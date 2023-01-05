Ердоган - Путіну: Заклики до миру мають бути підтримані одностороннім припиненням вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що лідери двох країн обговорили питання енергетики, стан та перспективи турецько-російських відносин, а також регіональні процеси, у тому числі російсько-українську війну та Сирію", - зазначає видання.

Ердоган заявив Путіну про націленість на конкретні кроки щодо формування Дорожньої карти для створення газового хаба в Туреччині. У зв'язку з цим глава турецької держави привернув увагу до зусиль щодо розвитку енергетичної інфраструктури Туреччини.

"Торкаючись теми війни між Росією та Україною, турецький лідер нагадав про позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу, що виявилося в домовленості про "зерновий коридор", масштабний обмін полоненими та формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Він наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей", - додало видання.

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