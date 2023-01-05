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У Білорусі затримали священника Коростельова, який молився за українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

коростелев,діонісій

Білоруський спецпідрозділ затримав священника Діонісія Коростельова за те, що він молився за захисників України.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

Коростельов служить у храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість" у Мінську.

Силовики твердять, що він "має націоналістичні татуювання, поширює символіку БЧБ (біло-червону-білу, яку використовує білоруська опозиція. - Ред.) і пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY").

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Більше сподобалось "Грає в Ігри під дивним ніком". Кінчені дибіли
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05.01.2023 14:02
+10
"також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY")" --- дожили,теперь уже за ник в игре сажают,хотя это же Беларусь, кажеться что там даже иногда абсурднее идиоты попадаються чем на расии
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05.01.2023 14:03
+10
Хтось може пояснити шо не так з ніком? Чи мається на увазі, що в Білорусії тільки один мачо - Лукашенко?
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05.01.2023 14:10
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Молитесь и Вам воздастса..
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05.01.2023 13:49 Відповісти
******** по картофельному...
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05.01.2023 13:54 Відповісти
Більше сподобалось "Грає в Ігри під дивним ніком". Кінчені дибіли
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05.01.2023 14:02 Відповісти
"також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY")" --- дожили,теперь уже за ник в игре сажают,хотя это же Беларусь, кажеться что там даже иногда абсурднее идиоты попадаються чем на расии
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05.01.2023 14:03 Відповісти
Авжеж! У часи совка була в Україні така приказка: "Коли на москві стрижуть нігті, в Україні рубають пальці." Щербицькі зі штанів вистрибували, щоб догодити хазяям.
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05.01.2023 14:40 Відповісти
"а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком"
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05.01.2023 14:09 Відповісти
Хтось може пояснити шо не так з ніком? Чи мається на увазі, що в Білорусії тільки один мачо - Лукашенко?
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05.01.2023 14:10 Відповісти
Боже, поможи
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05.01.2023 14:25 Відповісти
У нас всі лаври моляться за плєшиваго і все сходить з рук.
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05.01.2023 14:36 Відповісти
А ми нюнькаємся з агентами ФСБ Раші в рясах, які переховували російських бойовиків у Печерській Лаврі.
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05.01.2023 15:10 Відповісти
Нагадую: На Різдво в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври уперше проведе службу предстоятель Православної Церкви України! 👍✌
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05.01.2023 16:17 Відповісти
Белокацапы холопы кацапов.
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05.01.2023 17:30 Відповісти
 
 