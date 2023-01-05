Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних, ще 8 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби вбили в Україні 5 цивільних, ще 8 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 04.01.2023 (станом на 09:00 05.01.2023):



Дніпропетровська область - 1 загиблий

Донецька область - 2 загиблих, 3 поранених

Запорізька область - 1 загиблий

Харківська область - 1 загиблий (на міні), 2 поранених (на міні)

Херсонська область - 3 поранених", - йдеться в повідомленні.

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