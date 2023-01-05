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Від початку війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

експорт

Від початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, - кукурудза - 15,6 млн тонн, пшениця - 8,6 млн тонн та соняшникова олія - 3,3 млн тонн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

За даними пресслужби, за останній місяць 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції. Це на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад.

Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур:

  • 15,6 млн тонн - кукурудза (39,96%);
  • 8,6 млн тонн - пшениця (21,98%);
  • 3,3 млн тонн - соняшникова олія (8,37%);
  • 3 млн тонн - ріпак (7,75%);
  • 2,7 млн тонн - насіння соняшника (6,92%);
  • 2,2 млн тонн - шроти (5,8%);
  • 1,7 млн тонн - ячмінь (4,37%);
  • 1,7 млн тонн - соєві боби (4,48%),
  • 188 тис. тонн - соєва олія (0,48%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 суден експортували 355 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Отакої! Країна майже рік воює, і ще й при цьому годує частину світу. А ціни на продукцію в нас чомусь зростають?. І напрошується запитання а чому стільки українців за межею бідності? Може тому що "купка нуворишів" видавлює з країни останнє!
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05.01.2023 14:56
+3
Скільки зброї купили на вторговані гроші?
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05.01.2023 14:42
+1
Думали свіжо-мороженої касапятіни напарити, але планета сказала що зерно краще..
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05.01.2023 14:16
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Думали свіжо-мороженої касапятіни напарити, але планета сказала що зерно краще..
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05.01.2023 14:16 Відповісти
Скільки зброї купили на вторговані гроші?
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05.01.2023 14:42 Відповісти
Сколько украли?
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05.01.2023 15:15 Відповісти
Отакої! Країна майже рік воює, і ще й при цьому годує частину світу. А ціни на продукцію в нас чомусь зростають?. І напрошується запитання а чому стільки українців за межею бідності? Може тому що "купка нуворишів" видавлює з країни останнє!
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05.01.2023 14:56 Відповісти
чому хтось має ризикувати життям в окопах, а хтось отримує надприбутки по зерновій угоді?
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05.01.2023 15:07 Відповісти
Розвязана касапами війна з Україною юридично розпочалась 20 лютого 2014року; а де-факто - з появи касапських "миротворців" на Майдані Незалежності десь в середині грудня 2013року.

Ні *ОПУ, і мінагрополітики не хочуть визнавати цього факту; чомусь вважають, що війна розпочалась 24/02.22.
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05.01.2023 15:38 Відповісти
Лучше озвучьте сумму, на какую продали и сколько получил бюджет?
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05.01.2023 15:39 Відповісти
Смятунам такое не скажут!а если скажут то соврут!Ани жэ смятуны!!!
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05.01.2023 15:43 Відповісти
Теряюсь в догадках, "смятуны" - это ХТО?
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05.01.2023 15:50 Відповісти
Всі питання до Каргілу,Нестле (олія),Монсанто ,Бондюелю
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05.01.2023 20:29 Відповісти
 
 