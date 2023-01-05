Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США, - Кірбі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США. Тому Штати чекають співпраці з новим урядом Ізраїлю для спільного протистояння цим викликам.
Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.
Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".
Будь ласка, зачекайте...
А ми що?
Абрамси ж в Україні їздити не можуть
Байден, будете соплі жувати, на вас африканські мабути будуть верхи їздити
Просто соромно на це дивиться. Міратворци *****.
Вони вас, між іншим, не пожаліють...
І утвориться альянс антизахідних ядерних режимів:
кндр - росія - китай - іран.
Що тоді робитимете, американці?
а от інші - вже буде набагато жахливіше (не всіж зможуть їх збивати всім, чим тільки є під рукою(як наші красунчики)... бо вираховувати почнуть на скільки ракета коштовніша за дрон...
с последующими 100% совпало..
а про мопеды...это смотря откуда и кто их будет запускать...
с какой-нить Кубы по Флориде (800 км) долетит жеж если сильно захотеть (шахед до 1 500 км) ??
Американка Дайана Найад впервые в истории сумела пересечь вплавь Флоридский пролив, преодолев расстояние от Кубы до побережья США без защитной клетки от акул.
Пересечь 177-километровый пролив без клетки пока не удавалось ни одному человеку.
и тем не менее чисто гипотетически иранский мопед если его запустит какая-то тварь может свободно долететь до.... но лучше бы он этого не делал - возможно иран поживет еще)))
Україна захистить братню Америку!
Зрада в зРаде... Каже Борислав Береза ...
Позорище
Учения контролировались командованием ВВС Израиля и центральным командованием ВВС США (AFCENT).,,