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Ердоган - Путіну: Заклики до миру мають бути підтримані одностороннім припиненням вогню

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що лідери двох країн обговорили питання енергетики, стан та перспективи турецько-російських відносин, а також регіональні процеси, у тому числі російсько-українську війну та Сирію", - зазначає видання.

Ердоган заявив Путіну про націленість на конкретні кроки щодо формування Дорожньої карти для створення газового хаба в Туреччині. У зв'язку з цим глава турецької держави привернув увагу до зусиль щодо розвитку енергетичної інфраструктури Туреччини.

"Торкаючись теми війни між Росією та Україною, турецький лідер нагадав про позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу, що виявилося в домовленості про "зерновий коридор", масштабний обмін полоненими та формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Він наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей", - додало видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина почала масово відмовляти росіянам у видачі посвідок на проживання, – ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
а то у нас тут не війна і не біда, і не геноцид українців русскіми, у нас тут просто не врегульовані розбіжності, щоб йому самому так і по тому ж місцю.
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05.01.2023 12:07
+14
"позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу", плять.

Ердоганові і його однопартійцям скоро вся Україна бажатиме, щоб програв з тріском на виборах, і пішов у небуття політичної історії.
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05.01.2023 12:14
+13
Нагадаю: Накопичувати собі ворогів, то погана рашистська звичка, і не бачу навіщо її переймати, це по перше. По друге - як не крути, а позиція Туреччини дозволила Україні не турбуватися можливого поповнення військового флоту Рашки на Чорному морі через Босфор та Дарданелли. По третє - у Туреччині будуються нові фрегати для України і звідти ми отримуємо БПЛА, деякі системи РСЗО, інше військове забезпечення й ********** та гуманітарну допомогу. Тому якщо )(уйло хоче рвати стосунки зі Стамбулом, то це його справа, а Україні це вкрай не вигідно, принаймні зараз!!!
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05.01.2023 13:27
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а не пора ли Украине этого "миротворца" ырдыгана послать подальше... беспокоится оно... хочется, чтобы курды вздрочнулли турцию и подняли восстание... что года это чмо запоет...
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05.01.2023 11:58 Відповісти
Нагадаю: Накопичувати собі ворогів, то погана рашистська звичка, і не бачу навіщо її переймати, це по перше. По друге - як не крути, а позиція Туреччини дозволила Україні не турбуватися можливого поповнення військового флоту Рашки на Чорному морі через Босфор та Дарданелли. По третє - у Туреччині будуються нові фрегати для України і звідти ми отримуємо БПЛА, деякі системи РСЗО, інше військове забезпечення й ********** та гуманітарну допомогу. Тому якщо )(уйло хоче рвати стосунки зі Стамбулом, то це його справа, а Україні це вкрай не вигідно, принаймні зараз!!!
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05.01.2023 13:27 Відповісти
Турция является мировым лидером среди экспортеров пшеничной муки. Однако внутреннее производство пшеницы в сезоне-2021/22 из-за засухи существенно сократилось, что, в свою очередь, стимулирует страну наращивать импорт зерна.
3 мар. 2022 г. - Международная Конвенция Монтрё позволяет Турции блокировать движение российских военных кораблей через проливы.
февр. 2021 г. - В последнее время Турция и Украина особенно интенсивно наращивают сотрудничество в военной сфере Основными задачами военного сотрудничества с НАТО и Турцией были: обеспечение международной поддержки Украины
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05.01.2023 18:11 Відповісти
..доповню... з Вашого дозволу!! З 26 грудня Туреччина припиниа видачу ВНЖ для громадян смердячої країни! Масові відмови! Пропонується у десятидобовий термін всім громадянам смердячої які не мають ВНЖ залишити Туреччину. Ті ..у кого є ВНЖ ..але не мають ВЛАСНОГО ЖИТЛА. (арендують, проживають у готелях) попереджені..що ВНЖ по закінченню строка дії подовжуватися НЕ БУДЕ!! Повірте!!! У смердячих в Туреччині реальна паніка. А їх наперлося сюди дуже багато.
https://www.tiktok.com/@albert.smm/video/7181763174700469510?_r=1&_t=8YlhKNNivYs&is_from_webapp=v1&item_id=7181763174700469510
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05.01.2023 20:28 Відповісти
У вас совесть есть? Сегодня через Румынию заходит в Украину очередная партия бронемобилей Kirpi (48 шт.) с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. И это не первая поставка. Или Вы думаете, что Шахеды из рогаток сбивают. Про все остальное, включая суда-электропроизводители даже говорить не буду. Не задавались вопросом, что там прилетает по кацапским аэродромам и прочим местам, что там в пыль все разносит? Между прочим аккурат после сообщения, что турки пррвели испытания беспилотников нового типа и баллистической ракеты. Эхххх..... а вы продолжаете сидеть и вбрасывать гуано на вентилятор ((((
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05.01.2023 16:20 Відповісти
Він висловився персонально проти Ердогана, а не проти Туреччини, як країни, яка дійсно в більшості підтримує Україну! А Ердоган веде себе, як хитрюча повія, причому з явними симпатіями до путлєра, бо зараз йому буде аж надто вигідно продавати мацкало-газ через свій хаб по всьому світу.
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05.01.2023 20:30 Відповісти
Надоело, если честно, об'яснять постоянно, что нужно смотреть, что политик делает, а не что он говорит. Вы поймите, вооружение передает не турецкий народ, а правительство Турции. Не говоря уже о том, что Байрактары вообще выпускает зять Эрдогана. Да и вообще..... после всего, если откроется, что происходило в этой подковерной игре и в связке с кем эта игра планировалась, думаю многим украинцам станет по меньшей мере стыдно((( А пока пусть он занимается тем, чем занимается. Забавно наблюдать.
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06.01.2023 19:06 Відповісти
Та ми якось наче й самі добре розуміємо, що не турецький народ передає, а саме держава . Щодо Байрактарів, то теж добре знаємо під чиїм патронатом то все робиться і як в Україну поставляється. Тому багатьом українцям, які то все знають або хоча б розуміють, вже зараз противно і гидотно мати справу з "байрактарщиками" та тому подібними пролобійованими як ви пишите "падкавьорними ігракамі".
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08.01.2023 16:01 Відповісти
Так вам шашечки на машине надо или ехать? Не лезьте в аналитику, пользуйтесь тем, что поставляется, включая бронемашины, которых уже сотни заехали в Украину и кассетные бомбы, кои кроме как из Турции фиг откуда добыть можно. Ну и еще похихикаю напоследок.... турки провели испытания баллистической ракеты. Попробуйте угадать с первого раза, кому они отправятся в первую очередь. Ну а если очень противно, обрптитесь к врачу, пусть от тошноты что-то выпишет, это лучше чем на форуме гадости писать о том, кто протягивает руку помощи.
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11.01.2023 20:16 Відповісти
а то у нас тут не війна і не біда, і не геноцид українців русскіми, у нас тут просто не врегульовані розбіжності, щоб йому самому так і по тому ж місцю.
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05.01.2023 12:07 Відповісти
І згоден і ні. Мене не турбують формулювання від тих, хто на практиці мені допомагає, чи то у війні, чи то у "конфлікті" чи "розбіжностях". Може це й цинічно, але дієво задля перемоги України і це ГОЛОВНЕ!!!
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05.01.2023 13:30 Відповісти
"позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу", плять.

