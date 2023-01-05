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Держава має долучитися до фінансування реформи промислових викидів, - президент Професійної асоціації екологів Циганок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

екологія

Запровадження встановлення автоматизованих систем контролю викидів (АСК) - це першочергове завдання для України.

 Однак ця реформа потребує чітких нормативів, а також участі держави у фінансуванні. Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, інформує Цензор.НЕТ.

"Автоматизована система моніторингу - це першочергове завдання. Однак вкрай важливо, щоб ці зміни дозволяли дотримуватися закону України про метрологію, адже без чітких методик вимірювання контроль стану довкілля буде суперечливим. Тому ми звернулися до Міндовкілля і зараз чекаємо їх роз’яснення", - зауважила Циганок.

Вона підкреслила: вкрай важливо, щоб в Україні були розроблені стандарти, які будуть встановлювати вимоги до відбору зразків, аналізу відповідних забруднюючих речовин чи вимірювання параметрів процесів.

"Система якості контролю викидів повинна опиратися на референтні методи вимірювання для сертифікації. Це - складна система. А у нас часто буває, що закон прийнято, а інструментарій зовсім не працює. Тому повинна бути єдність технічних специфікацій та технічних засобів повинна передбачати синхронізацію за певними методиками, - підкреслила експерт.

Водночас ключовим питанням у запровадженні АСК є фінансування, акцентувала Циганок. Адже, перш ніж давати обов’язок об’єкту господарювання встановити такі системи, повинна бути чітка розроблена методика стимулювання і мотивації до трансформації.

Також читайте: Нові екологічні нормативи мають бути відтерміновані, інакше підприємства почнуть згортати виробництво, – Біленький

"Ключове питання - з яких джерел будуть фінансуватися ці системи моніторингу? За кордоном це було співфінансування - тобто, у європейських країнах держава зацікавлена у тому, щоб норми не лишалися тільки на папері, і частково фінансувала довкіллєві проєкти. Тому хотілося б дізнатися, чи готова наша влада і міжнародна спільнота до співфінансування встановлення цих систем. Міжнародна спільнота виділяє значні кошти на проєкти з охорони довкілля. Та чи будуть ці кошти вкладені у необхідні реформи, чи знову розпорошаться по нецільових проектах, а АСК підприємства зобов’яжуть встановлювати за власні кошти? Цього б дуже не хотілося", - підкреслила Циганок.

