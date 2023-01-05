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Байден і лідер республіканців у Сенаті Макконнелл обговорили війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,джо

Президент США Джо Байден під час поїздки до Кентуккі обговорив з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Ми говорили про зовнішню політику, про Україну, про те, як тримати всіх разом – не лише у Конгресі, а й на міжнародному рівні", - зазначив президент США.

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Автор: Наталя Джума
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Шо то у МаКоннела справи кепські
трампісти "народ плечистый" не голосують за нього як нового спікера у конгресі бо він підримував роздачу плюшек що привели до інфляції
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05.01.2023 07:23 Відповісти
Та ні, трампісти виявилися саимі скандальні і найголосисті і вимагають не давати Україні жодного цента і чомусь багато йдуть на їх поводу.
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05.01.2023 08:56 Відповісти
Ти щось наплутав. Це у Байдена справи кепські, бо це він увімкнув друкарський верстат і привів країну до інфляції. Тому в нього нема шансів перемогти на наступних виборах кандидата від республиканців.
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05.01.2023 08:25 Відповісти
Увімкнув верстат))) вони вже так 100років роблять. А в Британії звідки інфляція?
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05.01.2023 10:45 Відповісти
Респи завдяки трампону перетворились на токсичну партію путіністів.
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05.01.2023 10:44 Відповісти
Домовляються як ізолювати трампістів? )
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05.01.2023 10:46 Відповісти
 
 