Ізраїлю неможливого ?

Допомогти Україні можуть фінансові кола єврейської діаспори, які активно перерозподіляють, хеджирують та витрачають величезні фонди (private equities). Але вони жодним чином не репрезентують державу Ізраїль. Допомагають їй, тому що це Батьківщина їхніх предків. Можуть і нам допомогти. Але непублічно і з своїм інтересом - вони ж бізнесмени. Дайте їм підняти свої 20% - і "ви не впізнаєте Одесу".

Тоді так і треба казати : нам потрібна допомога єврейської діаспори світу. І щось їм запропонувати взамін. А Ізраїль залишити в спокою.
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05.01.2023 07:33 Відповісти
До Ізраїля , як до країни , претензій немає , є до її влади . Невже вона не розуміє що - в світі відбувається реванш нацизму .? Коли - одна нація , на грунті національної ненависті хоче знищити іншу націю . Це те що робив Гітлер з евреями .
Загравання з країною - нацистом ( кацапією ) яка ще й підтримує тероризм в усьому світі , і , до речі , на Близькому сході теж ( іранський ) , виглядає зрадою інтересів перш за все - самого Ізраїля .
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05.01.2023 08:13 Відповісти
Прочитай книгу Карделя Хеннеке,,Адольф Гітлер - засновник Ізраїлю,, і в тебе одразу виникне купа запитань про роль єврея Адольфа Гітлера у в остаточному вирішенні єврейського питання. У Гітлера все таки був хист. Єврей АГ так запудрив мізки німцям вигаданим нацизмом що зробив їх цапом відбувайлом у 2СВ
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05.01.2023 10:24 Відповісти
Вся нацистська внрхівка ІІІ Райху мала єврейське коріння. Хоч смійся хоч плач хоч стій чи хоч падай
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05.01.2023 10:26 Відповісти
Дякую , але мені достатньо того що я вже читав на цю тему ,, на тему - геноциду евреїв тобто ( голокосту ) .?
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05.01.2023 10:35 Відповісти
дебіле, владу ізраїлю обирає народ ірану?)) чому у тебе, олігофрена, до влади є претензії а до країни ні...? )))
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05.01.2023 16:07 Відповісти
Воно тебе ї.. ? Навчись культури спілкування з незнайомими людьми , бидло неотесане . Тоді й встромляй всій п'ятак в коментарі .
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05.01.2023 17:06 Відповісти
***** тебе, не знайомого ***** олігофрена...
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05.01.2023 21:34 Відповісти
Та сиди вже мовчки , на своїй пляшці ,, і не гавкай , чувирло .
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05.01.2023 22:00 Відповісти
мовчки? 😂 це ти, олігофрене, можеш казати у себе на расєї, в Україні свобода слова, недоумок...
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07.01.2023 08:58 Відповісти
Ну тоді сиди на пляшці і патякай далі . Мені пох ..
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07.01.2023 09:00 Відповісти
The Fifth Third תודה רבה спасибо
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05.01.2023 07:40 Відповісти
Та ми бачимо, що Ізраїль країна не проста. В Україні філіал Іграїлю і зараз побачимо, хто кого перетягне на свій бік - Україна Ізраїль чи навпаки. Ну як там рабіновичі, українці, допомогли вам?
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05.01.2023 08:46 Відповісти
В Україні вільно зареєстровано у Мінюсті війскові частини закордонної армії Ізраїлю--БЕЙТАР. Без дозволу Верховної Ради, якого ніколи не було , на території України незаконно знаходяться іноземні війська. І як це розцінювати? А це значить що Україна для декого в світі пусте місце
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05.01.2023 10:31 Відповісти
касаби продадуть міги ірану-іран втарабанит по ізраілю-це буде чулово!!
зло повернеться злом!!
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05.01.2023 10:33 Відповісти
ізраїль ніколи не піде проти расєї, сподіваюся москальня надасть ірану достатньо технологій аби жиди вигрібали по повній...
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05.01.2023 16:03 Відповісти
 
 