Ердоганові і його однопартійцям скоро вся Україна бажатиме, щоб програв з тріском на виборах, і пішов у небуття політичної історії.
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05.01.2023 12:14 Відповісти
На сьогодення є кращі пропозиції?! Прошу озвучити!
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05.01.2023 13:31 Відповісти
Ви знаток турецьких політиків? Ні? То якого біса пихати дурну фразу?
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05.01.2023 20:31 Відповісти
Знатоки турецкой политики откровенно ржут над лохотроном в исполнении Эрдогана. Это еще тот наперсточник. Не зря именно его выбрали на роль исполнителя. )))
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06.01.2023 19:29 Відповісти
Сцарь та султан папістєлі про Україну. Шоб ви здохли.
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05.01.2023 12:15 Відповісти
"irenka ko"! Тобі треба щось робити з логікою, купити чи що, бо в тебе її не має і ти робиш якісь незрозумілі висновки!
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05.01.2023 14:31 Відповісти
За парєбрік геть
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05.01.2023 14:42 Відповісти
Його що , макрон покусав?!!!
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05.01.2023 12:17 Відповісти
Ні, виборці, яким подобається як Ердоган дбає про мир в Україні!
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05.01.2023 14:30 Відповісти
Скільки вже триває війна..., я ні разу не чув претензій щодо, чи закликів офіційних осіб РФ до Ердогана припинити постачання Байрактарів Україні? Чому?
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05.01.2023 12:18 Відповісти
В тебе мабуть погано із слухом якщо ти "Konsatntin Kotsan" не чув просто скрегіт зубовний та завивання з боку кремлядей по цьому питанню. Більше того, Туреччина відмовила Кремлю у постачанні цих самих "Байрактарів", тож або ти дійсно "глухи" та "сліпий", або видаєш себе за такого, а це вже непокоїть!!!
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05.01.2023 13:35 Відповісти
Переводжу ердоган
вальодя денгу давай!!!
***** - да мій сузірен всє оттам
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05.01.2023 12:22 Відповісти
А, одностороннее прекращение военных действий, с чьей стороны? Со стороны Украины? Тогда шли бы вы дяди за русским кораблем!
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05.01.2023 12:42 Відповісти
Взагалі то "Саша Винтер" треба уважніше отримувати інформацію, у якій сповіщено, що це було сказано Ердоганом у розмові з Путіним, тобто це пропозиція ДО НЬОГО - ПУТІНА. Як на мене, це не можливо тлумачити двояко і допускати думку, що це може стосуватися України, бо для цього треба було це казати Зеленському забувши при цьому, наприклад, що Україна й НЕ ПОЧИНАЛА стріляти по московитам, а навпаки, московити здійснили відкритий широкомасштабний напад вже не прикриваючись термінологією у стилі "сил місцевої самооборони", або "донбаських шахтарів та трактористів"!
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05.01.2023 13:44 Відповісти
Тут и тупому понятно, что речь о прекращении огня не со стороны Украины.
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05.01.2023 14:01 Відповісти
А "Саші Винтеру", бач, "не зрозуміло". Мабуть в нього "логіка" як у Скобєєвої та Солов'йова - навиворіт!
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05.01.2023 14:28 Відповісти
Товчуть воду в ступі...а результат буде нульовий.
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05.01.2023 12:44 Відповісти
Окрім як силового вирішення іншого не може бути, бо злочинці розуміють лише силу, а те, що РоССія злочинець, не кажучи вже про її керівника Путіна, не викликає сумнівів!!!
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05.01.2023 13:45 Відповісти
...херня!!..обсуждать Ukrainu без ее,маразм
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05.01.2023 12:57 Відповісти
Україну Ердоган і не "обсуждав", він дає Кремлю пропозицію - ПЕРЕСТАТИ СТРІЛЯТИ, перш ніж щось брехати світу про "готовність до перемовин"!
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05.01.2023 13:47 Відповісти
