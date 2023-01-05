УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12307 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 799 11
війна (56124) Росія (47118) дрони (2456) ISW (601)

РФ використає іранські дрони до травня 2023 року, якщо вони застосовуватимуться з тією ж інтенсивністю, що і зараз, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран,камікадзе

Російські загарбники використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо застосовуватимуть їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська дедалі більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії ударів по українській критичній інфраструктурі і, ймовірно, значно вичерпали свої поточні запаси цих систем.

За даними ISW, Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшого двостороннього співробітництва з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

Як вказують експерти, російські війська використають в Україні всі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва до травня 2023 року, якщо вони будуть застосовувати їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Також читайте: Близько 500 іранських дронів-камікадзе знищила ППО з вересня, - Ігнат

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Нарешті підемо на шашлики.
показати весь коментар
05.01.2023 07:40
+3
Вони нові клепають.
показати весь коментар
05.01.2023 08:01
+1
Какой точный расчет как в бильярде.
показати весь коментар
05.01.2023 07:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой точный расчет как в бильярде.
показати весь коментар
05.01.2023 07:36 Відповісти
Нарешті підемо на шашлики.
показати весь коментар
05.01.2023 07:40 Відповісти
Вони нові клепають.
показати весь коментар
05.01.2023 08:01 Відповісти
Нові клепаються в рази повільніше.
показати весь коментар
05.01.2023 09:04 Відповісти
А як щодо нових поставок?
показати весь коментар
05.01.2023 08:08 Відповісти
Це і є мова про нову поставку, яка нещодавно заїхала.
показати весь коментар
05.01.2023 09:09 Відповісти
А що , типу нових постачань вже не буде,завод там бомбанули? Дурню пишуть.
показати весь коментар
05.01.2023 08:20 Відповісти
Дурню пишеш ти, тому що інтенсивність постачання з конвейєру та зі складу радикально відрізняється.
показати весь коментар
05.01.2023 09:05 Відповісти
Не можна. "Ескалація"... Краще хай українські чорнороби без світла посидять...
показати весь коментар
05.01.2023 08:44 Відповісти
Где они хранятся ?
Зачем ждать мая ?
показати весь коментар
05.01.2023 09:49 Відповісти
 
 