Рашисти вдарили по Бериславу, загинули чоловік, дружина та їхній 12-річний син, - ОП
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Рашисти вдарили по Бериславу Херсонської області, внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина. В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці?", - йдеться у повідомленні.
"Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі... Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і гнів...Військові злочинці будуть покарані!", - додав Тимошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Мерзота паскудна
ваших , страшних злочинів в нашій краіні 😠
На колінах , сукіни діти , будете просити прощення у нас ,
але ви його не отримаєте !😡
1. Вклад у цю "побєду" Мудрого наріда - не розкрито.
2. В слові "гордітся" все ж таки треба м'який знак використати.
P. S. Ви скажете "акакаяразніца"? А разніца є! 🙂
Живій легенді УПА, сотенному "Кривоносу", Герою України Мирославу Симчичу - 100!
Многая літа! Дякую діду, що давив московську гниду!