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Зеленський провів засідання Ставки: Аналіз ситуації на передовій, прорахунок наступних кроків ворога та забезпечення армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти.

Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними. Рухаємося до перемоги разом!", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Гнусный ублюдок, возомнивший себя военным гением! Урод, обсиравший свою страну и народ, косивший от армии и устраивавший концерты "бесу"- безлеру! Ты думаешь, это забудется, "янелох боневтік оманський"???
"Ставка", бл@дь, "верховного", бл@дь, гівнакомандувача!!!
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05.01.2023 14:09
+6
Ото выбрали по приколу!?ну что,прикольно теперь?смятуны?
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05.01.2023 14:37
+5
так ты и есть самая тупая шутка, коленька!
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05.01.2023 14:05
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так ты и есть самая тупая шутка, коленька!
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05.01.2023 14:05 Відповісти
У країні війна, а ти все жартів чекаєш? Подивись запис кварталу, може пропустить.
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05.01.2023 14:39 Відповісти
Ти би підбирав епітети до ставки ВГ. До неї входять також і Залужний, і Лебідь, і Миргородський, і Хоренко. Вони теж - банда?
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05.01.2023 14:42 Відповісти
Нажаль, вони мають занурюватися в це лайно! Хоч і в герметичних скафандрах, подарованих їм Заходом!))
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05.01.2023 14:57 Відповісти
"Ґнілая сільодка" "нє проканаєт"!
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05.01.2023 15:00 Відповісти
Та й до речі і Малюк. Знайомі з СБУ кажуть, що дуже толковий керівник - справився з тим хаосом, що від 95го чучела зосталось. Але все чомусь до цієї пори тільки ВО, що якби намікає на рівень відносин з єрмаком.
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05.01.2023 14:47 Відповісти
Гнусный ублюдок, возомнивший себя военным гением! Урод, обсиравший свою страну и народ, косивший от армии и устраивавший концерты "бесу"- безлеру! Ты думаешь, это забудется, "янелох боневтік оманський"???
"Ставка", бл@дь, "верховного", бл@дь, гівнакомандувача!!!
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05.01.2023 14:09 Відповісти
Ото выбрали по приколу!?ну что,прикольно теперь?смятуны?
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05.01.2023 14:37 Відповісти
Смятуны так и останутся смятунами! И эту секту уже не переделаешь. Жаль Украину, которая сражается под "мудрым руководством "ставки" вот этого вот всего!!!
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05.01.2023 14:45 Відповісти
аналізатори фігові
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05.01.2023 14:18 Відповісти
Там, восновному, анал-лізатори!
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05.01.2023 14:47 Відповісти
чёрная толстовка? Траур по Макеевке?
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05.01.2023 14:23 Відповісти
Саблю не забыл?
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05.01.2023 14:30 Відповісти
Стопе! ПРОрахунків нам НЕ ТРЕБА, нам, будь ласка, лише РОЗрахунки бажаного результату!!!
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05.01.2023 14:36 Відповісти
Лисий був присутній?
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05.01.2023 14:44 Відповісти
Так, дистанційно, з європейського ресторану.
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05.01.2023 14:49 Відповісти
прорахунок наступних кроків - звучить по квартальному, дуже
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05.01.2023 19:22 Відповісти
 
 