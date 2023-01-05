Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих територій у правове поле РФ, - Генштаб
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Росія прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 січня щодо російського вторгнення.
"Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле Російської Федерації. Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка із 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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Щоправда, до цього "права" треба довго звикати.
Слепленное из кровавой грязи,
Оскор***ющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!
Все буде Україна.