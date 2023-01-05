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Сьогодні у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина,розмінування

Сьогодні, 5 січня, у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів.

Про це повідомляє в телеграмі Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"На північній околиці столиці тренуватимуться сапери.

У Вишгородському районі сьогодні, 5 січня, проводитимуться навчання для саперів.

Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.

Закликаємо жителів зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямувати до укриття", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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