Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США, - Кірбі

Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США. Тому Штати чекають співпраці з новим урядом Ізраїлю для спільного протистояння цим викликам.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".

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