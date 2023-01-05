Прогнози Буданова щодо завершення війни базуються на аналізі ситуації та розвідданих, - представник ГУР МО Юсов
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Оптимістичні прогнози керівника української розвідки Кирила Буданова на 2023 рік базуються на розвідданих та аналізі ситуації на полі бою і в світі.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли представник розвідки, особливо очільник розвідки, говорить про такі речі, то це ... стосується чіткої інформації, яка базується на розвідданих, на аналізі ситуації на полі бою, міжнародної ситуації та багатьох інших даних. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті — це інформація, яка підтверджується життям і практикою", - зазначив Юсов.
Він додав, що Буданов не завжди повідомляв оптимістичні новини, зокрема, голова розвідки так само колись попереджав про широкомасштабне вторгнення РФ.
Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що 2023 рік принесе Україні радість і перемогу.
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А ще бачила давній запис, де Зеля погоджується з журналістом, що ТА СТОРОНА це українці. Оті викарячені очі, сплутана мова, аж мендель підбігла, бо зрозуміла що гарант вляпався у шкандаль.
https://twitter.com/PesdukMuhtar/status/1609899393888526336
Такого немає в жодній країні світу.
ОПа намагається затьмарити Залужного цим бабаВанга-розвідником.
. відсутності мозку у зеленій черепній коробці.
https://www.vinnitsa.info/news/nachal-nyk-hur-sprohnozuvav-koly-zakinchyt-sya-viyna-v-********.html
- є і дурні
- і холуї.
Сподіваюсь, нормальні люди ще лишились в зерозвідці, але не на керівних посадах.
Должны быть слышны взрывы кацапских заводов ВПК, аэродромов, военно-морских баз.
А раскрученных пистаболов-блогеров у нас хватает.
https://www.vinnitsa.info/news/nachal-nyk-hur-sprohnozuvav-koly-zakinchyt-sya-viyna-v-********.html
Карти таро не брешуть. 😁 Битва екстрасенсів на мінімалках.
Ексклюзивне інтерв'ю для «Sky News» опублікували на сайті ГУР.