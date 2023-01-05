РФ використає іранські дрони до травня 2023 року, якщо вони застосовуватимуться з тією ж інтенсивністю, що і зараз, - ISW
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Російські загарбники використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо застосовуватимуть їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська дедалі більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії ударів по українській критичній інфраструктурі і, ймовірно, значно вичерпали свої поточні запаси цих систем.
За даними ISW, Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшого двостороннього співробітництва з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.
Як вказують експерти, російські війська використають в Україні всі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва до травня 2023 року, якщо вони будуть застосовувати їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
кацабня найбільше боїтьсяХаймерсів... то б чого ними не завалити всі обєкти на росії які можемо достати? В ідеалі трбе разом з кацабами валити і заводи в Ірані... можна б було пару ракет по ним вальнути з Турції і Ізраїлю
Зачем ждать мая ?