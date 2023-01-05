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Прогнози Буданова щодо завершення війни базуються на аналізі ситуації та розвідданих, - представник ГУР МО Юсов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Оптимістичні прогнози керівника української розвідки Кирила Буданова на 2023 рік базуються на розвідданих та аналізі ситуації на полі бою і в світі.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли представник розвідки, особливо очільник розвідки, говорить про такі речі, то це ... стосується чіткої інформації, яка базується на розвідданих, на аналізі ситуації на полі бою, міжнародної ситуації та багатьох інших даних. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті — це інформація, яка підтверджується життям і практикою", - зазначив Юсов.

Він додав, що Буданов не завжди повідомляв оптимістичні новини, зокрема, голова розвідки так само колись попереджав про широкомасштабне вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що 2023 рік принесе Україні радість і перемогу.

Читайте: Росія має проблеми зі стратегічною авіацією, тому деякі ракети не долітають до цілей, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Извиняюсь конечно за свой тупой вопрос к всезнающим вангам, но всё-таки: кто конкретно просрал Херсон, Мариуполь и Мелитополь?...
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05.01.2023 11:30
+15
Коли глава ГУР починає розповідати такі речі в мас-медіа це вже не ГУР, а відділ "Балтології" або як кажуть .... Базіка Знахідка для шпигуна.
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05.01.2023 11:31
+14
Прогноз Буданова будується на ..
. відсутності мозку у зеленій черепній коробці.
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05.01.2023 11:35
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Дивно. Клоун давно вже закінчив війну.
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05.01.2023 11:26 Відповісти
у своїй уяві...може кокаїновій
А ще бачила давній запис, де Зеля погоджується з журналістом, що ТА СТОРОНА це українці. Оті викарячені очі, сплутана мова, аж мендель підбігла, бо зрозуміла що гарант вляпався у шкандаль.
https://twitter.com/PesdukMuhtar/status/1609899393888526336
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05.01.2023 11:36 Відповісти
Извиняюсь конечно за свой тупой вопрос к всезнающим вангам, но всё-таки: кто конкретно просрал Херсон, Мариуполь и Мелитополь?...
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05.01.2023 11:30 Відповісти
На тупой вопрос тупой отвеет: ПОЦ, т.е. Парень Особой Ценности!
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05.01.2023 11:46 Відповісти
ніхто нічого не просирав !!! ці міста зелені здали ***** виконуючи оманські домовленості "найвечичнішого лідера **********" ...
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05.01.2023 11:47 Відповісти
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05.01.2023 11:48 Відповісти
А шо, ванька і про Чонгар розповів?
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05.01.2023 13:49 Відповісти
Коли глава ГУР починає розповідати такі речі в мас-медіа це вже не ГУР, а відділ "Балтології" або як кажуть .... Базіка Знахідка для шпигуна.
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05.01.2023 11:31 Відповісти
Працює...
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05.01.2023 11:34 Відповісти
Голова розвідки Аналогов_нєт. Інтерв'ю, фотосесії.
Такого немає в жодній країні світу.

ОПа намагається затьмарити Залужного цим бабаВанга-розвідником.
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05.01.2023 12:00 Відповісти
Рейтинг и авторитет военных не дает покоя зеленым. Для этого нужно переместить фокус симпатий людей на своих раскрученных персонажей, а опыт в раскручивании голобородек у них большой
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05.01.2023 12:05 Відповісти
https://youtu.be/2mpR2qcRmgc oblivion npc розвідник мамкіних котлет 😂
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28.01.2023 23:55 Відповісти
Прогноз Буданова будується на ..
. відсутності мозку у зеленій черепній коробці.
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05.01.2023 11:35 Відповісти
А який сенс був в його прогнозах, якщо на них ніяк не реагували?
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05.01.2023 11:52 Відповісти
Буданов звичайний зелений дебіл.