Один вже давав ) Один в один казав: проста нужна пєрєстать стрілять. Що вийшло? Всі бачимо. З цим діячем буде те ж саме. Бо "пєрєстать стрілять" можливо лише тоді, коли оте все рашистське лайно буде розчавлене під нуль, а рахостан підпише капітуляцію. Чи таке можливе? Впевнений, що ні: вони будуть стрілять да паслєдняго руцкава!
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05.01.2023 20:40 Відповісти
Поговорили... І що нам з того? Перелили з пустого в порожнє.
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05.01.2023 12:58 Відповісти
Завдяки переливанню "з пустого в порожнє" в Мінську Україна отримала час на асоційоване членство у ЄС, розвиток армії яку зганьбив Янукович, укріплення обороноздатності та озброєнні України, розвиток промисловості яка занепала у 2014 році, налагодження міжнародних стосунків України зі світом. Жаль що цим не скористався Зеленський із "слугами", але навіть того, що було зроблене до весни 2019 року вистачило щоб зупинити повномасштабний напад Рашки, а далі вже пішла допомога завдяки захвату Заходу від спроможності українців чинити супротив рашистам!!!
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05.01.2023 13:53 Відповісти
уж лучше Редже обсуди с ним когда же *********** сдохнет...................................................................
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05.01.2023 12:59 Відповісти
Як сказав Санта Клаус, прочитавши найбільшу кількість однакових побажань мешканців Землі і особисто українців, "Я вам що - кілер?!"
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05.01.2023 13:56 Відповісти
нехай султан остерігається, а то крім курдів ще кацапи обявлять Анталію та Стамбул "ісконно рузьке зємлі". Понаприймав там цього бидла. Пишуть пів-Анталії наїхало та поскупали нерухомість. Вже були конфлікти типу мулла що зранку транслює молитву з мінарету (хто був в Туреччині то знає про що розмова) заважає кацапам спати після нічної пьянки, подали скарги та влаштували мерії міста прочухан
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05.01.2023 13:14 Відповісти
Не переймайся роССіянцями, вони там займають самий маленький, та самий дешевий відокремлений район міста, та й не усі ще у курсі, що за це через рік їм доведеться платити зовсім не малі податки на землю не маючи для цього доходів, і їм доведеться ці дома та квартири ще й продавати за борги, бо навряд чи винайдуть добру роботу з іх неспроможністю вивчати державні мови країн перебування навіть отримуючи там громадянство!
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05.01.2023 14:01 Відповісти
я не переймаюсь, не треба мені ставити такі твердження. Я наводжу факти. а як ви їх інтерпретуєте хворою уявою то вже ваші проблеми.
Мені боляче що є чудові країни які не розуміють що вони роблять пускаючи кацапню. Це і Туреччина, і Грузія і багато з Європи. А щодо укорінення кацапів - то ви не праві, Німеччина яскравий приклад, вони там осіли і вивчили і працевлаштувались, і чудово живуть гадячи всім навкруги, та носячись з червоними ганчірками і триколорами в "день пабєди"
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05.01.2023 14:28 Відповісти
Щодо Стамбулу то чим по вашому кацапи в 18 - 19 століттях займалися постійно воюючи з Османскою імперією . Просто їм турки самі або за допомогою союзників стільки разів давали п***** що їм про це і не хочеться згадувати ( вони ж бо стверджують що ніколи не починали і не програвали війн і Севастополь в них неприступна фортеця ).
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05.01.2023 14:11 Відповісти
.. все!! Кацапи догралися! З 26 грудня кацапам не подовжують и не видають ВНЖ. У десятидобовий термін вони повинні залишити Туреччину. Подовжать ВНЖ тільки тим, хто має власну нерухомість і тільки в дозволених районах. А їх всього 20 відсотків. Всі інші смердячі у Туреччині мають ВНЖ на правах оренди житла. Ця шпарина ЗАКРИТА!!! Ті скарги... що смердячі подали до мерії Анталії та Стамбула зіграли з ними несподіваний жарт! Всі ..хто підписався під петицією будуть депортовані з країни! То прочухан отримали смердячі!!!

