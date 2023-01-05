У Білорусі затримали священника Коростельова, який молився за українських воїнів

Білоруський спецпідрозділ затримав священника Діонісія Коростельова за те, що він молився за захисників України.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

Коростельов служить у храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість" у Мінську.

Силовики твердять, що він "має націоналістичні татуювання, поширює символіку БЧБ (біло-червону-білу, яку використовує білоруська опозиція. - Ред.) і пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY").

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