УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 050 53
Зеленський (17381) провокація (765) прокуратура (3166) СБУ (10003) Єрмак Андрій (1226) Лерос Гео (381) Офіс Генпрокурора (2337)

СБУшники та прокурори "працюють" по моєму оточенню. Є випадок застосування сили, - Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України

лерос

Народний депутат Гео Лерос повідомив, що співробітники силових структур хочуть організувати проти нього провокацію і намагаються залучити до цього його знайомих.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні місяці до мене постійно доходить інформація, що сбушники та прокурори стали брутально "працювати" по моєму оточенню. Це не тільки погрози, а й справжні репресії із затисканням в кут! Є навіть випадок застосування фізичної сили", - написав він.

Читайте: Єрмак намагається "зам’яти" справу щодо привласнення гуманітарної допомоги топчиновниками Запоріжжя, - Лерос. ДОКУМЕНТ

За словами Лероса, "перевертні в погонах" пропонують його знайомим покликати його на зустріч, щоб влаштувати там провокацію. А також змушують "співпрацювати" та пропонують робити брехливі публічні заяви.

"Війна не може бути приводом закривати очі на свавілля, яке вчиняє влада, на знищення свобод та демократії. Зеленський з Єрмаком на шляху до тотальної узурпації влади з безмежною владою над людьми та ресурсами країни. Якщо щось станеться зі мною, або кимось з мого оточення, я звинувачую у цьому вище названих пройдисвітів, які підступно, обманувши українців, захопили владу в Україні", - додав Лерос.

Також читайте: У парламенті вимагають розібратися чому голова Чернігівської ОВА Чаус їздить на переданому для армії джипі за 2 мільйони гривень

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
тому його і переслідують ці зелені бандити, корукціонери і шахраї !!!
показати весь коментар
05.01.2023 14:23
+19
Клоуни хочуть другий термін, тому будуть всім закривати рота... не один з них не пішов на фронт.
показати весь коментар
05.01.2023 14:32
+18
Печерский холм

​​🏛️Фонд Сергея Притулы, к которому Притула юридически не имеет ни малейшего отношения, похоже совершенно не беспокоится о репутации Притулы. Либо, руководство Фонда находится в сговоре с Чмутом, Лаченом, Стерненко и прочими именитыми волонтерами, мечтающими избавиться в лице Притулы от конкурента. Судите сами.

💰На днях исполнилось ровно ТРИ МЕСЯЦА, как Сергей Притула за 1,5 суток собрал 236 миллионов грн для покупки 60 бронетранспортеров "Спартан". Сбор сразу же обернулся скандалом. Выяснилось что Фонд Порошенко те же самые "Спартаны" купил втрое дешевле чем намеревался покупать Фонд Притулы, к которому Притула юридически не имеет отношения.

🤷🏻‍♂️Чем закончился скандал? Да ничем. Деньги собрали. А "Спартаны" так и не появились. А деньги...

🤭Знаете, мы опускаем слухи о том, что вся эта история була большой кампанией по отмыву денег для личностей связанных с Притулой. Но на бронетранспортеры жертвовали свои кровные тысячи людей. Люди реально отдавали последнее. И вот по прошествии полноценного квартала никто не задал Притуле вопрос: "А Спартаны где?" Люди просто поверили что Притула - парень хороший и деньги потратит с пользой. Хотя снова повторим, юридически Притула к Фонду Притулы не имеет ни малейшего отношения.

🤔Когда Фонд Притулы собрал деньги на "народный Байрактар" и не купил Байрактар, тогда хотя бы сообщили о покупке спутника. Сейчас не объяснили вообще ничего. О том что "Спартанов" не будет мы сообщили еще тогда. Прошло 3 месяца, и...

🤦🏼И вот ведь в чем заковыка. Доверчивость поклонников Притулы, конечно, может только умилять. Но рано или поздно все это закончится большим скандалом. И тогда о руководстве Фонда Притулы (который к Притуле не имеет отношения) никто не вспомнит. В дерьме с ног до головы окажется именно Сергей Притула.

