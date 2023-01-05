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Новини За кордоном
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Ізраїль (1226) Іран (1336) Росія (47118) США (14432) Кірбі (406)

Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кірбі

Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США. Тому Штати чекають співпраці з новим урядом Ізраїлю для спільного протистояння цим викликам.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".

Також читайте: Росія та Іран налагоджують маршрут для безперебійного постачання зброї, - ISW

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Чекайте, поки іран отримає від Окурка ядерну зброю.

І утвориться альянс антизахідних ядерних режимів:
кндр - росія - китай - іран.

Що тоді робитимете, американці?
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05.01.2023 16:15
+10
Візьміть вже яйця в кулак і перемішайте, бляха, той обісратий іран з піском.
Просто соромно на це дивиться. Міратворци *****.
Вони вас, між іншим, не пожаліють...
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05.01.2023 16:13
+6
Ага. За *уйлом теж спостерігали допоки війну не розпочав!
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05.01.2023 16:08
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Ага. За *уйлом теж спостерігали допоки війну не розпочав!
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05.01.2023 16:08 Відповісти
Вони за нікчемним кндр спостерігали, а тепер бояться, що принаймні одна балістична ракета долетить до США.
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05.01.2023 16:16 Відповісти
Та Ви що?
А ми що?
Абрамси ж в Україні їздити не можуть

Байден, будете соплі жувати, на вас африканські мабути будуть верхи їздити
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05.01.2023 16:13 Відповісти
Візьміть вже яйця в кулак і перемішайте, бляха, той обісратий іран з піском.
Просто соромно на це дивиться. Міратворци *****.
Вони вас, між іншим, не пожаліють...
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05.01.2023 16:13 Відповісти
Чекайте, поки іран отримає від Окурка ядерну зброю.

І утвориться альянс антизахідних ядерних режимів:
кндр - росія - китай - іран.

Що тоді робитимете, американці?
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05.01.2023 16:15 Відповісти
так і є! Україну іран використовує як полігон для перевірки своїх дронів ...
а от інші - вже буде набагато жахливіше (не всіж зможуть їх збивати всім, чим тільки є під рукою(як наші красунчики)... бо вираховувати почнуть на скільки ракета коштовніша за дрон...
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05.01.2023 16:18 Відповісти
Да ладно, мопеды до США не достанут. А проблемы Израилю - это проблемы Израилю. Никак ни США. неча заискивать перед ******!!!
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05.01.2023 16:21 Відповісти
Ну так-так, тільки є нюанс - спочатку зливаємо Афган, потім зіллємо Ізраїль... через зовсім небагато часу союзників вже не залишиться з таким підходом. А якщо намагатися вирішити воєнні проблеми політичним "шляхом" - то це неминуче призведе до ще більш серйозних воєнних наслідків, тільки трошки пізніше. Якщо це і є метою - якось пропетлять, а там на пенсію - тоді питань нема. А якщо хочеться увійти в історію не як мішок з лайном, а як сміливий і рішучий президент найміцнішої країни світу - то таки да, пора вже перемішувать з лайном всіх тих, хто лізе з війною до союзників.
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05.01.2023 16:30 Відповісти
первое предложение - пропускаю
с последующими 100% совпало..
а про мопеды...это смотря откуда и кто их будет запускать...
с какой-нить Кубы по Флориде (800 км) долетит жеж если сильно захотеть (шахед до 1 500 км) ??
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05.01.2023 16:31 Відповісти
Вася, ви помилилися. Відстань від Куби до Флоріди не 800 км, а 170 км.

Американка Дайана Найад впервые в истории сумела пересечь вплавь Флоридский пролив, преодолев расстояние от Кубы до побережья США без защитной клетки от акул.

Пересечь 177-километровый пролив без клетки пока не удавалось ни одному человеку.
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05.01.2023 17:30 Відповісти
ну хрен с математикой (не моё видать) пусть 177... (даже меньше чем я предполагал)))
и тем не менее чисто гипотетически иранский мопед если его запустит какая-то тварь может свободно долететь до.... но лучше бы он этого не делал - возможно иран поживет еще)))
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05.01.2023 17:39 Відповісти
Та ну? шо серьезно? Як до такого висновку після 9 місяців дійшли.
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05.01.2023 16:34 Відповісти
Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США

Україна захистить братню Америку!
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05.01.2023 16:35 Відповісти
https://youtu.be/qF5EpnHW98g..

Зрада в зРаде... Каже Борислав Береза ...
Позорище
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05.01.2023 16:35 Відповісти
Новий склад Конгресу США може не проголосувати за фінансову допомогу Україні...що тоді робити будете ЗеКодломойские чуваки?у путлєра гроші братимите..типа Коломойский типа сто ярдів долярів?
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05.01.2023 16:40 Відповісти
..Именно так...
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05.01.2023 16:41 Відповісти
Нигерия ещё не начала угрожать национальной безопасности СШ?
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05.01.2023 17:14 Відповісти
,,В четверг, 5 января, завершились совместные американо-израильские учения военно-воздушных сил, в рамках которых в соответствии с концепцией ACE (Agile Combat Employment, гибкое боевое применение) отрабатывались "глубокие атаки"....
 Учения контролировались командованием ВВС Израиля и центральным командованием ВВС США (AFCENT).,,
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05.01.2023 20:19 Відповісти
Главное Израилю на угрожает, остальное фигня😂
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05.01.2023 21:01 Відповісти
 
 