https://www.tiktok.com/@medjitstambul/video/7163362272453201154?_r=1&_t=8YloGkZGPRd&is_from_webapp=v1&item_id=7163362272453201154

https://www.tiktok.com/@albert.smm/video/7181763174700469510?_r=1&_t=8YlhKNNivYs&is_from_webapp=v1&item_id=7181763174700469510
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05.01.2023 20:54 Відповісти
ваш ендорган упырь, который продался уже всем, шопа уже не позволяет войти больше
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05.01.2023 13:16 Відповісти
"Ваш" це чий "Olga Strong"?! Судячи з нікнейму в тебе є дуже міцні частини тіла, десь нижче попереку, - ти ними на життя заробляєш та пропонуєш це Ердогану? Йому це точно не потрібно, він сам у змозі тебе задовольнити та ще й )(уйло задовольнити по самі помідори, запропонуй це Путіну, зараз він дуже ймовірно може прийняти таку пропозицію!
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05.01.2023 14:05 Відповісти
не односторонним прекращением огня ( ежу понятно, а Эрдогану нет, что огонь войны возобновится вместе с запасами у х**ла ракет) а односторонним подписанием капитуляции (вывод войск, сдача ядерного оружия, выплата репараций)
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05.01.2023 13:24 Відповісти
Якщо ти "Makar Baboker" не зрозумів, що припинити вогонь пропонують саме Рашці, то тобі час зайнятися розвитком твоїх мізків, бо вони дуже й дуже погано працюють!
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05.01.2023 14:07 Відповісти
рф готова к диалогу с Украиной, но только если Киев выполнит «известные требования и будут учтены новые территориальные реалии»: об этом путин сказал в разговоре с Эрдоганом.
Таким образом, плешивый откинул идею турецкого лидера о одностороннем прекращении огня.
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05.01.2023 13:25 Відповісти
Песдишь, об этом плешивый сказал корреспонденту РИА Новости. А Эрдоган перезвонил плешивому и повозил его носом в собственную тупость.
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05.01.2023 14:09 Відповісти
Да Путін може що завгодно відкидати поки рашиську армію ще не повністю викинули з України хоч 300-тими, хоч 200-тими, але йому все одно доведеться або здохнути, або нагадати самому собі його ж слова - "Нравится не нравится - терпи моя красавица!" И потерпить - по самі гланди! А українці показують и таки виконають повну ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЮ та ДЕНАЦИФІКАЦІЮ РоССії по повній програмі!!!
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05.01.2023 14:12 Відповісти
Сенат Пакистану висунув Ердогана на Нобелівську премію миру за його зусилля з врегулювання української кризи, передає Anadolu.
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05.01.2023 13:25 Відповісти
Бла бла бла ни о чём. За то денежки за зерно текут рекой.
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05.01.2023 13:39 Відповісти
Так він хоч перепродає, а рашисти просто крадуть! Та й дуже слушна пропозиція роССіянцям - припиняйте стріляти та геть з України по добру по здорову!
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05.01.2023 14:16 Відповісти
Розбіжностей?

