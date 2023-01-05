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Новини Політика України
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Лавра (278) Порошенко (13228) ПЦУ (778)

Лавра має бути духовним центром Української Церкви, а не осередком псевдорелігійної структури країни-агресора, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко вітає новину про першу службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі на Різдво 7 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вітаю Православну Церкву України, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня. ... Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви", - зазначив Порошенко.

За його словами, Лавра - національна святина, яка має бути духовним центром Української Церкви.

"А не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром", - підсумував Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
дякуємо Петру Олексійовичу за обʼєднання українського Православʼя, за ПЦУ та Томос !!!

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05.01.2023 09:27
+39
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05.01.2023 09:26
+31
абсолютно.коли в стінах Лаври зазвучить українська молитва,тоді й підуть кардинальні зміни.
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05.01.2023 09:14
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Нє, в кварталі балакали що "термос"
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05.01.2023 09:14 Відповісти
абсолютно.коли в стінах Лаври зазвучить українська молитва,тоді й підуть кардинальні зміни.
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05.01.2023 09:14 Відповісти
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05.01.2023 09:14 Відповісти
Напевно, слідство продовжується.
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05.01.2023 09:25 Відповісти
обосруться зеленые уплютки проводить следствие
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05.01.2023 09:45 Відповісти
Нехай вирішують якнайшвидше питання з датою!
Не має бажання святкувати Різдво з сектантами фсбешними!
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05.01.2023 09:15 Відповісти
101%
Ломаченко на Парашу!!!
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05.01.2023 09:16 Відповісти
не трогай юродивого василя - его бог уже и так с рождения наказал
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05.01.2023 09:46 Відповісти
У него справка с дурдома есть? Если нет - он враг.
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05.01.2023 10:31 Відповісти
На Фанар вже, бач, йому потрібно; не йме попередженням Зе про "дипломатичну партизанщину опозиції"
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05.01.2023 09:18 Відповісти
Ох як дружно подоляцькі тролі повилазили. А ти далі ходиш в гебістську секту?
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05.01.2023 09:39 Відповісти
Он создал ПЦУ и квартал издевался за эт
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05.01.2023 09:42 Відповісти
а я был пионером и комсомольцем и что ?
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05.01.2023 09:48 Відповісти
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05.01.2023 09:26 Відповісти
Про відкриту зраду Луки стало відомо лише в вересні 2022р. До речі, а про яку допомогу просила Марина?
І ще: а чому люди не народжуються олов'яними солдатиками з наперед запрограмованим менталітетом, а здобувають свої переконання впродовж всього життя?
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05.01.2023 09:29 Відповісти
дякуємо Петру Олексійовичу за обʼєднання українського Православʼя, за ПЦУ та Томос !!!

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05.01.2023 09:27 Відповісти
це ти про себе, бидло касапське?
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05.01.2023 09:37 Відповісти
навіть Оланд з Меркель і навіть твій ***** визнали, що мінські домовленості були вигідні Україні тим, що дозволили, дали час відбудувати ЗСУ. А те, що через твою і твого ***** де-факто відмову виконувати належну прописану частину мінських протоколів (починаючи з пункту першого) Україна не виконувала свою (або виконувала з застереженнями) - так це таке природнє право кожної держави. Не виконали, так, в односторонньому порядку - а як інакше?
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05.01.2023 09:50 Відповісти
Чувачок, смени своем дижитал железе айдишный номерок... Шифруешься от призыва в армию? Ничего, рано или поздно ты здесь появишься.
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05.01.2023 09:37 Відповісти
А шо тут роблять мамалижники? До речі, клоун так і не сказав Санду навіщо викрав Чауса.
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05.01.2023 09:39 Відповісти
Ви шо , своix не впiзнали?
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05.01.2023 09:40 Відповісти
Зебіл з Молдови не свої.
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05.01.2023 09:44 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, за кого-чего? голосовавши?
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05.01.2023 10:09 Відповісти
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05.01.2023 10:10 Відповісти
Может потому что иначе вторжение были бы 5 лет назад?
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05.01.2023 09:44 Відповісти
З ким мав розігнати? З іудою Аваковим, з Тимошенко? Він свої помилки виправив, а ви *****?
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05.01.2023 09:45 Відповісти
не позорься кацапский зелебот от вас воняет как от чмобиков дохлых
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05.01.2023 09:50 Відповісти
А тепер про все детальніше, з фактами, будьте ласкаві. Чи ви з звичайний подляковський звіздюк
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05.01.2023 09:51 Відповісти
порох говорить все по ділу
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05.01.2023 09:43 Відповісти
А вообще не хочу вас расстраивать но бога нет. Вернее он был, но простой и примитивный.

