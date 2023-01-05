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РФ захоче помститись після програшу в Україні, всім треба готуватися, - головком ЗС Естонії Херем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

херем

Чим би не закінчилася війна РФ проти України, агресія, ненависть і потреба окупантів у реванші, а також віра у свою силу та правоту, "схоже, нікуди не підуть", і тому союзникам України та їй самій потрібно бути готовими до наступних атак Росії у майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив командувач Естонськими силами оборони генерал-лейтенант Мартін Херем у статі дл ERR.

Накачуючи населення агресивною пропагандою, влада РФ "крок за кроком створює емоційне виправдання геноциду", і "суспільство охоплене ненавистю", пише він.

Херем додав, що Кремль робить все, щоб "підтримувати гнів та ненависть десятиліттями". Наприклад, десятки тисяч російських окупантів вбиті українцями за підтримки Заходу, причому мільйони членів сімей та друзів знищених загарбників "справді вважають, що в цих втратах винні вороги Росії", а не рішення її уряду вторгнутися в Україну в лютому 2022 року.

Воєначальник Естонії наголосив, що "ще більше" росіян позбулися здоров'я та добробуту, а поранені солдати "нагадуватимуть про (програну) війну".

Він запропонував уявити, що війська РФ вибиті з території України. Тоді, на думку росіян-імперців, вони пішли з території, проголошеної Кремлем російською, - і це "не заретушувати" нічим, хоча пропаганда й намагається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції не змінюють політики Росії, ризики для країн Балтії зростають, - Міноборони Естонії

Пояснюючи, як пропаганда РФ представляє для свого населення українців ("безглузда, аморфна маса, яку Росія може знищити будь-якої миті"), Херем пише про виникнення у росіян когнітивного дисонансу: як так, ці "смішні українці, що воюють за декадентські західні цінності, за допомогою Заходу якимось чином змогли вигнати могутню Росію".

"Не треба фантазувати, якою може бути мотивація Росії… - помститися. ... Ворожнеча, посіяна Путіним, знайшла благодатний ґрунт", – зазначив глава армії Естонії.

Херем вважає, що на цьому тлі "не так вже й важко мобілізувати сотні тисяч відносно добре вмотивованих людей з-поміж тих, хто програв війну (якщо вони того захочуть)", хоча далі можуть виникнути проблеми з їхнім навчанням.

"Ми не маємо права недооцінювати агресивність Росії в майбутньому, а також немає підстав думати, що поразка росіян в Україні покладе край будь-якій небезпеці, яка на нас чатує. Це буде лише один важливий крок. Для такої загрози немає єдиного чарівного засобу. Але дати відсіч можна. І, напевно, підготувавшись до цього, можна всьому запобігти", - підсумував він.

Читайте: Наступна хвиля мобілізованих росіян може бути слабшою за попередню, - Міноборони Естонії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Неправда,є засіб-розвалити рашку на малі країни.Лише так можна запобігти агресії з боку кацапів в майбутньому.Розчленити,відрізати москву від джерела доходу-сировини.Це легше і надійніше,чим роками жити в очікуванні війни.Чому Захід і США не розуміють цього?
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05.01.2023 14:14
+6
Тому завершення війни - розвал паРаші *****, на 10-20 суверених, національних країн, денацифікація паРаші-мацковії, виплата Україні, укранцям репарацій і контрибуцій !!! відновлення усієї територіальної цілісності України згідно чинної Конституції, денуклеризація, демілітаризація, Плюс негайний гарантований вступ України до НАТО та ЕС !!! після Перемоги у цій віфні, Україна має ставити питання про поверненя на сході, в кордони УНР згідно рішень Парижської мирної конференції 1919 року !!!

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05.01.2023 14:16
+6
Та вже нема, чим мститися.
За останній тиждень декілька Т-90С в експортній версії було підбито або ж захоплено.
Вчора вже і Oryx фотки виклав.
Піzда кацапам...
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05.01.2023 14:18
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05.01.2023 14:09 Відповісти
Неправда,є засіб-розвалити рашку на малі країни.Лише так можна запобігти агресії з боку кацапів в майбутньому.Розчленити,відрізати москву від джерела доходу-сировини.Це легше і надійніше,чим роками жити в очікуванні війни.Чому Захід і США не розуміють цього?
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05.01.2023 14:14 Відповісти
Ви забули як захід був проти розвалу срср. Президент США Буш, на виступі у ВР України закликав "зберегти оновлений срср". Мотиви не допустити розвалу країни і головне -не допустити розповсюдження ядерної зброї -це головне завдяння заходу і сьогодні. І саме із цієї причини нам не надають зброї для о таточного вирішення питання. Але захід поступово дозріває.
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05.01.2023 15:14 Відповісти
Тому завершення війни - розвал паРаші *****, на 10-20 суверених, національних країн, денацифікація паРаші-мацковії, виплата Україні, укранцям репарацій і контрибуцій !!! відновлення усієї територіальної цілісності України згідно чинної Конституції, денуклеризація, демілітаризація, Плюс негайний гарантований вступ України до НАТО та ЕС !!! після Перемоги у цій віфні, Україна має ставити питання про поверненя на сході, в кордони УНР згідно рішень Парижської мирної конференції 1919 року !!!