🤗Характерно, что самого Притулу это вообще не волнует.
показати весь коментар
05.01.2023 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тому його і переслідують ці зелені бандити, корукціонери і шахраї !!!
показати весь коментар
05.01.2023 14:23 Відповісти
От зелені ******!!!
показати весь коментар
05.01.2023 15:16 Відповісти
Более
показати весь коментар
05.01.2023 14:53 Відповісти
Лєрос, так тікай на фронт, чого ти мучися в Києві?!
показати весь коментар
05.01.2023 14:25 Відповісти
а ти чого не на фронті, під Бахмутом, Авдіївкою ???
показати весь коментар
05.01.2023 14:28 Відповісти
В свій час був, не бзди. А зараз вже старий, не беруть нажаль...
показати весь коментар
05.01.2023 14:31 Відповісти
як "поїзди", у на електрички ходять ...
показати весь коментар
05.01.2023 14:33 Відповісти
Так у слуг вирішив підробити? Ти краще скажи хто із слуг на фронті, або хай назвуть прізвища, хто здриснув за кордон, все не на часі?!а Леросу - респект....
показати весь коментар
05.01.2023 18:40 Відповісти
А ти чого не фронті, чи з окопа на сАпАгьє строчиш?
показати весь коментар
05.01.2023 14:32 Відповісти
з окопа, а що не так ...
показати весь коментар
05.01.2023 14:34 Відповісти
В танкьЄ гАрьЄл?
показати весь коментар
05.01.2023 14:35 Відповісти
В ліжку окопався?
показати весь коментар
05.01.2023 14:35 Відповісти
Так це ж ботяра подоляка.
показати весь коментар
05.01.2023 15:15 Відповісти
Разом з слугами клоуна можна
показати весь коментар
05.01.2023 14:54 Відповісти
Хай вас назва не вводить в оману. Тут дійсно э жорстка модерація згідно з правилами форуму. Є тільки два шляхи - чи сидіти в бані, чи ці правила виконувати
показати весь коментар
05.01.2023 14:32 Відповісти
А від ботів вже не треба захищатись ?
Уявіть ситуацію. На сайт забігає купа проплачених ботів - чи кацапами чи зеленою владою.
І починається суцільна брехня, перекручування фактів та історії..
Це комусь треба? Точно не аудиторії Цензора.
показати весь коментар
05.01.2023 14:37 Відповісти
В якому році ?
Зараз технічне забезпечення надає багато можливостей.
Проплачених ідіотів вистачає.
Так що не треба про одну адресу.
показати весь коментар
05.01.2023 14:42 Відповісти
Швидше прямий або п'ятий.
показати весь коментар
05.01.2023 14:39 Відповісти
От бачите, ви розвели на темі флуд. Почитайте що за це БАН
показати весь коментар
05.01.2023 14:45 Відповісти
Ну нічого собі..
Один бан - три доби. Тобто вас з першого січня блокували на 30 діб ??
так сьогодні на календарі 5 січня.
показати весь коментар
05.01.2023 14:43 Відповісти
А "зелени" хоч чимось допомогають бійцям на фронті??? Порівнювати Пороха і "зелених" це вже днище!
показати весь коментар
05.01.2023 15:03 Відповісти
Не знаю Зажди пишу, що думаю і забанили один раз тільки, коли вдруге після видалення попереднього коментаря, написав, що Бутусов і сам приклав руку до приходу Зє до влади, коли мочив Порошенка.
показати весь коментар
05.01.2023 15:09 Відповісти
Якшо мочиш пєцу, то допомагаєш ваві-піаністу? Дивна, дуже дивна логіка. Як на мій погляд, то у пєци украінськості дуже мало. А у піаніста вона зовсім відсутня. Одне мене дивує: чому піаніст під час війни косоворотку кольору хакі не носить.
показати весь коментар
05.01.2023 18:40 Відповісти
Лерос, ти хоча частково і правий.. але, проти влади, в такі скрутні часи краще не " бузити".
показати весь коментар
05.01.2023 14:27 Відповісти
Та слуги тоді взагалі на голову, як кажуть, сядуть
показати весь коментар
05.01.2023 18:55 Відповісти
З іншого боку, росіяни-свинособаки дуже раді Леросу, оскільки він дуже добре підігрує кремлю, накшталт таких за'яв, що зелені "захопили владу в Україні", але ж вибирав їх недалекоглядний народ
показати весь коментар
05.01.2023 14:28 Відповісти
Лєрос також із "слуг".

