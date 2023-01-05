СБУшники та прокурори "працюють" по моєму оточенню. Є випадок застосування сили, - Лерос
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат Гео Лерос повідомив, що співробітники силових структур хочуть організувати проти нього провокацію і намагаються залучити до цього його знайомих.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Останні місяці до мене постійно доходить інформація, що сбушники та прокурори стали брутально "працювати" по моєму оточенню. Це не тільки погрози, а й справжні репресії із затисканням в кут! Є навіть випадок застосування фізичної сили", - написав він.
За словами Лероса, "перевертні в погонах" пропонують його знайомим покликати його на зустріч, щоб влаштувати там провокацію. А також змушують "співпрацювати" та пропонують робити брехливі публічні заяви.
"Війна не може бути приводом закривати очі на свавілля, яке вчиняє влада, на знищення свобод та демократії. Зеленський з Єрмаком на шляху до тотальної узурпації влади з безмежною владою над людьми та ресурсами країни. Якщо щось станеться зі мною, або кимось з мого оточення, я звинувачую у цьому вище названих пройдисвітів, які підступно, обманувши українців, захопили владу в Україні", - додав Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
Уявіть ситуацію. На сайт забігає купа проплачених ботів - чи кацапами чи зеленою владою.
І починається суцільна брехня, перекручування фактів та історії..
Це комусь треба? Точно не аудиторії Цензора.
Зараз технічне забезпечення надає багато можливостей.
Проплачених ідіотів вистачає.
Так що не треба про одну адресу.
Один бан - три доби. Тобто вас з першого січня блокували на 30 діб ??
так сьогодні на календарі 5 січня.
Розісрались "новиє ліца" із Зе:
Розумков
Рябошапка
Богдан
Гончарук
...
🏛️Фонд Сергея Притулы, к которому Притула юридически не имеет ни малейшего отношения, похоже совершенно не беспокоится о репутации Притулы. Либо, руководство Фонда находится в сговоре с Чмутом, Лаченом, Стерненко и прочими именитыми волонтерами, мечтающими избавиться в лице Притулы от конкурента. Судите сами.
💰На днях исполнилось ровно ТРИ МЕСЯЦА, как Сергей Притула за 1,5 суток собрал 236 миллионов грн для покупки 60 бронетранспортеров "Спартан". Сбор сразу же обернулся скандалом. Выяснилось что Фонд Порошенко те же самые "Спартаны" купил втрое дешевле чем намеревался покупать Фонд Притулы, к которому Притула юридически не имеет отношения.
🤷🏻♂️Чем закончился скандал? Да ничем. Деньги собрали. А "Спартаны" так и не появились. А деньги...
🤭Знаете, мы опускаем слухи о том, что вся эта история була большой кампанией по отмыву денег для личностей связанных с Притулой. Но на бронетранспортеры жертвовали свои кровные тысячи людей. Люди реально отдавали последнее. И вот по прошествии полноценного квартала никто не задал Притуле вопрос: "А Спартаны где?" Люди просто поверили что Притула - парень хороший и деньги потратит с пользой. Хотя снова повторим, юридически Притула к Фонду Притулы не имеет ни малейшего отношения.
🤔Когда Фонд Притулы собрал деньги на "народный Байрактар" и не купил Байрактар, тогда хотя бы сообщили о покупке спутника. Сейчас не объяснили вообще ничего. О том что "Спартанов" не будет мы сообщили еще тогда. Прошло 3 месяца, и...
🤦🏼И вот ведь в чем заковыка. Доверчивость поклонников Притулы, конечно, может только умилять. Но рано или поздно все это закончится большим скандалом. И тогда о руководстве Фонда Притулы (который к Притуле не имеет отношения) никто не вспомнит. В дерьме с ног до головы окажется именно Сергей Притула.
🤗Характерно, что самого Притулу это вообще не волнует.
Невже і в глибокому тилу як під окупацією рашистів?