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Рашисти відбирають у аграріїв ангари, щоб розмістити там військових РФ, - Луганська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Російські загарбники розселяють своїх військових по ангарах, які відібрали у аграріїв.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Свавілля спостерігається й у Біловодській громаді. Там окупаційна влада змушує аграріїв звільняти ангарні приміщення, аби заселяти туди російських солдат. Також на базі сучасної лікарні, якою вона була до 24 лютого минулого року, тепер розташований військовий госпіталь, який завалений пораненими окупантами", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, такі ж процеси спостерігаються і в окупованому Луганську.

"Щоправда, там "вагнерівців" вже пакують до неврологічного відділення обласної клінічної лікарні, де найманцями зайнято близько 100 ліжко-місць. В інших медичних закладах міста вільних місць практично не залишилося", - додали в обладміністрації.

Водночас, зазначили в ОВА, жителі окупованого Сєверодонецька замерзають за відсутності теплопостачання і не можуть зрозуміти, чому окупаційна влада до пункту тимчасового розміщення пустила тільки 67 осіб, хоча розрахований він нібито на 700 осіб, про що повідомляє російська пропаганда.

"Більш того, цей пункт заповнений менше, ніж на 10 %, а в місті збираються відкривати ще два аналогічних. Для обраних", - підсумували в обласній адміністрації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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05.01.2023 09:45 Відповісти
От і добре, не треба тих фашистів-орків по полях шукати...
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05.01.2023 09:54 Відповісти
Головне, щоб координати ангарів були відомі.
Тоді чмобікам точно буде тепло та затишно. 😁
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05.01.2023 10:52 Відповісти
вони давно відомі і є на картах Гугл ...
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05.01.2023 11:27 Відповісти
нехай аграрії повідомляють координати своїх ангарів, а ми після війни компенсуємо!
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05.01.2023 10:58 Відповісти
там не ті аграрії
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05.01.2023 12:09 Відповісти
 
 