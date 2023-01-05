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застава (343) СІЗО (688) Харків (3873) запобіжний захід (361)

Коригувальниця Кригіна вийшла із СІЗО під заставу в майже пів мільйона

Новини Цензор.НЕТ Події

кригіна

Дар’я Кригіна, яку обвинувачують в передачі окупантам координат дислокації української армії й критичної інфраструктури Харкова, вийшла на волю після внесення застави.

Про це повідомив речник речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що згідно з ухвалою Дзержинського райсуду міста Харкова від 22 грудня 2022 року, обвинувачена мала внести 496,2 тис. грн застави.

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Дар’ю Кригіну затримали у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна жінка приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+73
А чого вона до сих пір жива? І хто такий щедрий шо заплатив за цю соску?
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05.01.2023 15:37
+51
Мдя, и вся эта дичь во время войны. Ничего у нас не получиться без полного искоренения под 0 судейской мафии. Здесь никакими полумерами и многолетними обещаниями реформ не обойдёшься
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05.01.2023 15:41
+50
завтра буде вже в Європі . приклад Штепи нічому не навчив .
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05.01.2023 15:38
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За пів мільйону можна повбивати купу українців і нічого за це не буде. О так то!
Все, що треба було знати про ОПу ***********.
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05.01.2023 21:56 Відповісти
судья еще жив???
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05.01.2023 22:44 Відповісти
Хто за таке застави вносить??? Може б ПІБ оголосили б.... Я б до ПІБу запитання та про допомогу ЗСУ б питання завдав... Декілька...
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05.01.2023 23:43 Відповісти
Интересно, когда и у кого она успела нас-ть на залог? Обычно такие - расход материал.
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06.01.2023 02:27 Відповісти
Українська "Феміда", б-ть. Все можна купити й продати. Головне - гроші і нікого навіть не цікавить - звідки! Епоха Зеленського!
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06.01.2023 09:09 Відповісти
Не удивлюсь, если эта падаль Кригина через неделю появится в Германии и попросит там статус временной защиты от военных действий, развязанных её же рашисткой Моцковией, от российских бомбардировок, которые эта же Кригина и корректировала.
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09.05.2023 08:17 Відповісти
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