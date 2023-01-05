УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11586 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
3 287 21
Росія (47118) санкції (6827) Сербія (256) Євросоюз (6990) Вучич (53)

Президент Сербії Вучич звинуватив ЄС у втручанні у внутрішні справи у зв’язку із закликами запровадити санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вучич,путін

Президент Сербії Александр Вучич заявив у середу, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним" втручанням у внутрішні справи його держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У заяві Вучич високо оцінив економічні та політичні досягнення свої та своєї країни і порівняв себе з вовком, якого не вдається приборкати під міжнародним тиском.

"Дуже дякую вам за втручання у наші внутрішні справи у такий брутальний спосіб", - іронізував він, маючи на увазі заклики Заходу.

Хоча Сербія формально прагне членства в ЄС, вона неодноразово ігнорувала заклики узгодити свою зовнішню політику з Євросоюзом, відмовляючись приєднатись до міжнародних санкцій проти Москви у зв'язку з війною в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію, - Вучич

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Да не хочешь - иди наккуй, втручайся в место между путинских булок.
показати весь коментар
05.01.2023 12:28
+17
Вучич выглядит ,как стреднестатистический дурачек который был не злой,но и с которым дружить было западло.Но он был в каждом дворе
показати весь коментар
05.01.2023 12:31
+12
Для таких має існувати інший механізм хочеш торгувати з РФ, заробляти гроші, платити гроші РФ, які остання використовує на провадження війни, отримуй санкції ві ЄС та США.
показати весь коментар
05.01.2023 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не хочешь - иди наккуй, втручайся в место между путинских булок.
показати весь коментар
05.01.2023 12:28 Відповісти
Хабадник поддержал хабадника.
Изображают - один "русского", а второй - "серба".
показати весь коментар
05.01.2023 12:31 Відповісти
Для таких має існувати інший механізм хочеш торгувати з РФ, заробляти гроші, платити гроші РФ, які остання використовує на провадження війни, отримуй санкції ві ЄС та США.
показати весь коментар
05.01.2023 12:29 Відповісти
Вучич выглядит ,как стреднестатистический дурачек который был не злой,но и с которым дружить было западло.Но он был в каждом дворе
показати весь коментар
05.01.2023 12:31 Відповісти
Ха-ха.З вовком воно себе порівняло.Та той Вучич навіть на шолудивого коростяного пса не тягне.Мордата підстилка пуйловська.Хоче в ЄС ,а дупу лиже бункерному діду.Так розкарячився,що ось-ось дупа репне.
Європолітикам на замітку-треба їм отой сербський геморой?
показати весь коментар
05.01.2023 12:32 Відповісти
Сербії потрібен Євромайдан
показати весь коментар
05.01.2023 12:34 Відповісти
Ще один хоче країну *уйлу здати.
показати весь коментар
05.01.2023 12:35 Відповісти
таке посміховисько, воно себе хоча б бачить?
показати весь коментар
05.01.2023 12:35 Відповісти
Дивно, що Сербія неймовірно блиська до України...мовою, характером, менталітетом, культурою...і так віддана рашці......з якою нічого, зовсім нічого спільного у всіх сенсаї
показати весь коментар
05.01.2023 12:39 Відповісти
серби-це балканські кацапи,що у нас з ними спільного? якщо й можна порівнювати,то як на мене то нам хорвати значно блище ментально
показати весь коментар
05.01.2023 12:44 Відповісти
Нічого спільного в сербів з українцями немає. Брудні балканські цигани.
показати весь коментар
05.01.2023 12:49 Відповісти
Ще до срб руки України дійдуть. Срати будете кривавими соплями.
показати весь коментар
05.01.2023 12:42 Відповісти
А кому в ЕС нужны сербские обезьяны ?
показати весь коментар
05.01.2023 12:43 Відповісти
присипати в траншеї поруч з жертвами братушек, на два дні.
а потім - все розкопував би і під "гімн" совку. - але бадьоро, та з пляшкою, двома, одна з них - в руках. як це гівно Європа типу хоче в себе втянуть? смердозорій просто, реально гнійник. ну як Туреччина - там .Султан ще посперечається з пуйлом за місце ригоанального главаря(Байрактари сказали хто з цих двох дідів Султан, а хто сцарьок)
показати весь коментар
05.01.2023 12:44 Відповісти
Еще одна обосранная недоимперия...
показати весь коментар
05.01.2023 12:46 Відповісти
Серби і кацапи почали першу світову війну.
показати весь коментар
05.01.2023 12:48 Відповісти
Россияне начали маскировать свои военные топливные (а возможно и другие) грузовики под лесовозы
показати весь коментар
05.01.2023 12:54 Відповісти
Це розкриває нові можливості партизанам - тепер легше буде їх підпалити.
показати весь коментар
05.01.2023 14:43 Відповісти
Хтось чекав від цього прох*йловського пі*араса щось інше?
показати весь коментар
05.01.2023 13:14 Відповісти
Коли Путін нападе на Сербію, це буде брутальним втручанням в справи Сербії? Я думаю, що ні.
показати весь коментар
05.01.2023 13:17 Відповісти
Тут все просто, Вучич - або ЄС, або РФ. Разом ніяк.
показати весь коментар
05.01.2023 13:30 Відповісти
 
 