Коригувальниця Кригіна вийшла із СІЗО під заставу в майже пів мільйона

Дар’я Кригіна, яку обвинувачують в передачі окупантам координат дислокації української армії й критичної інфраструктури Харкова, вийшла на волю після внесення застави.

Про це повідомив речник речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що згідно з ухвалою Дзержинського райсуду міста Харкова від 22 грудня 2022 року, обвинувачена мала внести 496,2 тис. грн застави.

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Дар’ю Кригіну затримали у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна жінка приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.