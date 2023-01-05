Від початку війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції
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Від початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, - кукурудза - 15,6 млн тонн, пшениця - 8,6 млн тонн та соняшникова олія - 3,3 млн тонн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
За даними пресслужби, за останній місяць 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції. Це на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад.
Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур:
- 15,6 млн тонн - кукурудза (39,96%);
- 8,6 млн тонн - пшениця (21,98%);
- 3,3 млн тонн - соняшникова олія (8,37%);
- 3 млн тонн - ріпак (7,75%);
- 2,7 млн тонн - насіння соняшника (6,92%);
- 2,2 млн тонн - шроти (5,8%);
- 1,7 млн тонн - ячмінь (4,37%);
- 1,7 млн тонн - соєві боби (4,48%),
- 188 тис. тонн - соєва олія (0,48%).
Топ коментарі
+4 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар05.01.2023 14:56
+3 Юрий Викторович 4a8dfeac
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+1 Николай Марченко 6f1a54d0
показати весь коментар05.01.2023 14:16
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Ні *ОПУ, і мінагрополітики не хочуть визнавати цього факту; чомусь вважають, що війна розпочалась 24/02.22.