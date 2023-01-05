Про наявність в іранських дронах деталей західного виробництва стало відомо ще після перших атак у вересні, - Повітряні сили

Про наявність в іранських безпілотниках деталей західного виробництва стало відомо ще після перших атак РФ у вересні.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було відомо, так, що і США, мається на увазі підприємства, є виробниками цих запасних частин тих дронів, які у вересні були захоплені вцілілими. Тобто, вони були збиті або самі приземлилися на гілках дерев. Було досліджено одразу ще у вересні, і вже зараз є певні висновки, що справді Іран їх отримував", - сказав він.

Ігнат зазначив, що Україна швидко оприлюднить дані, але західні країни ставляться до цього дуже обережно, оскільки "потрібна юридична площина, куди це потрібно вмістити".

Речник Повітряних сил додав, що Іран, безумовно, всіма механізмами намагатиметься уникнути посилення санкцій і заперечувати надання РФ дронів.

"Можливо, Росія відкриє у себе фейковий завод цих іранських дронів, який начебто вироблятиметься на її території", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в іранських дронах, які застосовує РФ, виявили технології понад десятка компаній зі США.

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