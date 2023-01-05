Байден і лідер республіканців у Сенаті Макконнелл обговорили війну в Україні

Президент США Джо Байден під час поїздки до Кентуккі обговорив з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Ми говорили про зовнішню політику, про Україну, про те, як тримати всіх разом – не лише у Конгресі, а й на міжнародному рівні", - зазначив президент США.

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