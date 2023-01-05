Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 109 720 осіб (+810 за добу), 3041 танк, 284 літаки, 271 гелікоптер, 2051 артсистема, 6108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати російських окупантів станом на ранок 5 січня 2023 року становлять приблизно 109 720 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
танків - 3041 (+3) од,
бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
артилерійських систем - 2051 (+12) од,
РСЗВ - 426 (+2) од,
засоби ППО - 215 (+0) од,
літаків - 284 (+1) од,
гелікоптерів - 271 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
спеціальна техніка - 182 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Так что ЗСУ и кабздону ещё есть к чему стремиться...
В Польше задержаны Штирлицы путлерской банды уголовников...
кацапы не собирают свои трупы, кацапы не вывозят их и не отдают родным, кацапы сжигают их в мобильных крематориях.
ЭТОТ МОМЕНТ - слабое место россиян.
Потому - можно создать международные комиссии экспертов , которые будут регистрировать количество трупов на местах боев, поднимать постоянно вопрос в мировых СМИ о невывозе трупов , о крематориях, о заградотрядах, давать постоянно интревью в. Эти комиссии могут создать и информационные площадки для поиска своих дохлых родственников кацапами.
цель - создать уровень недовольства в раше и осуждения миром кацапського зверья.
я общалась с русской женщиной, которая живет в Европе 20 лет . Она дружит все годы с украинцами, она принимает участие в мероприятиях против войны, волонтерит, шьёт украинские флаги и т д
И при всем этом мой коммент , что в Украине погибло более 100000 россиян его ввёл в шок.
это говорит о малой информованоости западного общества о реальных событиях войны
Я і раніше сперечалась зі словаками ( інженерами) - вони не вірили що осінью було 70 000 дохлих кацапів в Україні . Я про це осінью писала на Цензорі.
Такщо навчитися себе вести на Цензорі тактично
Тож цілком природньо, що "срюская жєнщіна" - не цікавиться нічим, окрім того, як заробити, та "вялічія" того місця, де вона не змогла виживати та вимушена була здриснути звідти. Все інше - проходить повз її свідомості.
Повар пригожин гонит на фронт безруких и безногих...и даже хромых...🦍👺👹
чим більше , тим краще
Нашим воїнам щира подяка за супер новини 😠😠😠🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️