Все самим прийдется..
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05.01.2023 09:45 Відповісти
DI GI

А дьявола тоже нет?
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05.01.2023 10:29 Відповісти
ну как бы нет - есть только психи типа путина
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05.01.2023 11:30 Відповісти
Вітаю вас ватніки!
Петро Олексійович вже вписав своє ім'я в історію України, у Володимира Олександровича теж є такий шанс.
А ви, кацапський воши, що нікого і самих себе не поважають ніколи не отримаєте такого шансу. Дуже багато у вас лайна, не захлинутись вам в ньому - сцикліві ви гніди
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05.01.2023 10:02 Відповісти
Транслэйтор? так незграбно... пфи...
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05.01.2023 10:07 Відповісти
зе вже влятався в історію численими скандалами, "великим крадівництвом" і лизанням дупи )(уйло, під гаслом "какая разніца ..." ...





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05.01.2023 10:26 Відповісти
А шо ж ти петя не спромігся Лавру очистити, ти ж був при владі?
Чи то було не на часі, то другоє?
3,14 3 дун сивочолий!
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05.01.2023 10:07 Відповісти
Бо маскванутих було забагато.
І квартал висміював Томос.
Оті кварталівські рожі, плюси, п'ята колона верещала би про наступ на віру.
Боротьбу з попами.
Зараз коли вже ВСЕ і ВСІМ ясно, і чи не до кожного москвонутого долетіла бімба з благословення московських попів, ЧОМУ зеля не надто хоче передавати нашій церкві історичні будівлі ?
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05.01.2023 10:13 Відповісти
А, ну тепер зрозуміло - то сивочолий виявляється кварталу злякався, із страшним піськограєм, ну і було не очевидно... ))
А що до передачі будівель то чув я що Лавра як і усі церкви знаходяться у державній власності, а попи ті будівлі тільки беруть в аренду, чи то люди брешуть? Чи не так? Чи вже щось змінилося?
І вигнати їх було звідтіля як два пальці об асфальт - не подовжувати аренду або наприклад підвищити платню по аренді у сто чи триста разів іноземним концессіям - самі пішли б.
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05.01.2023 11:14 Відповісти
А чого Зеля боявся ? І зараз боїться ?
Де ваша відповідь ?
Насправді, довбнів же багато. паства срасії в нас складала кілька мільйонів, чи не з 10.
А це вагомий протестний рух.
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05.01.2023 11:20 Відповісти
та він же ж закидує Порошенку, що до 2019-го не вигнав з Лаври московитів. А Зе в нього "невінуватая".
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05.01.2023 11:25 Відповісти
Більшість зелібобів визнають, що до 25 лютого 2022 президентом в нас був Порошенко, бо гуморист абсолютно не справлявся з посадою.
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05.01.2023 11:27 Відповісти
Мур чого влазиш до діалогу зі своїми недолугими домислами про хто і що тут гадає?
Відповідаю обом одразу і Ксенії теж - піськограй це ворог і злочинець. Ви вже мабуть забули як він південь - Маріуполь, Херсон сдав та Київщину, та скільки людей з його вини загинуло? То які можуть бути тут питання? А ваш святий сивочолий брехло і крадій, звісно трохи "кращий" вірніше боягузливіший за цинічного піськограя, але все одно велике падло.
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05.01.2023 13:32 Відповісти
Ми нічого не забули. Ніхто не каже що Порох - ідеал. Але і ви не ідеальний. Ніхто з нас.
І чим же він викликав вашу ненависть ? Є розумне пояснення, якісь факти, окрім вигадок і перекручень, проплачені пуциним ?
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05.01.2023 13:58 Відповісти
ти не писти про домисли! Он, вище, "петя не спромігся Лавру очистити" - це ти ж накинув гівна брехні. Причому гівна спрощеного, з методичок, яким ви, боти, своїм зедебілам мізки засираєте.
