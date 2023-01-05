РФ використає іранські дрони до травня 2023 року, якщо вони застосовуватимуться з тією ж інтенсивністю, що і зараз, - ISW

Російські загарбники використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо застосовуватимуть їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська дедалі більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії ударів по українській критичній інфраструктурі і, ймовірно, значно вичерпали свої поточні запаси цих систем.

За даними ISW, Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшого двостороннього співробітництва з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

Як вказують експерти, російські війська використають в Україні всі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва до травня 2023 року, якщо вони будуть застосовувати їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.

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