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6 суден експортували 355 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси

Новини Цензор.НЕТ Події

зерно,порт

У межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси 6 суден експортували 355 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в портах Великої Одеси на 13 суден завантажують ще 282 тис. тонн української агропродукції. Порти готуються прийняти ще 6 суден, які рухаються "зерновим коридором".

У Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 102 судна. Російська сторона продовжує гальмувати інспекції під будь-якими приводами, обмежуючи експорт української агропродукції на світові ринки.

Як зазначається, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 626 суден, які експортували 16,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Також читайте: Через морський зерновий коридор з України було вивезено близько 15 млн тонн продукції, - Мінагрополітики

Автор: Наталя Джума
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А в цей час, на експорті агропродукції, держ бюджет не отримав 5.4 украдені мільярди гривень, у схемі було задіяно 172 фіктивні фірми...і працівники одеської таможні...
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05.01.2023 14:18 Відповісти
 
 