Президент Сербії Вучич звинуватив ЄС у втручанні у внутрішні справи у зв’язку із закликами запровадити санкції проти РФ
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Президент Сербії Александр Вучич заявив у середу, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним" втручанням у внутрішні справи його держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
У заяві Вучич високо оцінив економічні та політичні досягнення свої та своєї країни і порівняв себе з вовком, якого не вдається приборкати під міжнародним тиском.
"Дуже дякую вам за втручання у наші внутрішні справи у такий брутальний спосіб", - іронізував він, маючи на увазі заклики Заходу.
Хоча Сербія формально прагне членства в ЄС, вона неодноразово ігнорувала заклики узгодити свою зовнішню політику з Євросоюзом, відмовляючись приєднатись до міжнародних санкцій проти Москви у зв'язку з війною в Україні.
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Изображают - один "русского", а второй - "серба".
Європолітикам на замітку-треба їм отой сербський геморой?
а потім - все розкопував би і під "гімн" совку. - але бадьоро, та з пляшкою, двома, одна з них - в руках. як це гівно Європа типу хоче в себе втянуть? смердозорій просто, реально гнійник. ну як Туреччина - там .Султан ще посперечається з пуйлом за місце ригоанального главаря(Байрактари сказали хто з цих двох дідів Султан, а хто сцарьок)