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Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих територій у правове поле РФ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

Росія прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 січня щодо російського вторгнення.

"Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле Російської Федерації. Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка із 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Щоправда, до цього "права" треба довго звикати.
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05.01.2023 08:00 Відповісти
Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
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05.01.2023 08:20 Відповісти
Горловка вже інтегрована за паребрік з 14 року. 06. 04.2014.
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05.01.2023 08:05 Відповісти
читав ще в 2014 році, що Горлівський мясокомбінат отримував мясо від величезного свинокомплексу поряд, але вже з неокупованої території. Це ще при минулій владі: там же наші люді. І все ж мені дивно, що до сих пір ще не всі отримали кацапський пачпорт. Чи може в них вже був денееровський? ну так тоді це просто заміна
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05.01.2023 09:45 Відповісти
Нічого. В нас ЗСУ хороший "дезінтегратор", та й інструменти для такого файні має!
Все буде Україна.
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05.01.2023 08:22 Відповісти
Сам термін "правове поле" стосовно парашистану вже юридичний казус.
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05.01.2023 08:23 Відповісти
 
 