Путін та РФ готові миритися з втратами і стражданнями. Вони не відмовляються від своїх планів, - Столтенберг
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Диктатор Володимир Путін та Росія готові миритися з втратами та стражданнями у війні проти України.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на конференції ділових кіл у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.
За його словами, буде небезпечно недооцінювати амбіції та рішучість Путіна у війні проти України.
Столтенберг зазначив, що диктатор та його країна показали, що готові миритися із втратами та стражданнями через війну.
Генсек НАТО наголосив, що немає жодних ознак того, що Путін змінив свої плани та цілі в Україні, а тому не можна недооцінювати РФ.
Топ коментарі
+9 Стас Петров 5fb946e4
показати весь коментар05.01.2023 13:37
+8 Vadim Izumov 8c903f2e
показати весь коментар05.01.2023 13:35
+7 Александр Алекс de6e56ae
показати весь коментар05.01.2023 13:41
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Будь ласка, зачекайте...
Під тиском можна на показ миритися зі всім
А на справді там така зараз неврівноваженність в головах.
Просто, ще не загорівся той сірник, який то все дистабілізує
омон до дупи вони також жити хочуть, тому вибір буде логічним
На долю Кощея вже всім наплювати
Как Киеву было похер 8-мь лет
Так и Москве с Питером похер, где там в Саратове или Улан Уде похоронили 50-100 тысяч.
Чеченские войны заканчивались в Москве.
Один з вірогідних сценаріїв - якшо Захід засцить дати ядерну відповідь (а всі заяви США саме про це), то це розвʼяже ***** руки і він зможе переломити хід війни, наносячи ядерні удари. Україні на це відповісти нема чим. І після скидання невеличкої ядерної бомби на той самий Бахмут, його захоплять в той же день. Бо кому потрібні радіоактивні руїни?
Так шо ще нічого не закінчено і гра триває.
- ну что ж ви- я вчера бочонок меда втоптал- і не жжужу!!!
Дуже балакучі хлопці.
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).