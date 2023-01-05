Прогнози Буданова щодо завершення війни базуються на аналізі ситуації та розвідданих, - представник ГУР МО Юсов

Оптимістичні прогнози керівника української розвідки Кирила Буданова на 2023 рік базуються на розвідданих та аналізі ситуації на полі бою і в світі.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли представник розвідки, особливо очільник розвідки, говорить про такі речі, то це ... стосується чіткої інформації, яка базується на розвідданих, на аналізі ситуації на полі бою, міжнародної ситуації та багатьох інших даних. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті — це інформація, яка підтверджується життям і практикою", - зазначив Юсов.

Він додав, що Буданов не завжди повідомляв оптимістичні новини, зокрема, голова розвідки так само колись попереджав про широкомасштабне вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що 2023 рік принесе Україні радість і перемогу.

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