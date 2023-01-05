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Велика Британія (3649) вибух (3741) розвідка (3611) Росія (47118) аеродром (166)

Вибухи на аеродромі в Енгельсі ускладнили для РФ ракетні атаки по Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енгельс

Росія змушена була перекинути далеку авіацію з Енгельса на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR та середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE дальньої авіації (LRA).

За даними британської розвідки, 5 та 26 грудня було завдано ударів по авіабазі LRA в Енгельсі, кілька літаків пошкоджено. Росія, найімовірніше, відреагувала на інциденти, провівши загальне розосередження літаків LRA, особливо на аеродромах, що розташовані далі від України.

LRA, як і раніше, зможе запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки дальність дії цієї зброї становить 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

"Однак польоти з місць розосередження додадуть додаткове навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажать обмежену кількість льотних годин, доступних на цих застарілих літаках", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на російському аеродромі "Енгельс" 26 грудня пошкодив літаки, - ГУР

Автор: Наталя Джума
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Атака безпілотниками по аеродрому у Енгельсі була успішною не лише через те, що були пошкоджені декілька бмбардувальників. Головний її здобуток полягав у тому, що кацапи перегнали своє залізяччя на величезну відстань. І тепер, щоб здійснити наступну таку, їм треба витрачати купу часу на те, щоб дістатися заданого квадрату. А оскільки літакі старі, а двигуни зношені, то величезні відстані поступово вбивають їхній моторесурс. Нових двигунів немає і не буде, бо вони їх не виробляють більше. Подовжувати їхній моторесурс ремонтами до безкінечності вони не можуть. Отже кацапи своїми руками добивають свої ж власні літаки.
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05.01.2023 09:51 Відповісти
https://youtu.be/ojaV3KOSZOI...

Обстрел Крыма не дронами...😝😝
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05.01.2023 10:06 Відповісти
Вокруг Донецка идут бои, кажуть дончани ... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤💙💛🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🤣
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05.01.2023 10:11 Відповісти
вони там завжди ідуть, позиції ЗСУ за 10км від Донецьку з 2014 року
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05.01.2023 11:35 Відповісти
 
 