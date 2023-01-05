Путін та РФ готові миритися з втратами і стражданнями. Вони не відмовляються від своїх планів, - Столтенберг

Диктатор Володимир Путін та Росія готові миритися з втратами та стражданнями у війні проти України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на конференції ділових кіл у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

За його словами, буде небезпечно недооцінювати амбіції та рішучість Путіна у війні проти України.

Столтенберг зазначив, що диктатор та його країна показали, що готові миритися із втратами та стражданнями через війну.

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Генсек НАТО наголосив, що немає жодних ознак того, що Путін змінив свої плани та цілі в Україні, а тому не можна недооцінювати РФ.