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Зеленський провів засідання Ставки: Аналіз ситуації на передовій, прорахунок наступних кроків ворога та забезпечення армії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти.
Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними. Рухаємося до перемоги разом!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Валентин Пруденко
показати весь коментар05.01.2023 14:09
+6 Вася 7727b9ab
показати весь коментар05.01.2023 14:37
+5 Мария Курносая f917fea4
показати весь коментар05.01.2023 14:05
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"Ставка", бл@дь, "верховного", бл@дь, гівнакомандувача!!!