Лавра має бути духовним центром Української Церкви, а не осередком псевдорелігійної структури країни-агресора, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко вітає новину про першу службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі на Різдво 7 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Вітаю Православну Церкву України, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня. ... Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви", - зазначив Порошенко.
За його словами, Лавра - національна святина, яка має бути духовним центром Української Церкви.
"А не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром", - підсумував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Не має бажання святкувати Різдво з сектантами фсбешними!
Ломаченко на Парашу!!!
І ще: а чому люди не народжуються олов'яними солдатиками з наперед запрограмованим менталітетом, а здобувають свої переконання впродовж всього життя?
Все самим прийдется..
А дьявола тоже нет?
Петро Олексійович вже вписав своє ім'я в історію України, у Володимира Олександровича теж є такий шанс.
А ви, кацапський воши, що нікого і самих себе не поважають ніколи не отримаєте такого шансу. Дуже багато у вас лайна, не захлинутись вам в ньому - сцикліві ви гніди
Чи то було не на часі, то другоє?
3,14 3 дун сивочолий!
І квартал висміював Томос.
Оті кварталівські рожі, плюси, п'ята колона верещала би про наступ на віру.
Боротьбу з попами.
Зараз коли вже ВСЕ і ВСІМ ясно, і чи не до кожного москвонутого долетіла бімба з благословення московських попів, ЧОМУ зеля не надто хоче передавати нашій церкві історичні будівлі ?
А що до передачі будівель то чув я що Лавра як і усі церкви знаходяться у державній власності, а попи ті будівлі тільки беруть в аренду, чи то люди брешуть? Чи не так? Чи вже щось змінилося?
І вигнати їх було звідтіля як два пальці об асфальт - не подовжувати аренду або наприклад підвищити платню по аренді у сто чи триста разів іноземним концессіям - самі пішли б.
Де ваша відповідь ?
Насправді, довбнів же багато. паства срасії в нас складала кілька мільйонів, чи не з 10.
А це вагомий протестний рух.
Відповідаю обом одразу і Ксенії теж - піськограй це ворог і злочинець. Ви вже мабуть забули як він південь - Маріуполь, Херсон сдав та Київщину, та скільки людей з його вини загинуло? То які можуть бути тут питання? А ваш святий сивочолий брехло і крадій, звісно трохи "кращий" вірніше боягузливіший за цинічного піськограя, але все одно велике падло.
І чим же він викликав вашу ненависть ? Є розумне пояснення, якісь факти, окрім вигадок і перекручень, проплачені пуциним ?
В чому брехня? "святий" сивочолий таки спромігся лавру очистити?
Ще скажи що і медведчука не він витяг та облизував, і нафтопровід напевне не він медведчуку підігнав. Чи то було людям та державі все на користь? А організувати ТРО його з 2014 р. як просили... і що він зробив? Татаров не при ньому виліз? А луценка не будем згадувати? Про медицинську, судову систему та поліцію навіть казати нехочу - повний провал. Так боровся з коррупцією та олігархами що "переміг" усіх падло. Зганьбив та розтоптав Констітуцію і закони! Список довгий, тут місця стільки нема щоб усе перелічити. Гівно твій петя, тільки про піар і думав та що ще прикупити або віджати, а не про захист та державу!
Так і запишемо: Владимир Куценко e877ed1b - пригожинський бот. Касапа, короче.
тема закрита
То зеля просто не хоче, бо йому московські попи подобаються ?
Чи в тебе, як в кожного анархіста, вистачає інтелекту лише накидати на вентилятор?
Всі надії на Пороха ))
Оця вся єрєсь...
Як ні? За 5 років не встиг?
Оскільки твій висер лише на окремих фізичних осіб громадян України, а не проти держави Україна - нехай тобою тут займаються медератори без моєї скарги на Раду форумчан.