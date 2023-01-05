СБУшники та прокурори "працюють" по моєму оточенню. Є випадок застосування сили, - Лерос

Народний депутат Гео Лерос повідомив, що співробітники силових структур хочуть організувати проти нього провокацію і намагаються залучити до цього його знайомих.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні місяці до мене постійно доходить інформація, що сбушники та прокурори стали брутально "працювати" по моєму оточенню. Це не тільки погрози, а й справжні репресії із затисканням в кут! Є навіть випадок застосування фізичної сили", - написав він.

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За словами Лероса, "перевертні в погонах" пропонують його знайомим покликати його на зустріч, щоб влаштувати там провокацію. А також змушують "співпрацювати" та пропонують робити брехливі публічні заяви.

"Війна не може бути приводом закривати очі на свавілля, яке вчиняє влада, на знищення свобод та демократії. Зеленський з Єрмаком на шляху до тотальної узурпації влади з безмежною владою над людьми та ресурсами країни. Якщо щось станеться зі мною, або кимось з мого оточення, я звинувачую у цьому вище названих пройдисвітів, які підступно, обманувши українців, захопили владу в Україні", - додав Лерос.

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