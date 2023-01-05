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Новини Економіка
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ВВП (254) економіка (714) Мінекономрозвитку (370) Свириденко (137)

Економіка України скоротилася на 30,4%. Це найбільше падіння за часи незалежності, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ввп,падіння

За 2022 рік ВВП України впав на 30,4% (2%). Це найбільше скорочення за весь час незалежності України.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

При цьому падіння у 30,4% - це кращий показник, ніж передбачали за попередніми прогнозами.

Читайте: Кабмін очікує на зростання економіки у наступному році

Вона додала, що успіхи сил оборони України на полі бою, злагоджена робота уряду й бізнесу, незламний дух населення, швидкість відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги.

Раніше повідомлялося, що уряд очікує в 2023 році зростання ВВП на 1%. Інфляція при цьому має уповільнитись до 22,5%.

Також читайте: Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу, - Шмигаль

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
"Хуженібудіт" - говорили вони в 2019 році.
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05.01.2023 10:55
+13
Яка економіка? Та, яку ЗЄ просрав ще у 2020 році?
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05.01.2023 10:55
+13
Нещодавно хтось з уряду чи ОПи сказонув, що економіка пристосувалась і відновлюється.
І народ вірить, аби Зеля щовечора відоси кидав.
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05.01.2023 10:57
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"Хуженібудіт" - говорили вони в 2019 році.
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05.01.2023 10:55 Відповісти
а зараз вони кажуть: а ми не знале што у нас такой сусид ******** ...
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05.01.2023 12:46 Відповісти
Яка економіка? Та, яку ЗЄ просрав ще у 2020 році?
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05.01.2023 10:55 Відповісти
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05.01.2023 11:07 Відповісти
Нещодавно хтось з уряду чи ОПи сказонув, що економіка пристосувалась і відновлюється.
І народ вірить, аби Зеля щовечора відоси кидав.
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05.01.2023 10:57 Відповісти
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05.01.2023 11:06 Відповісти
На улице война а ему цена борща важна, задолбали такие люди =(
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05.01.2023 17:26 Відповісти
Де чувак на самокаті він обіцяв підняти економіку на 40%.
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05.01.2023 11:06 Відповісти
Свою він підняв а ще поборов на 100 відстоків корупцію.
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05.01.2023 12:30 Відповісти
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05.01.2023 11:09 Відповісти
На його кразах армія 8 років їздить.
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05.01.2023 20:36 Відповісти
І це ще не межа. А ви й далі не випускайте людей з країни на заробітки.
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05.01.2023 11:18 Відповісти
73% - це не люди. Це тупориле бидло, якому потрібні приколи. То хай ржуть від безгрошів'я
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05.01.2023 19:04 Відповісти
А обіцяли: "Гірше не буде..."
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05.01.2023 11:25 Відповісти
проте депутатам підняли зп на 30%,ПІТОРАМ
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05.01.2023 11:31 Відповісти
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05.01.2023 11:50 Відповісти
30 відсотків,це взагалі,ще би було добре.Економіка в принципі не працює зараз.
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05.01.2023 11:34 Відповісти
допиз@итесь...(гєть.манцєв)
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05.01.2023 11:52 Відповісти
спасибо 73%
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05.01.2023 12:07 Відповісти
Питання зе-виборцям - а хуже ще може буте, або вже ні?
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05.01.2023 12:29 Відповісти
Вопрос путлеру скорее. Он любой экономике мира может устроить "хуже"! Правда что с рашей при этом будет, другой вопрос...
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05.01.2023 17:28 Відповісти
А як все весело розпочиналось


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05.01.2023 12:43 Відповісти

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05.01.2023 12:45 Відповісти
Гетьманцев , твоя робота гордись зелена тварина. 35 млрд грн подарив лотарейщикам. 87 вкрали на дорогах. З останнього 5 млрд вкрали на експорті зерна.
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05.01.2023 12:52 Відповісти
Нагадаю, що без будь якої війни, у другій половині 2019 року, після приходу до влади Зеленського та партії "Слуга народу", падіння виробництва в Україні склало 9%. Тому ця цифра зараз, після оккупації значної частини території, сильних руйнувань підприємств, виїзду значної частини громадян країни закордон, це ще непогані цифри і я очікував що падіння буде не менш ніж на половину, а тут лише близько 30%. Тому не так вже й погано, і після деокупації всієї території України відновитися зможемо не більш ніж за 10 років, а без партії "слуг" та Зеленського з "кумами" можливо і швидше, якщо допомога Україні з боку союзників буде значною, а заморожені рахунки Рашки за кордоном підуть на репарації у повному обсязі. Тож - буде жити й процвітати вільна Україна, а москалики загніють у власній домовині!
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05.01.2023 13:15 Відповісти
Экономика минус тридцать процентов,а сколько дармоедов-госслужащих сократили,похоже ни одного,все сидят в теплых офисах,пятьдесят зарплата,пятьдесят премия,железная бронь и плевать им на экономику.
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05.01.2023 13:36 Відповісти
Та невже. А як стосовно 1992-1996 років? Отримання зарплатні продукцією, відрізні купони, пусті магазини, бандитизм?! Не меліть дурниць, тоді економіка була на рівні зімбабве.
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05.01.2023 13:47 Відповісти
Трохи не так-падіння було значне,але витратна частина для населення було дуже незначна-житло,комуналка,продукти,освіта,медицина.
Так що зараз навіть не можна порівняти.
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05.01.2023 13:56 Відповісти
Вони зробили нас ще раз. И так будет еще не раз.
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05.01.2023 14:30 Відповісти
ПДВ 20%, мито, побори митників, судів, ЄСВ 22%, ПДФО 18% - як тут може працювати економіка??
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05.01.2023 18:37 Відповісти
Тут головний акцент має бути не на тому, що економіка під час війни падає, а у тому, що Zeмародери абсолютно не проводять реформ аби економіка могла швидко запуститися після завершення війни вже за правилами успішних країн.
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05.01.2023 19:02 Відповісти
То скоротіть тоді 30,4% мерт
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05.01.2023 19:13 Відповісти
О! Як цікаво ! Але хтось своїх 7 млрд $ зберіг!
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06.01.2023 00:20 Відповісти
 
 