https://www.vinnitsa.info/news/nachal-nyk-hur-sprohnozuvav-koly-zakinchyt-sya-viyna-v-********.html
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05.01.2023 13:18 Відповісти
Південь рашка проишла за пару днів а відбивати треба місяцями .
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05.01.2023 11:35 Відповісти
Це ж закономірність,легше бандюка не пустити в дім ніж потім вигнати
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05.01.2023 12:05 Відповісти
Прогноз буданова будується на співжитті з гогілашвілі
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05.01.2023 11:43 Відповісти
ну так это не главный разсветчык... это чудо клуба веселых и не знающих... что-то зачастил с прогнозами... он все больше напоминает олега безрукова - это был такой нелегал, который сейчас у помета и оскопеевой дрыщет... так тому мозги группа ужасов Менглета во время подготовки отбила... а булданов-гогилашвили как потерял цнотність... тоже на спецподготовке?
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05.01.2023 11:54 Відповісти
ГУР добре укомплектований:
- є і дурні
- і холуї.
Сподіваюсь, нормальні люди ще лишились в зерозвідці, але не на керівних посадах.
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05.01.2023 11:55 Відповісти
і 24 лютого 2022 нічого не сталось ******* ти
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05.01.2023 11:56 Відповісти
ао время второй мировой войны, начальники разведки США и Великобритании регулярно проводили пресконференции и выступали по радио с новостями 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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05.01.2023 11:57 Відповісти
Буданова вообще не должно быть слышно в информпространстве.
Должны быть слышны взрывы кацапских заводов ВПК, аэродромов, военно-морских баз.
А раскрученных пистаболов-блогеров у нас хватает.
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05.01.2023 11:58 Відповісти
Я вибачаюся, але я не вірю розвіднику Буданову. Він перетворивчя на блогера, на висвітлювання гарних новин, але правда не завжди така світла і гарна. Мені здається, що головний розвідник має займатися розвідкою, а не аналітикою на телеекрані.
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05.01.2023 11:58 Відповісти
Це ж тренд такий, бути блохєром. Буданов у тренді.
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05.01.2023 12:05 Відповісти
Вже навіть стібатися з цього нудно
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05.01.2023 12:02 Відповісти
Прогнози буданова, данилова і арестовича - це підсвідома туга за анонсами Битви Екстрасенсів, які не показують через марафон.
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05.01.2023 12:05 Відповісти
Буданов - це наша Кассандра!
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05.01.2023 12:06 Відповісти
любовник арестовича
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05.01.2023 12:21 Відповісти
какая милая и мега-общительная разведка
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05.01.2023 12:21 Відповісти
А хто за Юсова "замовить слово"? Чекаю....
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05.01.2023 12:40 Відповісти
Мдє.
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05.01.2023 12:40 Відповісти
Буданов звичайний зелений дебіл.

https://www.vinnitsa.info/news/nachal-nyk-hur-sprohnozuvav-koly-zakinchyt-sya-viyna-v-********.html
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05.01.2023 13:15 Відповісти
Да да... І попередні прогнози про закінчення війни до Нового року теж були дуже обгрунтованими.

Карти таро не брешуть. 😁 Битва екстрасенсів на мінімалках.
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05.01.2023 13:32 Відповісти
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. (2022)

Ексклюзивне інтерв'ю для «Sky News» опублікували на сайті ГУР.
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05.01.2023 13:37 Відповісти
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05.01.2023 13:51 Відповісти
Замість того щоб робити справи і мовчки виконувати свою міссію пан Буданов мабуть записався до активних блогерів, бо така кількість коментарів що на працю не вистачає часу....
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05.01.2023 15:20 Відповісти
Ідіоти знайшли собі нового "арістовича". Ню-ню, слухайте розвісивши вуха, вже багато чого пророчили, що не збулось. Але у наріда памʼять акваріумної рибки, їм нормально.
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05.01.2023 16:59 Відповісти
 
 