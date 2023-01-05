РФ захоче помститись після програшу в Україні, всім треба готуватися, - головком ЗС Естонії Херем

Чим би не закінчилася війна РФ проти України, агресія, ненависть і потреба окупантів у реванші, а також віра у свою силу та правоту, "схоже, нікуди не підуть", і тому союзникам України та їй самій потрібно бути готовими до наступних атак Росії у майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив командувач Естонськими силами оборони генерал-лейтенант Мартін Херем у статі дл ERR.

Накачуючи населення агресивною пропагандою, влада РФ "крок за кроком створює емоційне виправдання геноциду", і "суспільство охоплене ненавистю", пише він.

Херем додав, що Кремль робить все, щоб "підтримувати гнів та ненависть десятиліттями". Наприклад, десятки тисяч російських окупантів вбиті українцями за підтримки Заходу, причому мільйони членів сімей та друзів знищених загарбників "справді вважають, що в цих втратах винні вороги Росії", а не рішення її уряду вторгнутися в Україну в лютому 2022 року.

Воєначальник Естонії наголосив, що "ще більше" росіян позбулися здоров'я та добробуту, а поранені солдати "нагадуватимуть про (програну) війну".

Він запропонував уявити, що війська РФ вибиті з території України. Тоді, на думку росіян-імперців, вони пішли з території, проголошеної Кремлем російською, - і це "не заретушувати" нічим, хоча пропаганда й намагається.

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Пояснюючи, як пропаганда РФ представляє для свого населення українців ("безглузда, аморфна маса, яку Росія може знищити будь-якої миті"), Херем пише про виникнення у росіян когнітивного дисонансу: як так, ці "смішні українці, що воюють за декадентські західні цінності, за допомогою Заходу якимось чином змогли вигнати могутню Росію".

"Не треба фантазувати, якою може бути мотивація Росії… - помститися. ... Ворожнеча, посіяна Путіним, знайшла благодатний ґрунт", – зазначив глава армії Естонії.

Херем вважає, що на цьому тлі "не так вже й важко мобілізувати сотні тисяч відносно добре вмотивованих людей з-поміж тих, хто програв війну (якщо вони того захочуть)", хоча далі можуть виникнути проблеми з їхнім навчанням.

"Ми не маємо права недооцінювати агресивність Росії в майбутньому, а також немає підстав думати, що поразка росіян в Україні покладе край будь-якій небезпеці, яка на нас чатує. Це буде лише один важливий крок. Для такої загрози немає єдиного чарівного засобу. Але дати відсіч можна. І, напевно, підготувавшись до цього, можна всьому запобігти", - підсумував він.

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