Раніше Федерація роботодавців України та Європейська бізнес асоціація заявили про необхідність відтермінування реформи промислових викидів. Так, ЕВА заявила, що законопроєкт №6004-д щодо контролю сфері контролю промислового забруднення має бути доопрацьовано, а діалог між бізнесом та владою - продовжено, адже проєкт все ще містить ряд двозначностей, які у тому числі порушують європейські норми. Крім того, проєкт не враховує кризовий стан промисловості та не передбачає перехідний період, який необхідний українським компаніям для відновлення.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Автоматизовані систем контролю викидів працюють у всіх європейських країнах нічого нового придумувати не потрібно... просто продублювати...
У нас це все блокують підприємці-олігархи, які привикли на халяву отруювати повітря і всіх оточуючих, а наші чиновники, яким занесли декілька чемоданів бабла, будуть усіляко придумувати відмазки щодо складності запровадження цих систем...
Це Україна країна де одні помирають в окопах, щоб інші могли далі красти...
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05.01.2023 15:34
+2
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05.01.2023 15:29
+2
Ну да, осталось только разобраться с вопросом, что такое "Профессиональная ассоциация экологов Украины", кто такая её "президент" и почему она пытается перенести на плечи налогоплатильщиков ( во время войны) затраты на экологическую модернизацию предприятий наших известных бизнесменов ( фигурантов Форбс) , которые получили в результате известных событий 90-х бывшие совковые предприятия, не построив по большому счёту, ничего нового, нещадно их эксплуатировали все эти десятилетия, выводя бабло за границу и покупая на них себе дворцы. А теперь вот все должны срочно скинутся, чтобы они не потратились и продолжали дальше косить себе бабло
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05.01.2023 15:35
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05.01.2023 15:29 Відповісти
Треба на час війни посадити таких екологів на цепок.
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05.01.2023 15:30 Відповісти
Автоматизовані систем контролю викидів працюють у всіх європейських країнах нічого нового придумувати не потрібно... просто продублювати...
У нас це все блокують підприємці-олігархи, які привикли на халяву отруювати повітря і всіх оточуючих, а наші чиновники, яким занесли декілька чемоданів бабла, будуть усіляко придумувати відмазки щодо складності запровадження цих систем...
Це Україна країна де одні помирають в окопах, щоб інші могли далі красти...
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05.01.2023 15:34 Відповісти
Ну да, осталось только разобраться с вопросом, что такое "Профессиональная ассоциация экологов Украины", кто такая её "президент" и почему она пытается перенести на плечи налогоплатильщиков ( во время войны) затраты на экологическую модернизацию предприятий наших известных бизнесменов ( фигурантов Форбс) , которые получили в результате известных событий 90-х бывшие совковые предприятия, не построив по большому счёту, ничего нового, нещадно их эксплуатировали все эти десятилетия, выводя бабло за границу и покупая на них себе дворцы. А теперь вот все должны срочно скинутся, чтобы они не потратились и продолжали дальше косить себе бабло
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05.01.2023 15:35 Відповісти
Ага, значить держава має фінансувати встановлення очисних фільтрів на приватних підприємствах. Круто завернули!
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05.01.2023 15:37 Відповісти
Вона підкреслила: вкрай важливо, щоб в Україні були розроблені стандарти, які будуть встановлювати вимоги до відбору зразків, аналізу відповідних забруднюючих речовин чи вимірювання параметрів процесів. -екологічні хапуги і грабіжники українського народу.Навіщо придумувати те.чи можуть поділитися німці.французи поляки італійці американці і т.д???Будуть роками розробляти два папірці зміст котрих здеруть в когось іншого.але гроші з української казни їм давай.
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05.01.2023 15:38 Відповісти
После мировой аферы с коронавирусом и после того как на нас напали кацапы мне на экологию ваще насрать После нас хоть потоп, ведь умереть можно в любой момент снаряда, а не от какогото там рака в 95 лет если повезет
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05.01.2023 15:45 Відповісти
В мене є альтернативна пропозиція - штрафи, карні справи, конфіскація через суд за нанесену шкоду і повторна приватизація в рамках програми відновлення України.

А то спочатку вузьке коло осіб приватизувало промисловість, потім роками недоплачувало податки, мало пільг на ж\д перевезення, в більшості не вкладалися в оновлення підприємств з урахуванням екологічної складової - а тепер пропонує громадянам скинутися.

Реально наша елітка без сорому лізе в гаманці українців, а наприклад реальні пенсії зменшилися в два рази за 15 років. При цьому економіка здихає під цим мудрим керівництвом

До слова, програма мільярд дерев пана президента теж мала б співфінансуватися промисловцями, бо забезпечувала їх роботу на європейських ринках без додаткових екологічних мит.
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05.01.2023 15:48 Відповісти
Пані Циганок вже не вперше намагається допомагати найбільшим забруднювачам довкілля залізти в бюджет України і за кошт платників податків, тобто за рахунок громадян України, яких труять підприємства олігархів, модернізувати підприємства-забруднювачі. При цьому вона забуває поінформувати суспільство, що ці суб'єкти господарювання не сплачують і десятої частки податку на забруднення довкілля, не кажучи за штрафи, які б мали сплачувати. Держава дійсно має запровадити жорсткий моніторинг забруднення довкілля, але це неможливо поки органи владних повноважень не позбудуться корупціонерів з їх схемами допомоги бідолашним забруднювачам. А для модернізації суб'єкти господарювання можуть використати гроші, що до цього вивели за кордон для будівництва палаців та придбання яхт, островів та решти гараздів або взяти кредит в європейських банках, або врешті позбутися збиткового тягаря у вигляді вдало за безцінь приватизованого активу. А то кожного року ВРУ рятує бідолашного пана Ахметова та його послідовників, списуючи їх борги, а вони за наявності постійної збитковості продовжують займатися проблемним бізнесом і це жодним чином не відбивається на їх статках та самопочутті. Пані Циганок має нарешті згадати основний принцип, що діє в цивілізованих країнах - Забруднювач платить!
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05.01.2023 15:54 Відповісти
Снечала пусть Грета Туборг закончит войну.
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05.01.2023 19:49 Відповісти
Млять.
Может сперва финансировать, чтоб промышленность заработала, а ПОТОМ бороться с выбросами?
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06.01.2023 10:19 Відповісти
 
 