Франція допомагає переконати і Росію, і Україну створити захисну зону на ЗАЕС, - глава МЗС Колонна

Франція допомагає переконувати країну-окупанта Росію – і Україну також – створити зону безпеки навколо Запорізької атомної електростанції у захопленому росіянами українському місті Енергодар.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

За її словами, Франція "допомагає Міжнародному агентству з атомної енергії та його директору Рафаелю Гроссі, який взявся за цю непросту місію, спробувати переконати і Росію, і Україну встановити захисну зону".

На питання про можливу нову телефонну розмову між президентом Франції Емманюелем Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним глава МЗС Франції повідомила, що така "не запланована", але "не виключено, що вони поговорять, як розмовляли один з одним і раніше".

"Він (діалог. - Ред.) залишається корисним, зокрема, аби спробувати обмежити ризик ядерної аварії на Запорізькій АЕС", - додала Колонна.

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