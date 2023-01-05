УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 256 20
війна (56124) обстріл (20945) Херсонщина (4216) Тимошенко_Кирило (494) Берислав (95)

Рашисти вдарили по Бериславу, загинули чоловік, дружина та їхній 12-річний син, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,острови

Рашисти вдарили по Бериславу Херсонської області, внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина. В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці?", - йдеться у повідомленні.

"Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі... Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і гнів...Військові злочинці будуть покарані!", - додав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по центру Херсона, загинув 20-річний хлопець, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
тримаємо кулачки
показати весь коментар
05.01.2023 14:55
+9
Рашисти , здохнете всі без винятку , бо ми ніколи не забудемо і не пробачимо вам
ваших , страшних злочинів в нашій краіні 😠
На колінах , сукіни діти , будете просити прощення у нас ,
але ви його не отримаєте !😡
показати весь коментар
05.01.2023 14:55
+8
Вже біжу в АТБ за коньяком. Незалежно від результату "празднік" повинен відбутись😁
показати весь коментар
05.01.2023 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Срускімі нада ґаваріть, блд! ...
Мерзота паскудна
показати весь коментар
05.01.2023 14:51 Відповісти
Рашисти , здохнете всі без винятку , бо ми ніколи не забудемо і не пробачимо вам
ваших , страшних злочинів в нашій краіні 😠
На колінах , сукіни діти , будете просити прощення у нас ,
але ви його не отримаєте !😡
показати весь коментар
05.01.2023 14:55 Відповісти
тримаємо кулачки
показати весь коментар
05.01.2023 14:55 Відповісти
Вже біжу в АТБ за коньяком. Незалежно від результату "празднік" повинен відбутись😁
показати весь коментар
05.01.2023 15:00 Відповісти
Маємо надію , що окочурилась ця срюська курва
показати весь коментар
05.01.2023 15:01 Відповісти
будем надіятись якщо це не вкид.звичайно🤝
показати весь коментар
05.01.2023 15:02 Відповісти
Ну то помолимось
показати весь коментар
05.01.2023 15:03 Відповісти
Цю тп вже давно треба було прибрати з нашої землі. Навіть дохлу не треба тут закопувати, на червоний цвинтарь її.
показати весь коментар
05.01.2023 15:11 Відповісти
вже ж було таке...але тоді курва вижила
показати весь коментар
05.01.2023 15:17 Відповісти
А ти, кацапе, за 8 років і українську не зміг вивчити.
показати весь коментар
05.01.2023 15:07 Відповісти
В принципі красиво написано, але є два нюанси:
1. Вклад у цю "побєду" Мудрого наріда - не розкрито.
2. В слові "гордітся" все ж таки треба м'який знак використати.
P. S. Ви скажете "акакаяразніца"? А разніца є! 🙂
показати весь коментар
05.01.2023 15:09 Відповісти
Олександр Аронець



Живій легенді УПА, сотенному "Кривоносу", Герою України Мирославу Симчичу - 100!

Многая літа! Дякую діду, що давив московську гниду!
показати весь коментар
05.01.2023 15:04 Відповісти
Мирославу Симчичу здоров'я і багато літ я читав його мемуари
показати весь коментар
05.01.2023 15:11 Відповісти
🙏
показати весь коментар
05.01.2023 15:12 Відповісти
українська влада донесла до людей що повертатися у зону роботи артилерії зарано і може бути небезпечним?
показати весь коментар
05.01.2023 15:05 Відповісти
Будь проклятий народ цього терористичного утворення ,що б ви виздихали кацапи.
показати весь коментар
05.01.2023 15:31 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 15:31 Відповісти
на хвилиночку, це нам каже той Тимашонка, який по Києву катається на шевроле з гуманітарки.
показати весь коментар
05.01.2023 16:48 Відповісти
 
 