Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних, ще 8 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
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Російські військові минулої доби вбили в Україні 5 цивільних, ще 8 осіб зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 04.01.2023 (станом на 09:00 05.01.2023):
Дніпропетровська область - 1 загиблий
Донецька область - 2 загиблих, 3 поранених
Запорізька область - 1 загиблий
Харківська область - 1 загиблий (на міні), 2 поранених (на міні)
Херсонська область - 3 поранених", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.01.2023 12:54 Відповісти Мені подобається 2
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