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05.01.2023 14:16 Відповісти
Вибачте, але ви пишите несенітницю.
Як ви собі уявляєте розвал ядерної держави на 20 ядерних бантустанів, хто зі світових лідерів піде на такий крок?
Хто буде платити контрибуції з репараціями, якщо кацапстан розпадеться на десятки некерованих мікродержав зі своїми царьками?
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05.01.2023 14:27 Відповісти
ви значення слова "денуклеризація" розумієте чи ні ??? якщо не розумієте, скористайтесь пошуком - вуйко Гугл вас все розповість докладно !!!
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05.01.2023 14:30 Відповісти
Та вже нема, чим мститися.
За останній тиждень декілька Т-90С в експортній версії було підбито або ж захоплено.
Вчора вже і Oryx фотки виклав.
Піzда кацапам...
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05.01.2023 14:18 Відповісти
E=mc²
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05.01.2023 14:23 Відповісти
Пуйло формулу Енштейна на чмобіках вирішив використати.З маси дебілів мріє отримати якусь енергію
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05.01.2023 14:33 Відповісти
Скорее центробежная сила
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05.01.2023 15:25 Відповісти
рашизм - чума 21-го століття
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05.01.2023 14:21 Відповісти
і 20-го також ...
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05.01.2023 14:32 Відповісти
Хорошие русские не буянят. С нужными средствами и правильным настроем из любого русского можно сделать хорошего, который гарантированно не будет мешать жить людям.
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05.01.2023 14:38 Відповісти
Та нема хороших рашистів.Що вони за кордоном витворяють,якісь автопробіги,«можєм повторіть»,zетки на будівлях малюють.В Казакстані себе хазяїнами відчувають,війною погрожують.Вони можуть стати нормальними мінімум через пару поколінь.
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05.01.2023 14:52 Відповісти
є !!! харошего сруцького не видно у тепловізор !!!
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05.01.2023 15:00 Відповісти
Вампиров тоже не видно 🧟‍♂️.
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05.01.2023 16:04 Відповісти
Тогда надо начинать с детства. Расселить совсем маленьких по адекватным семьям и растить как своих. С готовыми кацапами уже не получится. Тогда перестроится может только единицы.
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05.01.2023 15:07 Відповісти
Слишком сложный и долгий способ с непонятно каким процентом эффективности. Гарантированно сделать русского хорошим можно в гораздо более короткие сроки и со 100% результатом.
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05.01.2023 15:47 Відповісти
Для запобігання "хотелок" РФії, спрямованих аби "помститись після програшу в Україні", сьогодні слід не до чогось готуватися, а ефективно Заходом допомогти Україні. Саме в наслідок цього має статися повна перемога армії РФії, а також фундаментальне та надійне "лікування" головних "хотєльщиків" силами Спеціального міжнародного трибунала щодо злочинів РФії.
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05.01.2023 14:40 Відповісти
То який з цього висновок? Мордор повинен здохнути! Раз і назавжди!!!
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05.01.2023 14:51 Відповісти
США і ЄС можуть знищити Росію, як знищили СССР, тільки для цього треба запровадити справжні санкції, ане оце, що вони запровадили. Але тоді прийдеться відмовитися від російських ресурсів. Але ж вони не хочуть. Вони зроблять це тільки тоді, коли Раша нападе на ЄС.
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05.01.2023 14:59 Відповісти
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05.01.2023 15:00 Відповісти
А развалити цю парашку неяк ніззя! Ніт-ніт!
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05.01.2023 15:23 Відповісти
Нападуть на Вірменію або Казахстан, ще є Грузія.
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05.01.2023 15:29 Відповісти
Союзникам України не звіздіти потрібно, а зібратися нарешті в єдиний кулак і раз та назавжди покінчити з цією недоімперією, а не чекати коли вони знову зберуться з силою.
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05.01.2023 15:43 Відповісти
Саме тому треба робити так, щоб після розгрому РФ більшість кацапів цікавили зовсім інші питання.

А саме:
Як вижити?
Де б поїсти?
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05.01.2023 15:50 Відповісти
хай моцьква сциться а чи не захочуть їй всі помститися
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05.01.2023 16:47 Відповісти
Нічого нового! Я давно писав, що якщо рассею просто відтиснути до її кордонів - це просто відтермінувати нову агресію, бо поразку вона сприйме як особисту образу й приниження і буде прагнути до помсти і намагатиметься і далі доводити свою "велич". Тільки припинення існування рассеї як держави, осбливо в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні і знищення всіх її озброєнь змусить її - не змиритися - але сидіти і дзявкати.
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05.01.2023 17:03 Відповісти
Нема чого їх боятися,я ще по флоту знаю які цй ссцикливі тварюки,треба зібратися усьому світу і закопати цих тварюк на южному березі северного льодовитого океану всіх до одного,щоб їми не смарділо у світі.
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05.01.2023 19:03 Відповісти
Нахера нам цю сцанину у вуха вливають?Сша цю х-ню заварили, хай тепер і самі сьорбають зі своїм ставленником. Туда можна стріляти, туда не можна. На тебе напали, розибили ніс і ще за це буде помста? Чи всі там їбанулисяв край чи як?
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05.01.2023 22:00 Відповісти
 
 