УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11586 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 334 20
війна (56124) Росія (47118) Франція (1965) Запорізька АЕС (884) Колонна (58)

Франція допомагає переконати і Росію, і Україну створити захисну зону на ЗАЕС, - глава МЗС Колонна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Франція допомагає переконувати країну-окупанта Росію – і Україну також – створити зону безпеки навколо Запорізької атомної електростанції у захопленому росіянами українському місті Енергодар.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

За її словами, Франція "допомагає Міжнародному агентству з атомної енергії та його директору Рафаелю Гроссі, який взявся за цю непросту місію, спробувати переконати і Росію, і Україну встановити захисну зону".

На питання про можливу нову телефонну розмову між президентом Франції Емманюелем Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним глава МЗС Франції повідомила, що така "не запланована", але "не виключено, що вони поговорять, як розмовляли один з одним і раніше".

"Він (діалог. - Ред.) залишається корисним, зокрема, аби спробувати обмежити ризик ядерної аварії на Запорізькій АЕС", - додала Колонна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ не вдасться добитися створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, - глава НАЕК "Енергоатом" Котін

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Сюр якийсь.У на украли серед білого дня на очах усього світу АЕС,і тепер ще й нас же в чомусь переконувати збираються.Дограються "занепокоєні",що світова судова і правова система накриється мідним тазом.Макрони і йому подібні своєю дурнуватою поведінкою створюют прецедент-можна мародерити у сусідніх держав все,що забажаєте,і вам ще й допоможуть такі от макроно-гроссі закріпити вкрадене за злодієм
показати весь коментар
05.01.2023 12:48
+13
Україну у чому переконувати?
показати весь коментар
05.01.2023 12:41
+7
для початку потрібно, щоб касапський голос на Радбезі ООН не враховувався.
показати весь коментар
05.01.2023 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україну у чому переконувати?
показати весь коментар
05.01.2023 12:41 Відповісти
Чимось поступитися, але чим?
показати весь коментар
05.01.2023 13:28 Відповісти
Ермак з безуглой на це світло не проллють... Хлопців з передовой гарно відслідковують та погрожують судами якщо щось пробалакаються...

Тому робіть висновок що війна зовсім не патріотична... вона на виснаження біоценозу слов'янського, а отже всі дії на подовження цієї війни.
показати весь коментар
05.01.2023 18:18 Відповісти
До лампочки.
показати весь коментар
05.01.2023 12:43 Відповісти
Только голубые каски ООН и никакой Параши
показати весь коментар
05.01.2023 12:45 Відповісти
для початку потрібно, щоб касапський голос на Радбезі ООН не враховувався.
показати весь коментар
05.01.2023 12:48 Відповісти
Сюр якийсь.У на украли серед білого дня на очах усього світу АЕС,і тепер ще й нас же в чомусь переконувати збираються.Дограються "занепокоєні",що світова судова і правова система накриється мідним тазом.Макрони і йому подібні своєю дурнуватою поведінкою створюют прецедент-можна мародерити у сусідніх держав все,що забажаєте,і вам ще й допоможуть такі от макроно-гроссі закріпити вкрадене за злодієм
показати весь коментар
05.01.2023 12:48 Відповісти
от мені "подобається" керівництво Франції,попри допомогу Україні вони ще хочуть всидіти на двох стільцях одночасно,яким боком потрібно звертатись ще й до України,й старатися на догоду клятому кату та вбивці який засів в Кремлі,вони що,не розуміють,таким чином надають моральну підтримку московії
показати весь коментар
05.01.2023 12:53 Відповісти
цю зону безпеки, навколо ЗАЕС і не тільки, створять ЗСУ проривом на Мелітополь, Бердянськ, Генічинськ !!!
показати весь коментар
05.01.2023 12:59 Відповісти
хай би вже ерефському вождю гарантій надавали та обличчя берегли, а то макрон тут, макрон там... а у заес захисна зона від ядерних мавп -Україна.
показати весь коментар
05.01.2023 13:07 Відповісти
Особливо Україну!😡
показати весь коментар
05.01.2023 13:13 Відповісти
Единственные , кто его в чем то могут убедить, -это ВСУ Украины, остальное от лукавого.
показати весь коментар
05.01.2023 13:14 Відповісти
Французи за краще б взагалі промовчали, аби не нести отаку муйню. Усі ці вислови чисто у мікроно-миротворчому стилі на кшталт "ну коли ви вже, НАРЕШТІ, помиритеся"?
показати весь коментар
05.01.2023 13:29 Відповісти
Очередное дебильное заявление.
показати весь коментар
05.01.2023 13:45 Відповісти
Колонна, ты ********?
Договорись с кацапами вокруг Парижа защитную зону установить.
Так нормально же будет?
Ау!!!
показати весь коментар
05.01.2023 13:50 Відповісти
Не стартуйте на Колону. Хай працює. Якшо кацапів видавлять звідти дипломатичними засобами - це буде супер. Чи в когось є бажання штурмувати ядерну станцію, повну кацапів і ядерного палива?
показати весь коментар
05.01.2023 14:02 Відповісти
ответ на ядерный терроризм от адекватного международного сообщества вообще-то должен быть однозначный. и это не переговоры. то что пока не все в это въехали конечно очень печально, но - всему свое время.
показати весь коментар
05.01.2023 16:19 Відповісти
В даному конкретному випадку всім буде краще, якщо кацапи заберуться звідси без бою. І якшо хтось зможе шось наобіцяти *****, шоб вони так і зробили - нехай обіцяють. Аби тіки звалили.
показати весь коментар
05.01.2023 16:56 Відповісти
на обицянки только "наши" могут повестись. и то не за бесплатно наверное. в случае с кацапами нужно всегда исходить из худшего - тогда не ошибешься.
показати весь коментар
06.01.2023 22:40 Відповісти
До чего ж они наивные... Путлер готовится тактическое ЯО применить, а они уговаривают Украину о чем-то про ЗАЭС....
показати весь коментар
05.01.2023 14:52 Відповісти
 
 