Вибухи на аеродромі в Енгельсі ускладнили для РФ ракетні атаки по Україні, - британська розвідка
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Росія змушена була перекинути далеку авіацію з Енгельса на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR та середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE дальньої авіації (LRA).
За даними британської розвідки, 5 та 26 грудня було завдано ударів по авіабазі LRA в Енгельсі, кілька літаків пошкоджено. Росія, найімовірніше, відреагувала на інциденти, провівши загальне розосередження літаків LRA, особливо на аеродромах, що розташовані далі від України.
LRA, як і раніше, зможе запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки дальність дії цієї зброї становить 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.
"Однак польоти з місць розосередження додадуть додаткове навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажать обмежену кількість льотних годин, доступних на цих застарілих літаках", - зазначають у Міноборони Британії.
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