Рашисти хочуть знищити всі нації в самій рф, та в навколишніх країнах. Хочуть, щоб лишилась одна "нація" - "русскіє", а всі решта - народності, ціль яких служити одному великому народу - русскім.

Ця концепція відома, як "русскій мір", де рф - пуп всесвіту.

Українці ж, знають правду, як мінімум, що рф не має ніякого відношення до Русі, взагалі!

Залісся ніколи Русю не вважалось, в літописах так і писали: "приїхали з Русі на Залісся".
Залісся (так зване "золотоє кольцо") - від "За Лісом", за Брянським лісом, відносно Русі, Києва.

До речі, в тих самих літописах правильно не Владімір, а Володимир путін.

Отже, який такий руський світ несе Московія? Ніякий! Чеченці, буряти, фіно-угорці, українці, білоруси та інші, і інші народи, зі стертою національною свідомістю, манкурти - от і вся Московія.

Потрібно перейменувати рф в московську федерацію, а також повна відмова від рашизму, "русского міра".

Рашизм - коричнева чума 21-го століття.

А чумних людей ізолюють, а трупи спалюють.
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05.01.2023 13:50 Відповісти
Він наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей", -заклик до миру-"ДЕОКУПАЦІЯ ВСІЄЇ ТЕРИТОРІЇУ КРАЇНИ" ,а після виконання цього заклику і діалогу з рашистом більше не потрібно
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05.01.2023 13:55 Відповісти
Все одно треба буде підписувати якийсь договір після повної деокупації України, а як його назвуть не має значення. Ленін у свій час підписав Брестські угоди, представники гітлерівської Німеччини - акт капітуляції, японський імператор - капітуляцію та мирну угоду, головне щоб агрессор визнав свою поразку а не продовжував роздмухувати війну до того, щоб Абрамси, Леопарди, Оплоти, Булати були вимушені входити у Москву та руйнувати її до фундаменту. Сподіваюсь що у рашистів вистачить розуму це зрозуміти й таки зупинитись на краю провалля!!! А те що вони після цього будуть робити, як ділити свою країну будуть, то не наша справа, аби без негативних наслідків для сусідів та без ядерної зброї!!!
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05.01.2023 14:24 Відповісти
Эрдагану доверяй но проверяй,по большому счету ему так не плохо ,главный принцип найти выгоду,не важно скакой стороны
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05.01.2023 14:32 Відповісти
Танчик. у 1888 році мудрий німець Бісмарк написав мудре речення "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані".Він правий на всі 100%.
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05.01.2023 14:35 Відповісти
З терористами, масовими вбивцями жодних переговорів не проводять і домовленостей і угод не підписують.
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05.01.2023 18:15 Відповісти
..а Ви думаєте Ердоган цього не знає? Він обійме ***** однією рукою...а другою встромить ножа у спину.... Можете не сумніватися у намірах Ердогана...
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05.01.2023 20:58 Відповісти
Ердоган не тільки однією рукою обіймає куйла,а й другою конкретно допомагає йому
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05.01.2023 21:38 Відповісти
.. **конкретну допомогу** озвучте будь ласка!
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05.01.2023 21:46 Відповісти
Купівля рашистських С-400.на 2,5 млрд зелених.Цією покупкою Ердоган "кинув"США із літаками невидимками.Це перше.Як думаєте, чи була окупація українського Криму без відома Ердогана.,як і нинішня війна в Україні? Лише отримавши завірення від Ердогана,що той не буде заважати куйло спочатку окупував Крим.після чого приступив до повномасштабної війни.Якщо в турка одна рука обіймає куйла, а в другій ятаган,то вже за окупацію українського Криму рашисту потрібно було зробити "сікір башка"
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05.01.2023 21:57 Відповісти
.. не отримавши Ф-35 Ердоган кинув не США ..а свою державу. С-400 на сьогодняшній день так і не влилися в єдину систему ППО Туреччини..і вже було поставлене питання передачі їх Україні. Черга на І-35 у США така велика... що США навіть не помітили відмову Туреччини. Про інше, що Ви написали.. це дика маячня. Замість призвища Едоган... можете вставити Меркель... Обама... Оланд... та інше. Можете згадати Трампа... навіть Лукашенка....))) А може Ви ще розповісте як Ердоган **дозволяв** смердячим у Сирії воювати? Може він їм там теж **допомагав**?
З **конкретною допомогою** у Вас пусто!!! Ще спроби будуть?
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05.01.2023 22:33 Відповісти
Дуже хитра заява Ердогана про припинення вогню з однієі сторони ,
тільки не уточнив , яка ж сторона має припинити стріляти - украінська
чи рашистська 😡?
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05.01.2023 14:41 Відповісти
Слухай , бот поганий Виталий Танчик 0fc3d8f4 (тебе тут на гілці зайве багато, щоб це не була твоя робота) ящо твоїх тУпих москів не вистачає зрозуміти те, що ти читаєшь - навіщо тобі знати алфавіт ? Шоб шитися у дУрні своїми тупими зауваженнями? То - вперед, дуринда тупа...
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05.01.2023 14:45 Відповісти
Олег Пономарь: "России нужна пауза для того, чтобы подготовить и перебросить на фронт мобилизованных. .... глава российской "Русской православной церкви" (Гундяев), который открыто одобрил войну РФ против Украины, заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.