Розісрались "новиє ліца" із Зе:
Розумков
Рябошапка
Богдан
Гончарук
...
показати весь коментар
05.01.2023 14:46 Відповісти
Клоуни хочуть другий термін, тому будуть всім закривати рота... не один з них не пішов на фронт.
показати весь коментар
05.01.2023 14:32 Відповісти
Зеля прагне діктатури !
показати весь коментар
05.01.2023 15:46 Відповісти
Печерский холм

​​🏛️Фонд Сергея Притулы, к которому Притула юридически не имеет ни малейшего отношения, похоже совершенно не беспокоится о репутации Притулы. Либо, руководство Фонда находится в сговоре с Чмутом, Лаченом, Стерненко и прочими именитыми волонтерами, мечтающими избавиться в лице Притулы от конкурента. Судите сами.

💰На днях исполнилось ровно ТРИ МЕСЯЦА, как Сергей Притула за 1,5 суток собрал 236 миллионов грн для покупки 60 бронетранспортеров "Спартан". Сбор сразу же обернулся скандалом. Выяснилось что Фонд Порошенко те же самые "Спартаны" купил втрое дешевле чем намеревался покупать Фонд Притулы, к которому Притула юридически не имеет отношения.

🤷🏻‍♂️Чем закончился скандал? Да ничем. Деньги собрали. А "Спартаны" так и не появились. А деньги...

🤭Знаете, мы опускаем слухи о том, что вся эта история була большой кампанией по отмыву денег для личностей связанных с Притулой. Но на бронетранспортеры жертвовали свои кровные тысячи людей. Люди реально отдавали последнее. И вот по прошествии полноценного квартала никто не задал Притуле вопрос: "А Спартаны где?" Люди просто поверили что Притула - парень хороший и деньги потратит с пользой. Хотя снова повторим, юридически Притула к Фонду Притулы не имеет ни малейшего отношения.

🤔Когда Фонд Притулы собрал деньги на "народный Байрактар" и не купил Байрактар, тогда хотя бы сообщили о покупке спутника. Сейчас не объяснили вообще ничего. О том что "Спартанов" не будет мы сообщили еще тогда. Прошло 3 месяца, и...

🤦🏼И вот ведь в чем заковыка. Доверчивость поклонников Притулы, конечно, может только умилять. Но рано или поздно все это закончится большим скандалом. И тогда о руководстве Фонда Притулы (который к Притуле не имеет отношения) никто не вспомнит. В дерьме с ног до головы окажется именно Сергей Притула.

🤗Характерно, что самого Притулу это вообще не волнует.
показати весь коментар
05.01.2023 14:33 Відповісти
Ага, зеленому теж 73% повірили, і деякі ще досі вірять. Ось тільки розмахи різні
показати весь коментар
05.01.2023 14:38 Відповісти
Все нормально - собирали на "Спартаны", а получили партию Притулы....
показати весь коментар
05.01.2023 14:58 Відповісти
Лерос своими стримами, как кость в горле зеленым....мстят...
показати весь коментар
05.01.2023 15:02 Відповісти
Таке відчуття що суперлітінанта бакланова "ушлі" а він далі шкодить на чолі СБУ!?
показати весь коментар
05.01.2023 15:27 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 15:33 Відповісти
прикро що немає в цій країні порядних посадовців чи силовиків які б допомогли цьому сміливому і порядному чоловіку.
показати весь коментар
05.01.2023 15:49 Відповісти
Леросу вірю , зелупі ні
показати весь коментар
05.01.2023 17:43 Відповісти
Зелені союзники рашистів тероризують проукраїнське населення в Україні.
Невже і в глибокому тилу як під окупацією рашистів?
показати весь коментар
05.01.2023 18:01 Відповісти
 
 