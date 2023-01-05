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У щоденних зведеннях про Україну РФ намагається відвернути увагу від своїх провалів, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У Міноборони РФ знову змінили риторику та формат своїх щоденних зведень про війну в Україні, щоб відвернути увагу від своїх провалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Із 3 січня у зведеннях окупантів особлива увага наголошується на ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення. Водночас значно менше йдеться про безуспішні наземні атаки.

Також оновлені зведення зосереджені на невеликих населених пунктах та групових ударах за типом мети, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічну орієнтацію та перевірку заявлених ударів.

Міноборони Росії раніше форматом зведень намагалося наслідувати український Генштаб у відповідь на широко поширену критику блогерів з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після низки невдач восени 2022 року.

Також читайте: Під Бахмутом - справжні поля мертвих тіл, - Буданов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
На кацапщині новини починаються і закінчуються Україною.
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05.01.2023 08:14
+10
- Рассияне! Бандеры на святое пакушаются! Ани идут чтобы атабрать у нас Мавзалей Ленина! Сказали что он пастроен из украденого из Украины краснага гранита из Коростеня Защитим Ильича!!!
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05.01.2023 08:13
+8
Відвернути уваги допоможе перевірений _уйлом спосіб; вибухи на Волоколамці, Рязанський цукорок. Може ще і членіна підірвати, то ж настільки скрєпоносна мумія та споруда. Тут саме і чмобілізація підходить.
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05.01.2023 08:06
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Відвернути уваги допоможе перевірений _уйлом спосіб; вибухи на Волоколамці, Рязанський цукорок. Може ще і членіна підірвати, то ж настільки скрєпоносна мумія та споруда. Тут саме і чмобілізація підходить.
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05.01.2023 08:06 Відповісти
Патерь нет.
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05.01.2023 08:11 Відповісти
- Рассияне! Бандеры на святое пакушаются! Ани идут чтобы атабрать у нас Мавзалей Ленина! Сказали что он пастроен из украденого из Украины краснага гранита из Коростеня Защитим Ильича!!!
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05.01.2023 08:13 Відповісти
До речі, так звана "Красная площадь" устелена булижним гранітом з кар'єрів Кропивницької області, а саме Новоукраїнського району.
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05.01.2023 08:16 Відповісти
Цим не цікавився
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05.01.2023 08:23 Відповісти
Іноді форуми, то цікава річ в спілкуванні і не тільки для сварки
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05.01.2023 08:34 Відповісти
Хто для чого сюди приходить! Як у "блатній" пісні співається: "Кто пришёл напиться, Кто пришёл подраться, Кто пришёл послушать свежих навастей!"
Я приходжу сюди по інформацію і ділюся з форумчанами своєю Хтось приходить, щоб "поплакаться над гіркою долею" Ну а хтось - щоб влаштувать "срач", отримать по морді, а потім ходить і скаржиться на "засилля порохоботів на форумі"
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05.01.2023 08:41 Відповісти
Да и первый университет нынешнего Мордора, немытым создавала профессура Киевомогилянки…..
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05.01.2023 08:22 Відповісти
Не фантазуй! Основна маса "професури" в Московському університеті складалася з вихідців з Німеччини Росіяни там були або на адміністративних посадах або на "подай-принеси"
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05.01.2023 08:34 Відповісти
это было уже потом. и не читайте сочинения Мордора в Вики. особенно перед едой.
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05.01.2023 08:45 Відповісти
Це про що "заява"? Хочеш щось сказать конкретне? Кажи А не відсилай мене до Вікі!
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05.01.2023 08:57 Відповісти
Помнится, читал, что первыми преподавателями в моск. универе были не только выпускники, а даже старшекурсники нашей Могилянки...
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05.01.2023 10:43 Відповісти
В моськовии, вообще, ничего и никого своего. Украдены, скопированы или присвоены: название, история, гимн, герб, флаг, язык, религия, церковь, главная святыня (Икона Вышгородской Богоматери), "народные" песни, сказки, былины, символы (матрёшка, балалайка, самовар, сарафан, кокошник, пельмени…), козачество, наука, философия, библиотеки, открытия, атомные+ космические+ авиа+ авто+ оруж.+ мног. др. технологии, архитектура, живопись, музыка, театр, танцы, кухня, СОСЕДНИЕ СТРАНЫ и ТЕРРИТОРИИ и т.д. Присвоены вольнолюбивые козач.бунты (Пугачёв и Разин - укр.козаки Пугач и Разия родом из одной малорос. Станицы Зимовейской!), липовое «славянство», липовый «третий Рим», золотой запас Испании (1936); скопированы: военная доктрина (в 2013г. - с китайской доктрины 1999г.); акция "георг. лента" (офиц. начата 09.05.2005 - после успеха укр. оранж. лент в конце 2004г.); рос. нац/гвардия (в 2016г. - с Нац/гвардии Украины, созд. в 2014г.) и т.д… В 1655г. - начало выпуска перв. крупной монеты в моськовии («ЕФИМОК с ПРИЗНАКОМ») - простая надпечатка двумя клеймами почти 1 млн. европ. серебр. талеров, получ. в 1654г. от Украины Б.Хмельницкого в кач. оплаты за ВРЕМЕННЫЙ антипольск. воен. союз, подло превращён. в 337-летн. колон. зависимость... Присвоены сотни песен, включая культово-"народные" «ОЧИ ЧЁРНЫЕ», «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА», «РУССКОЕ ПОЛЕ», «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»/текст (авторы всех четырёх родом из Украины - Е.Гребинка, А.Боде, И.Гофф, А.Федотов). Выходцы из Украины - авторы перв. памятника в москве (И.Мартос), рубин. звезд над моськ.кремлём (Ф.Федоровский) и мн. другого. Все знаменитости для них чужие - украинцы, евреи, немцы, африканцы, французы, шотландцы. Из местных исконно-посконных угро-финнов - только уродливая эрзянка лейкина (русланова) с её идиотскими «валенками», МЯСНИК жуков и нынешнее кровавое уральско-чухонско-удмурто-лубянское х*йло (влад. платонович ПРИВАЛОВ) на троне…
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05.01.2023 10:46 Відповісти
Заодно не забыть забрать: рубиновые звёзды с кремлебашен (проектировал черниговчанин Ф.Ф.Федоровский) и первый моск. памятник (скульптор - И.Мартос, рожд. в Ичне ныне Черниг. обл.)...
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05.01.2023 10:41 Відповісти
это тот случай

.когда крыса возомнила себя Богом.



концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом.
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05.01.2023 08:14 Відповісти
щур
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05.01.2023 08:17 Відповісти
На кацапщині новини починаються і закінчуються Україною.
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05.01.2023 08:14 Відповісти
Да нармально все!
Кращі сруські пропогондрни вже давно довели, що життя орка безцінне-не вартує і копійки
Головне, щоб сруський сцар сьогодні добре покакав
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05.01.2023 08:22 Відповісти
Не добре, а хоч якось сікось/накось... для дослідження ніі лайна ху@ла)
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05.01.2023 08:57 Відповісти
Поки цей інститут камлає про "безуспішні наземні атаки", орки за минулу добу майже оточили Соледар...
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05.01.2023 08:25 Відповісти
А шо ж вони скажуть -- реб"ята там такии замес - не Бахмут а преісподня Ада -- ім же треба набрати свіженьких .
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05.01.2023 08:28 Відповісти
 
 