P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
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05.01.2023 15:45 Відповісти
цинизм высшей пробы!! тут кровь рекой а этих -бокалы пенные с шампанским!! типа между делом..между устрицами и рябчиками пару фраз о войне и Украине!! Суки отмороженные!!
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05.01.2023 15:52 Відповісти
Хай Ердоган підпише договір про мир із курським народом.
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05.01.2023 15:54 Відповісти
І піде на*** з Кіпру, який окуповує з 1974-го року.
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05.01.2023 19:43 Відповісти
..Ваша заява нічим не відрізняється від такої фрази!!

Хай Ердоган підпише договір про мир із курським народом.
Хай Зеленський підпише договір про мир із даунбаським народом.

Стовідсоткове співпадіння! Ви до цього агітуєте?
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05.01.2023 21:03 Відповісти
А теперь открываем тренды ютуба и смотрим Турция на ровне с Индией и Бразилией вообще не интересуются ни войной ни новостями на эту тему в отличии от Европы, США, Канады и даже Австралии, у них на первом месте Турецкая лира
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05.01.2023 16:20 Відповісти
Еще один зашифрованный дружок кремлевского карлика такая история была ранее когда Адольфовна с дружком ***** справедливо урегулировала разногласия результат очевиден - сказки стары как мир... поэтому #башить пидаров беспощадно...
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05.01.2023 16:47 Відповісти
Ничего не понял,но очень интересно...
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05.01.2023 17:52 Відповісти
как когда-то говорил мышаня хванецкий - одно неверное движение - и ты отец... так и зеле... как только он дёрнецца - сразу по каплычке вместе с его свинорылым стефанчуком, трахамонией и все... были - и уже нет... скорее бы... просьба одна - ВСУ! возглавьте Украину!
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05.01.2023 18:40 Відповісти
Ердоган не проиграет на выборах. Он диктатор. Конкурента посдил в тюрьму ни за что. Мэра Стамбула. Таким людям нечего делать в НАТО. Он пытается получить максимальную выгоду с войны Украины.
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05.01.2023 20:36 Відповісти
И че? Если они перестанут стрелять, то пусть оставляют себе все оккупированное? Че у них там в голове?
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05.01.2023 21:25 Відповісти
 
 