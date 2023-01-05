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Цей і наступний опалювальні сезони Україна житиме за рахунок власного газовидобутку, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

газ

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що теплова генерація буде нести значне навантаження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Зараз основне завдання – пройти ОЗП. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. Росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації і до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження", - пояснив очільник міністерства.

За його словами, протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

"Цей і наступний опалювальні сезони ми будемо жити за рахунок власного видобутку. І це факт, який треба прийняти і виходячи з нього розраховувати подальші плани", - підсумував Галущенко.

Також читайте: Німеччина повністю припинила імпорт газу, нафти та вугілля з Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Не здивуюся,якщо газ власного видобудку буде дорожчий за куплений деінде.Ігоря Валерійовича це не стосується.
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05.01.2023 10:21
+7
Тільки що слізно просили Захід допомогти з газом, бо навіть при виїзді більше 8 млн жителів, та втрати споживання на захоплених та зруйнованих територіях, газу "закачаного більше ніж у всі роки" не вистачає. Зезвиздуни.
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05.01.2023 10:25
+5
Навіть немає здивування, бо тільки недавно повідомляли, що 8 мільйонів гпромадян в Європі, більше мільйона в окопах, такі міста як Сімферополь, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Северодонецьк, Маріуполь, Бердянськ та інші в окупації то і нагрузка на теплові меренжі набагато менша, то і газ українського видобутку має ще залишитися?
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05.01.2023 10:26
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Не здивуюся,якщо газ власного видобудку буде дорожчий за куплений деінде.Ігоря Валерійовича це не стосується.
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05.01.2023 10:21 Відповісти
Видобутку
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05.01.2023 10:22 Відповісти
В Україномовній статті все вірно, до російської чиплятися недоцільно.
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05.01.2023 12:17 Відповісти
Замість перевірки законності прихватизації ліцензій і вишок, ціноутворення газу власної добичі, виконання статті Конституції про народні надра- беруться кредити і закуповується вкрадений приватний газ по максимальним цінам
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05.01.2023 10:23 Відповісти
Тільки що слізно просили Захід допомогти з газом, бо навіть при виїзді більше 8 млн жителів, та втрати споживання на захоплених та зруйнованих територіях, газу "закачаного більше ніж у всі роки" не вистачає. Зезвиздуни.
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05.01.2023 10:25 Відповісти
Навіть немає здивування, бо тільки недавно повідомляли, що 8 мільйонів гпромадян в Європі, більше мільйона в окопах, такі міста як Сімферополь, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Северодонецьк, Маріуполь, Бердянськ та інші в окупації то і нагрузка на теплові меренжі набагато менша, то і газ українського видобутку має ще залишитися?
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05.01.2023 10:26 Відповісти
Нічого не залишиться.Ось ці двоє про це подбають.Україна їм ще й доплатить.
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05.01.2023 10:33 Відповісти
пздж
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05.01.2023 10:26 Відповісти
А раніше чому так не могли? Війна знадобилася, щоб згадати, шо є своє?
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05.01.2023 10:37 Відповісти
Колись,не за цієї каденції,ВР дала згоду на продаж газу,нашого видобування за кордон. А це вже цю владу прижопили і вони вирішили,що будуть нам продавати наший газ, цікаво по якій ціні?
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05.01.2023 10:58 Відповісти
Потому что основной потребитель газа это промышленные предприятия, которые сейчас не работают. Поэтому потребность упала.
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05.01.2023 12:08 Відповісти
Рашистські крилаті ракети тепер полетять у наші "місця видобутку"?
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05.01.2023 10:41 Відповісти
.
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05.01.2023 10:49 Відповісти
Що там Шмигаль казав про запаси газу з Заходу?

Невже хтось з них бреше?
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05.01.2023 10:50 Відповісти
а шо так можна було? а чому раніше тоді купували газ у рассеюшкі?
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05.01.2023 10:56 Відповісти
Питання в тому, а чого лише ці 2 роки? Потім у нас газ закінчиться чи що?
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05.01.2023 11:36 Відповісти
32 года так делать надо было. Но лучше ******* и народ обдирать.
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05.01.2023 11:00 Відповісти
так десятки років і жили за рахунок свого газу, нам впарювали про іморт, ціни в Ротердамі, і необхідність підняття вартості газу, а по факту ще наш копійчаний газ продавали в Європу за 500 долл/тис.м.куб.
Юля Тимошенко вже десять рік про це каже, ну бо вона як ніхто в "тємє". Вона з корєфаном Пашею Лазаренко в 90-і початок 2000-х так і продавали в Європу. Потім її відкинули від корита і прийшли інші "менеджери"
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05.01.2023 11:36 Відповісти
пів країни зруйновано, економіка стоїть, нах той газ, скоро беніна прислуга почне купувати.
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05.01.2023 11:49 Відповісти
дЕрмак и его подруга Сексолог Илащук усе паришають...😝
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05.01.2023 12:06 Відповісти
Як можна нести подібну "пургу"? Власний видобуток забезпечував потреби га 2/3, та ще й скорочувався з року в рік. Наразі значно скоротився через втрату територій та руйнування. Потреби промисловості зменшились, проте теплової генерації - зросли. Якщо навіть розрахованих запасів не вистачило і виникла необхідність докупівлі вже в цьому році, то які рожеві окуляри носять ці урядовці? Хіба, що відрізати півкраїни від тепла та електропостачання назавжди.
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05.01.2023 12:09 Відповісти
Якраз там де газ видобувають війни то немає і не було.
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05.01.2023 14:03 Відповісти
Леонид Данилыч не олигарх и не миллиардер командует парадом с 1994 года..., А вы думали король видосиков и телемарафонец и лохотронец?😝
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05.01.2023 12:09 Відповісти
В ящике вам никогда и ничего не скажет об истинных причинах негараздів.... або мільярдах долярів з продажу Українського зерна...або гуманітарочки від країн НАТО..яку продають в АТБ по всій країни...хоча вона безоплатно прийшла з ЄС та USA...😝😝😝🤣🤣🤣
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05.01.2023 12:16 Відповісти
Хватить вже каргіловське зерно називати українським.
Не українське воно,а американське
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05.01.2023 14:04 Відповісти
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05.01.2023 12:25 Відповісти
 
 