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05.01.2023 14:15 Відповісти
З яких методичок? Ти хворий ботяра! Сидиш тут тільки щоб срач розводити та людей паплюжити. Ох ти ж і гни9а
В чому брехня? "святий" сивочолий таки спромігся лавру очистити?
Ще скажи що і медведчука не він витяг та облизував, і нафтопровід напевне не він медведчуку підігнав. Чи то було людям та державі все на користь? А організувати ТРО його з 2014 р. як просили... і що він зробив? Татаров не при ньому виліз? А луценка не будем згадувати? Про медицинську, судову систему та поліцію навіть казати нехочу - повний провал. Так боровся з коррупцією та олігархами що "переміг" усіх падло. Зганьбив та розтоптав Констітуцію і закони! Список довгий, тут місця стільки нема щоб усе перелічити. Гівно твій петя, тільки про піар і думав та що ще прикупити або віджати, а не про захист та державу!
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05.01.2023 18:17 Відповісти
побрехеньки з методичок пригожина аж смердять... Навіть в такій деталі, як "коррупція"
Так і запишемо: Владимир Куценко e877ed1b - пригожинський бот. Касапа, короче.
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05.01.2023 19:37 Відповісти
йди за кораблем...
тема закрита
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05.01.2023 23:20 Відповісти
Зараз протестів не буде, і ворожнечі на релігійному грунті теж.
То зеля просто не хоче, бо йому московські попи подобаються ?
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05.01.2023 11:22 Відповісти
так зроби, вижени, підвищуй.
Чи в тебе, як в кожного анархіста, вистачає інтелекту лише накидати на вентилятор?
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05.01.2023 11:23 Відповісти
А він не може. І ЗЕ не може.
Всі надії на Пороха ))
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05.01.2023 11:32 Відповісти
х як ти заспівав. А взимку 18-19рр після атаки кацападлів на українські катери при намаганні ввести військовий стан ти і тобі подібні кипЯтком мочились що Порошенко узурпатор!. А ти не допускаєш що в такому разі вдалобся наростити в Україні оборонні сили і ***** не пішов би своєю ордою в лютому 22р?.Ні такі як ти "уставшиє от вайни" і "хуже не будєт і хоть паржом"проголосували в 19р за шапіто 95!Так само було б і з масковськими сектантами- вили б що влада "вмєшиваетса в дела церкві".
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05.01.2023 11:10 Відповісти
А коли стало питання закриття інтеру, тут ліберали так переполошились, мовляв свободу преси придушують, не все так одназначно, Петя барига, і прикацаплені жорналісти правду пишуть....Ми ж не росія канали закривати
Оця вся єрєсь...
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05.01.2023 11:26 Відповісти
пруфи в студію, інакше ти брехун і гнида що ********
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05.01.2023 13:41 Відповісти
а ти чого не очистив ??? чому вам зелебобікам, кусі все винні, усі все повинні були зробити !!! треба було організувати симпатиків, написати плакати, завти у Лавру і викинути з відти цей фсб кацапській біонепотріб !!!
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05.01.2023 11:24 Відповісти
він не міг очистити, тому що це, як виявилось, касап ольгінський
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05.01.2023 19:41 Відповісти
Так Порошенко заборонив діяльність маськовського патріархату в Україні.

Як ні? За 5 років не встиг?
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05.01.2023 11:33 Відповісти
бот ольгінський свіжезаряжений, тебе видають VPN та нездалий Google Translate.
Оскільки твій висер лише на окремих фізичних осіб громадян України, а не проти держави Україна - нехай тобою тут займаються медератори без моєї скарги на Раду форумчан.
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05.01.2023 11:42 Відповісти
аааа, це вже висер на державу....
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05.01.2023 12:01 Відповісти
 
 