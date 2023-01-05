Президент Сербії Вучич звинуватив ЄС у втручанні у внутрішні справи у зв’язку із закликами запровадити санкції проти РФ

Президент Сербії Александр Вучич заявив у середу, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним" втручанням у внутрішні справи його держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У заяві Вучич високо оцінив економічні та політичні досягнення свої та своєї країни і порівняв себе з вовком, якого не вдається приборкати під міжнародним тиском.

"Дуже дякую вам за втручання у наші внутрішні справи у такий брутальний спосіб", - іронізував він, маючи на увазі заклики Заходу.

Хоча Сербія формально прагне членства в ЄС, вона неодноразово ігнорувала заклики узгодити свою зовнішню політику з Євросоюзом, відмовляючись приєднатись до міжнародних санкцій проти Москви у зв'язку з війною в Україні.

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